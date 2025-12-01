403 Forbidden

Moda
ZA SVEČANE DANE

Suknje iz Zare potpuno su zaludjele društvene mreže: Od šljokica do kraljevske elegancije

Žena.hr
1. prosinca 2025.
Zara
Ovogodišnja ponuda nadmašila je očekivanja, spajajući luksuzne teksture s pristupačnim cijenama, a naglasak je stavljen na modele koji se s lakoćom transformiraju iz dnevnih u večernje varijante

Počeli su blagdani i fokus je na svečnijim svečanijim komadima. Iako su kaputi i čizme neizostavni dio zimske garderobe, jedan odjevni predmet posljednjih dana privlači posebnu pažnju ljubiteljica mode. Riječ je, naravno, o suknjama iz nove kolekcije španjolskog high street diva Zara, koje su preplavile društvene mreže i postale glavna tema razgovora u modnim krugovima.

Ovogodišnja ponuda nadmašila je očekivanja, spajajući luksuzne teksture s pristupačnim cijenama, a naglasak je stavljen na modele koji se s lakoćom transformiraju iz dnevnih u večernje varijante. Od raskošnih šljokica koje prizivaju blagdanski glamur do sofisticiranih krojeva inspiriranih visokom modom, izdvojili smo ključne modele koji trenutno uživaju status "bestsellera".

Za ljubiteljice urbanijeg stila, suknje od čipke predstavljaju savršen balans između buntovnog i elegantnog. Novi modeli midi duljine A-kroja s visokim strukom posebno su popularni jer vizualno sužavaju struk i prikrivaju nedostatke. U fokusu su i suknje s razigranim teksturama poput resa. Ovi modeli namijenjeni su onima koji se ne boje biti u centru pažnje. Suknja s resicama u pokretu izgleda fantastično i unosi dinamiku u svaki outfit, čineći je idealnim izborom za plesni podij. Baršun je ove godine također vrlo popularan, a kako izgledaju najbolje svečane suknje možete pogledati u nastavku.

Maksi suknja s volumenom - 249,00 €

Baršunasta pareo-suknja - 79,95 €

Kombinirana suknja - 59,95 €

Satirana mini suknja - 69,95 €

Asimetrične suknja-hlače - 29,95 €

Midi suknja s volanima - 69,95 €

Mini suknja sa šljokicama - 29,95 €

Asimetrična suknja s čipkom - 45,95 €

Duga suknja s našivenim šljokicama - 69,95 €

Asimetrična suknja sa šljokicama - 35,95 €

Duga suknja s pojasom - 69,95 €

Suknja od pletiva sa šljokicama - 49,95 €

Satirana suknja sa čipkom - 49,95 €

Metalizirana pletena suknja - 29,95 €

Midi čipkasta suknja - 35,95 €

Pročitajte još o:
SuknjeModaZara
