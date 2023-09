S volumenom, molim! Najbolje frizure za žene s tankom kosom

Početak rujna pravo je vrijeme za posjet frizerskom salonu. Nakon ljeta, utjecaja sunca i soli, kosa je često ispucala pa se mnoge žene odlučuju na šišanje, a po potrebi i pramenove ili bojanje kose. No, naša kosa nije ista. Nekim ženama je kosa prirodno gusta i puna volumena, dok neke imaju tanku kosu. Ako je i tvoja kosa tanka i sklona lomljenju (pa se na njoj češće vide ispucali vrhovi), vjerojatno se pitaš kako odabrati pravu frizuru i izvući maksimalno.

U slučaju tanke kose, stručnjaci savjetuju odabir frizura koje će joj dati volumen, češće šišanje i kraće frizure jer ispucali vrhovi mogu izgledati – pa… ne baš zdravo. Uz to, dobra je opcija feniranje 'na ravno' ili poludignuta kosa jer odiše iluzijom volumena.

Više je frizura koje mogu biti pun pogodak za tanku kosu, a dobra je stvar što je kraće frizure obično puno lakše održavati. Tankoj kosi pruži adekvatnu njegu i redovite posjete frizeru, a ako ove jeseni planiraš osvježiti frizuru, izdvajamo top pet frizura za tanku kosu.

Bob

Bob je kao stvoren za tanku kosu. Istina, on pristaje raznim tipovima kose i oblicima lica, a lagan je za održavanje. Upravo zato volimo mu se vraćati. Super je stvar to što ćeš ovom frizurom dobiti na volumenu, a kosa će izgledati gušće što je poželjno kod tanke kose. Teško nam je odrediti koja nam je bob frizura najdraža jer on može biti kratki i srednji, a s obzirom na način šišanja simetričan i asimetričan.

Za tanku kosu poželjan je asimetričan. Razlikujemo dvije vrste – onaj kod kojeg najdulji pramenovi uokviruju lice. To znači da je kosa sa stražnje strane glave kraća pa se postepeno produljuje prema licu. Druga opcija asimetričnog boba jest ona kod koje je kosa različitih duljina s lijeve i desne strane. Sjajno je kad kosu s kraće strane staviš iza uha – to ostavlja dobar efekt. Evo nekoliko inspiracija za bob!

Lob

Lob je zapravo dugi bob i on čini zlatnu sredinu između boba i dulje kose. Spominjemo ga zasebno jer treba naglasiti da on sjajno uokviruje lice te da je praktičan. Brzinski ga možeš svezati u rep, a i 'furati' na ravno. Podsjeća na bob, a skroz je fora. Šiša se do ramena što stručnjaci smatraju odličnim izborom kod tanke kose.

Šiške u stranu

Kako bi postigla efekt volumena, dobro je birati frizure sa šiškama. Slobodno odaberi guste šiške jer će one odvratiti pogled od tankih pramenova i stvoriti privid bujne kose. Birati možeš šiške u stranu koje djeluju ležerno, a idu uz različite frizure. Zapamti da je manje više i da ih ne trebaš pretjerano stilizirati.

Razdjeljak u stranu

I ovaj način oblikovanja frizure odaje dojam volumena. Zaglađuje kosu i upotpunjuje lice. Uz adekvatne preparate i redovito šišanje, možeš lagano podići kosu pri korijenu kako bi izgledala gušće. Dobar saveznik su i šamponi te regeneratori za volumen. Dakle, kad te sljedeći put netko pita kakav razdjeljak želiš, ti reci uz stranu. Uz njega i duga kosa izgleda njegovano!

Kuštravi pixie

Simpatična pixie frizura uvijek nas oduševi jer je otkačena i jednostavna za održavanje. Ostavlja dojam volumena i možda bi je baš trebali isprobati ove jeseni. Kombinira se s plavim, smeđim, ali i sivim tonovima te je možeš dodatno začiniti sprejom za teksturiranje. Mi smo se zaljubile!