Božićna bajka obitelji Salaj sjaji sjajem 5,6 milijuna lampica: Ove godine postoji i velika novost

Božićna čarolija svjetla obitelji Salaj već je godinama drago odredište svima koji uživaju u blagdanskoj atmosferi, a ovoga vikenda imanje Salaj u Grabovnici kod Čazme zasjalo je sjajem čak 5,6 milijuna lampica. Ovogodišnje izdanje manifestacije Čarolija svjetla by Salaj traje do 11. siječnja, svakoga dana od 14 do 21 sat. Ove godine ovaj svjetlosni spektakl je poseban i po novitetu: po imanju Salaj izgrađene su unikatne drvene kuće na svijetu.

