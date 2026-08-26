Korak po korak: 100 kilometara u 24 sata za šestero međimurskih parasportaša

Cilj projekta je kroz hodajući ultramaraton - 100 kilometara u 24 sata - potaknuti ljude na kretanje, uključivanje u sport i usvajanje zdravih životnih navika. Inicijativa ima i snažan humanitarni karakter

U multimedijalnoj dvorani Turističke zajednice Međimurske županije u Čakovcu u utorak je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen društveno odgovorni projekt „Korak po korak – Hodajmo za one koji ne mogu". Treće izdanje projekta održat će se 5. i 6. rujna u Međimurju.

Cilj projekta je kroz hodajući ultramaraton - 100 kilometara u 24 sata - potaknuti ljude na kretanje, uključivanje u sport i usvajanje zdravih životnih navika. Inicijativa ima i snažan humanitarni karakter. Dinamova zaklada Nema predaje, jedan od partnera projekta, pokrenula je postupak otvaranja namjenskog humanitarnog računa na koji će se uplatiti cjelokupan iznos prikupljen kotizacijama i donacijama. Sredstva su namijenjena petero parasportaša iz Udruge slijepih Međimurske županije te međimurskoj parasportašici Karli Hergotić, svjetskoj rekorderki u bacanju kugle.

„Međimurska županija jedna je od najinkluzivnijih u Hrvatskoj i zato smo treće izdanje ovog društveno odgovornog projekta preselili upravo u Međimurje", rekla je Danijela Lončarić, idejna začetnica projekta.

Međimurska županija

„Ljudi često zaziru od onih koji su drukčiji, a među njima su i osobe s invaliditetom. Samo u Hrvatskoj živi više od 600 tisuća osoba s invaliditetom, od čega 73 tisuće djece, a sportom se bavi njih tek petstotinjak. Sport je temeljna aktivnost u prevenciji bolesti, a briga o njemu nije samo briga za sebe, nego i za društvo. Ovim projektom kroz hodanje želimo pokazati zajedništvo i to da su svi ljudi jednaki, neovisno o invaliditetu", dodala je.

Projekt su podržali i GNK Dinamo te Dinamova zaklada Nema predaje.

„Ponosan sam što kao ambasador Dinama mogu predstavljati Klub i našu Zakladu u ovoj priči. Riječ je o hvalevrijednoj akciji koja pokazuje da je život jedna velika borba. Kao bivši sportaš mogu posvjedočiti koliko je važno baviti se sportom, ali i poticati druge na kretanje - to pomaže i fizičkom i mentalnom zdravlju. Pozivam sve koji mogu da podrže ovu akciju. Ako ništa drugo, neka doniraju i u nedjelju dođu pogledati Dinamove i međimurske legende", rekao je proslavljeni igrač Dinama, danas ambasador i skaut kluba, Tomislav Šokota.

Međimurska županija

„Ponosni smo što u Međimurju organiziramo projekt koji govori o inkluziji, jednakosti i jednakim mogućnostima za sve. To je ujedno potvrda svih naših napora i ulaganja u stvaranje društva u kojem osobe s invaliditetom imaju jednake prilike za uključivanje u sport i druge aktivnosti", rekao je međimurski župan, Matija Posavec.

„Ova humanitarna inicijativa se prirodno uklapa u razvoj inkluzivnog turizma u Međimurju. Važno nam je da turistički i sportski sadržaji budu dostupni svima, pa tako i osobama s invaliditetom. U tome surađujemo s udrugama i nastojimo ih uključiti u naše aktivnosti“, istaknuo je Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije te istaknuo kako Međimurje već godinama ugošćuje i brojne sportske reprezentacije među kojima su i sportaši s invaliditetom. Takvi primjeri, naglasio je Grula, pokazuju da Međimurje ima što ponuditi i gostima s različitim potrebama te da inkluzivnost treba biti sastavni dio razvoja turističke destinacije. Upravo je zato povezivanje turizma, sporta i projekta „Hodajmo za one koji ne mogu“ logičan nastavak priče o Međimurju kao destinaciji koja želi biti otvorena svima.

100 kilometara kroz Međimurje

Program humanitarnog vikenda počinje u subotu, 5. rujna, u Parku mladosti u Prelogu. Nakon registracije sudionika i odbojkaške utakmice POK-a Hrabri i članica hrvatske reprezentacije, u 15 sati kreće 100-kilometarska ruta kroz Međimurje. Hodači prolaze kroz Sveti Križ, Kuršanec, Pušćine, Čakovec, Pribislavec, Držimurec, Hodošan, Goričan, Kotoribu i Donju Dubravu, uz okrepne stanice na svakih dvadesetak kilometara. Ultramaraton završava 24 sata kasnije, na istome mjestu na kojem je i počeo.

Međimurska županija

U nedjelju, 6. rujna, slijedi bogat sportski i zabavni program: utakmica Legendi Dinama i Legendi Međimurja, dječje utrke „Mali koraci za veliku stvar" na 100 i 200 metara za djecu od 6 do 14 godina, glazbeni program i gastronomska ponuda. Sudjelovanje u dječjim utrkama je besplatno, svako dijete dobiva medalju, a za prva tri mjesta osigurane su nagrade.

Nitko, međutim, ne mora prijeći svih 100 kilometara. Sudionici se mogu uključiti u dionicu koja odgovara njihovim mogućnostima, sudjelovati u popratnom programu ili jednostavno podržati one koji hodaju. Nije važno koliko će tko prijeći, nego da svojim sudjelovanjem bude dio humanitarne priče.

„Cilj nije prohodati svih 100 kilometara. Cilj je napraviti prvi korak, pa sljedeći, i dokle god ide. Svaki korak vrijedi, pogotovo kada prikupljamo sredstva za šestero hrabrih parasportaša", poručila je Lončarić.

Iza poruke „Hodamo za njih" stoje konkretne priče i ljudi kojima je pomoć namijenjena: Vita, Lora, Lana, David i Lovro iz Udruge slijepih Međimurske županije te svjetska rekorderka Karla Hergotić.