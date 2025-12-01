Pripreme za ulogu života: Prezgodni Can Yaman pokazao kako izgleda trening za 'Sandokana'

Turski zavodnik pokazao je kako je trenirao za ulogu Sandokana, glavnog lika hit serije "Sandokan: Princ pirata" koja 2. prosinca ima ekskluzivnu regionalnu premijeru na Voyo

Poznati turski glumac Can Yaman ponovno je zapalio društvene mreže, ovaj put demonstrirajući nevjerojatnu fizičku spremnost i disciplinu samo dan uoči dugoočekivane premijere svog najvećeg projekta do sada.

U najnovijoj objavi, karizmatični glumac podijelio je dio svoje iscrpljujuće rutine vježbanja. Uz kratak, ali jasan opis "Sandokan footwork" (Sandokanov rad nogu) i emoji tigra, Yaman jasno daje do znanja da je ova fizička transformacija bila ključna za utjelovljenje legendarnog pirata.

Ova objava dolazi u savršenom trenutku za podizanje napetosti, jer međunarodna serija "Sandokan" danas, 1. prosinca 2025., ima svoju veliku premijeru na talijanskom kanalu Rai, a već sutra, 2. prosinca "Sandokan: Princ pirata" ima ekskluzivnu regionalnu premijeru na Voyo.

Yaman, koji je ovaj projekt opisao kao "ulogu svog života", proveo je veći dio protekle godine snimajući na atraktivnim lokacijama diljem Italije. Nakon što je u lipnju 2024. privremeno napustio društvene mreže kako bi se fokusirao na posao, njegov povratak na Instagram pokazao se kao pun pogodak za promociju serije koja obećava duboku emocionalnu evoluciju glavnog lika.

Obožavatelji su preplavili objavu komentarima podrške, hvaleći njegovu posvećenost. "Žrtva, predanost, upornost i odlučnost su ono što te uvijek izdvaja," napisao je jedan od pratitelja, dok su drugi naglasili kako jedva čekaju vidjeti rezultate ovog truda na ekranu.