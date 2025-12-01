Lidija Lešić otkrila da očekuje prvo dijete nakon 23 godine veze sa suprugom

Lidija je sretnu vijest obznanila putem umjetničkog crno-bijelog videa koji odiše nježnošću i ljubavlju

Jedna od omiljenih domaćih influencerica i poduzetnica, diplomirana pravnica Lidija Lešić, podijelila je sa svojim pratiteljima najljepše moguće vijesti. U emotivnoj objavi na Instagramu otkrila je da ona i njezin suprug Kazimir očekuju svoje prvo dijete, čime započinju najuzbudljivije poglavlje svog zajedničkog života.

Lidija je sretnu vijest obznanila putem umjetničkog crno-bijelog videa koji odiše nježnošću i ljubavlju. U kadrovima se izmjenjuju prizori para koji drži minijaturne pletene cipelice, Lidijin trudnički trbuščić te fotografija s ultrazvuka, dok je na videu ispisan tekst "Naša beba dolazi... 2026.". Uz opis "Novo srce. Novo poglavlje. Hvala ti, Bože", Lidija je dodala i referencu na biblijski citat iz Jakovljeve poslanice, jasno dajući do znanja koliko su zahvalni na ovom blagoslovu.

Ova vijest dolazi kao kruna njihove ljubavi koja traje već više od dva desetljeća. Lidija i Kazimir zajedno su impresivne 23 godine, od kojih su 13 proveli u braku. Iako je Lidija javnosti poznata kao uspješna pravnica, dizajnerica brenda "My Choice" te zaljubljenica u putovanja.

Reakcije pratitelja i kolega nisu izostale. Komentari su se ubrzo ispunili čestitkama i izrazima oduševljenja. "Divne vijesti", "Čestitke od srca" i "Bog je velik" samo su neki od brojnih komentara koji su preplavili objavu, uz tisuće lajkova podrške. S obzirom na Lidijin besprijekoran stil i kreativnost koju pokazuje kroz svoj rad, obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju pratiti ovo novo, slatko putovanje budućih roditelja.