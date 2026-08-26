Tražite inspiraciju za jesensku manikuru? Ovo su boje koje će biti hit

Dok tražimo inspiraciju za prve jesenske kombinacije, vrijeme je i za novu manikuru, a ove sezone na noktima dominirat će bogate, zagasite i zemljane nijanse. Od čokoladno smeđe i terakote do tamnoplave i boje šljive, izdvojili smo favorite za jesen 2026.

Dolaskom nove sezone polako pripremamo garderobu, pregledavamo nove kolekcije i tražimo inspiraciju za prve jesenske kombinacije. No, osim odjeće i modnih dodataka, jesen je idealno vrijeme i za promjenu manikure. Kao i svake godine, s dolaskom hladnijih dana na noktima se pojavljuju zagasitije, dublje i zemljane nijanse, no paleta za jesen 2026. donosi i nekoliko osvježenih klasika. Među najpoželjnijim izborima ističu se čokoladno smeđa, terakota, tamnoplava, maslinasta i različite mliječne nijanse.

Terakota

Topla nijansa između narančaste, crvene i smeđe savršeno odgovara jesenskom raspoloženju. Terakota je dovoljno zagasita da djeluje sezonski, ali istovremeno unosi toplinu i može biti odličan prijelaz iz ljetne u jesensku manikuru. Upravo se mekše, prigušene verzije terakote izdvajaju kao jedan od favorita za kraj ljeta i početak jeseni.

Tamnoplava

Ako želite nešto drugačije od klasičnih jesenskih smeđih i crvenih tonova, tamnoplava je odličan izbor. Duboke navy i midnight blue nijanse djeluju elegantno, profinjeno i pomalo dramatično, a istovremeno su dovoljno neutralne da se lako kombiniraju s jesenskom garderobom. Tamnoplava se ove sezone vraća i u širu jesensku paletu boja.

Boja šljive

Duboka šljiva jedna je od onih nijansi koje se gotovo automatski povezuju s jeseni. Bogata ljubičasta s toplim, tamnim podtonom izgleda posebno efektno na kratkim noktima, ali i na dužim bademastim oblicima.

Čokoladno smeđa

Čokoladno smeđa ove će jeseni biti jedan od najsigurnijih izbora. Od tamne kakao nijanse do nešto svjetlijih mocha tonova, smeđa na noktima izgleda elegantno, luksuzno i vrlo nosivo. Osim toga, savršeno se uklapa uz pletivo, kožu, traper i sve omiljene jesenske neutralne tonove. Čokoladno smeđa već se izdvaja među vodećim nijansama za sezonu, a ponovno je biraju i ljubiteljice minimalističkih manikura.

Mliječna

Mliječna manikura ostaje klasik kojem se vraćamo bez obzira na sezonu. Nježna, gotovo prozirna bijela ili mliječno ružičasta nijansa djeluje uredno i sofisticirano, a posebno dobro funkcionira uz minimalističke manikure i micro French. Za jesen je možete nositi samu ili odabrati nježnu varijantu s laganim mauve podtonom, koja je trenutno posebno aktualna.

Maslinasto zelena

Zemljani tonovi prirodno dolaze u prvi plan s dolaskom jeseni, a maslinasto zelena jedan je od najzanimljivijih izbora. Za razliku od jarkih zelenih nijansi koje smo nosili tijekom ljeta, jesenska verzija je prigušenija i sofisticiranija. Odlično izgleda uz bež, smeđe i krem tonove, ali može biti i efektan kontrast tamnijoj garderobi.

Bordo

Bordo je još jedan klasik koji se svake jeseni vraća na naše nokte. Ove sezone posebno dobro izgledaju duboke wine, burgundy i oxblood nijanse, koje manikuri daju dozu elegancije i dramatičnosti. Ako tražite jednu boju koja će izgledati jednako dobro uz svakodnevne i večernje kombinacije, bordo je teško nadmašiti.

Taupe

Za ljubiteljice neutralnih nijansi tu je taupe – spoj sive, smeđe i bež boje koji izgleda nenametljivo, ali vrlo chic. Ova zagasita nijansa idealna je za one koji ne vole izrazito tamne lakove, ali ipak žele da njihova manikura izgleda jesenski. Posebno će dobro izgledati uz kratke, uredne nokte i sjajni finiš.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!