Crvena kosa ove zime dolazi u puno zanimljivih nijansi – znaju to i slavne dame

Svake sezone svjedočimo nekom novom trendu u beauty svijetu – premda se puno njih vraća s malim preinakama. Tako je u 2023. i s crvenom bojom kosom. Nekad je bila rezervirana za hrabre i one koji se žele istaknuti, no sad je sve traženija. Crvena kosa vratila se u nizu novih nijansi i to tako da odgovara gotovo svakoj ženi. Slobodno je izaberi želiš li, ususret blagdanima, unijeti malo blještavila i 'podići' odjevnu kombinaciju. Popularna je čitava paleta nijansi – od osunčane jagoda boje do tamnocrvene nijanse. Novost je popularnost nijanse kakva je čili papričica, ali i bakrena.

''Sada postoji toliko nijansi i tonova da crvena odgovara različitim tonovima kože, bilo da želiš topliju ili hladnu nijansu'', kaže koloristica Aura Friedman. Predlaže da se držiš prirodnog izgleda, odnosno da u suradnji sa stručnjakom, odabereš boju koja nadopunjuje tvoj ton, boju očiju i obrve. Puno ti je toga na raspolaganju, a stručnjaci su tvrde da će bakrena još neko vrijeme ostati popularna jer je suptilna. No situacija je takva da se ne moraš držati samo jedne nijanse. Dakle, jasno je jedino da, što se tiče crvene kose, nema pravila!

Zna to i glumica Emma Stone koja je prirodna plavuša, no godinama je eksperimentirala s nizom toplih nijansi. Tijekom ljeta se nakratko vratila svojoj nijansi, no onda je početkom prosinca – dakle, prošli tjedan – sve iznenadila kad se na premijeri filma Poor Things vratila crvenoj.

Foto: Profimedia.hr

Njena stilistica Mara Roszak za Vogue je otkrila da su željele postići ''čistu i elegantnu frizuru, ali ipak ne previše sofisticiranu ili ozbiljnu'', otkrila je Roszak. Uz to, poručila je da je jako važno očuvati boju i zdravlje kose. Divan zaokret, zar ne?

Foto: Profimedia.hr

Koliko crvena kosa može biti svestrana pokazuje i glumica Amy Adams. Crvenu nosi gotovo od početka karijere te ju je ona i odredila. Njena famozna nijansa postignuta je miješanjem dviju nijansi crvene i završnog prozirnog sjaja, piše InStyle.

Foto: Profimedia.hr

Inspiracija pri odabiru savršene nijanse može ti biti i Julianne Moore, zvijezda Hunger Gamesa. Dakako, ova nagrađivana glumica ima još uspješnica, a tijekom karijere rijetko je mijenjala boju kose. Njena baršunasta nijansa cimeta postala je prepoznatljiva. Očito joj se jako svidjela!

Foto: Profimedia.hr

Crvena je kosa ostavila dobar dojam i na još jednu glumicu, Sophie Turner. Iako je plavuša, Sophie samouvjereno nosi ovu crvenu nijansu i poručuje da se ''crvenokose žene više zabavljaju''.

Foto: Profimedia.hr

Sigurne smo da je to još 2011. znala Rihanna koju je upravo crvena kosa proslavila u jednom razdoblju – onda kad su svi pjevušili Only Girl (In The World). Pjevačica s Barbadosa poznata je po konstantnom mijenjanju frizura i boja kose te drastičnim promjenama imidža.

Foto: Profimedia.hr

Nema frizure koju Rihanna nije nosila u posljednjih dvadesetak godina. Možda te upravo njena 'divlja' crvena potakne na promjenu ove zime.