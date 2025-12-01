ZA SVEČANE DANE
ADVENT NA ŽENA.HR
Božićna bajka obitelji Salaj sjaji sjajem 5,6 milijuna lampica: Ove godine postoji i velika novost
1. prosinca 2025.
Božićna čarolija svjetla obitelji Salaj već je godinama drago odredište svima koji uživaju u blagdanskoj atmosferi, a ovoga vikenda imanje Salaj u Grabovnici kod Čazme zasjalo je sjajem čak 5,6 milijuna lampica. Ovogodišnje izdanje manifestacije Čarolija svjetla by Salaj traje do 11. siječnja, svakoga dana od 14 do 21 sat. Ove godine ovaj svjetlosni spektakl je poseban i po novitetu: po imanju Salaj izgrađene su unikatne drvene kuće na svijetu.
Pogledajte galeriju i uživajte!
Najčitanije
PRESLATKA VIJEST
Lidija Lešić otkrila da očekuje prvo dijete nakon 23 godine veze sa suprugom
VELIKA PREMIJERA
Pripreme za ulogu života: Prezgodni Can Yaman pokazao kako izgleda trening za 'Sandokana'
ADVENT NA ŽENA.HR
Božićna bajka obitelji Salaj sjaji sjajem 5,6 milijuna lampica: Ove godine postoji i velika novost
Iz naše mreže