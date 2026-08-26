Rujan je idealan za bijeg na more: Izdvojili smo najbolje hotele za savršen produženi vikend

Ako tražite priliku za kratki bijeg i nekoliko dana potpunog opuštanja tijekom rujna, Istra i Kvarner nude odlične opcije. Izdvojili smo nekoliko hotela koji spajaju atraktivne lokacije, udobnost, wellness i vrhunsku gastronomiju

Rujan je na Jadranu posebno lijep – dani su još uvijek dovoljno topli za uživanje uz more, ali ljetne gužve polako nestaju, ostavljajući za sobom mirniju i opušteniju atmosferu. Vrućine popuštaju, more je i dalje ugodno toplo, a obalni gradovi i uvale postaju puno mirniji. Upravo zato ovo je idealno vrijeme za pravi odmor, uživanje u moru i suncu te otkrivanje mediteranskih destinacija u nešto opuštenijem ritmu.

Ako tražite ideju za savršen produženi vikend, a ne želite putovati predaleko od urbanih središta, Istra i Kvarner nude zaista mnogo mogućnosti. Ovdje možete spojiti udobnost, opuštanje uz wellness tretmane i odličnu gastronomiju, a sve to u prekrasnom mediteranskom okruženju. Izdvojili smo nekoliko hotela u Istri i Kvarneru koji su idealni za kratki bijeg od svakodnevice.

Hoteli u Istri

Istarski poluotok odavno je prepoznat kao destinacija koja nudi više od sunca i mora. Njegova unutrašnjost skriva brežuljke s vinogradima i maslinicima, dok obalni gradovi poput Rovinja i Poreča spajaju bogatu povijest s modernim, dizajnerski osviještenim turizmom.

Hotel Lone, Rovinj

Ušuškan u zaštićenoj park-šumi Zlatni rt, na samo desetak minuta šetnje od čarobne starogradske jezgre Rovinja, hotel Lone je perjanica hrvatskog dizajna i arhitekture. Kao član prestižne grupacije Design Hotels, ovaj objekt plijeni pažnju svojim elegantnim linijama, prostranim interijerima i umjetničkim instalacijama. Gostima su na raspolaganju raskošni vanjski i unutarnji bazeni, bogati wellness i spa centar sa saunama i jacuzzijem te fitness centar. Sobe su moderno uređene s pogledom na more ili park-šumu, a doručak se pamti po iznimnoj raznolikosti i kvaliteti. Lone je idealan izbor za one koji traže spoj suvremenog luksuza, prirode i blizine jednog od najljepših gradova na Mediteranu.

Hotel Parentium Plava Laguna, Poreč

Smješten u Zelena Resortu, na poluotoku okruženom gustom borovom šumom, hotel Parentium pruža osjećaj mira i privatnosti, a nalazi se na samo pedesetak metara od plaže. Ovaj hotel idealan je za one koji žele pobjeći od vreve i opustiti se u raskošnom okruženju. Njegov spa-centar ističe se sa šest hidromasažnih kada, unutarnjim bazenom i dvama vanjskim bazenima s kojih se pruža prekrasan pogled na more. Večeri su ispunjene glazbom uživo i diskretnim animacijskim programima, stvarajući ugodnu i opuštajuću atmosferu. Iako je parking dostupan uz nadoplatu, osjećaj ekskluzivnosti i kvaliteta usluge opravdavaju svaki detalj.

Valamar Sanfior Hotel & Casa, Rabac

Rabac, poznat po svojim prekrasnim šljunčanim plažama i kristalno čistom moru, dom je hotela Valamar Sanfior. Smješten na nedaleko od obale, ovaj hotel s četiri zvjezdice nudi spektakularan pogled na Kvarnerski zaljev. Posebno se ističu vanjski i unutarnji bazen s pogledom na more, kao i moderno opremljen wellness i spa centar. Hotel je u potpunosti prilagođen cikloturistima, što ga čini odličnom bazom za istraživanje okolnih staza. Gosti mogu uživati u bogatom bife doručku i večeri u restoranu s terasom koja gleda na more, čineći svaki obrok posebnim doživljajem.

Hoteli na Kvarneru

Kvarnerska rivijera, s Opatijom kao svojom divom, već više od stoljeća privlači posjetitelje svojom elegancijom i ljekovitom klimom. Tradicija zdravstvenog turizma iz doba Austro-Ugarske Monarhije danas je pretočena u moderne wellness centre smještene u hotelima koji odišu povijesnim šarmom.

Hotel Ambasador, Opatija

Kao ponosni nositelj pet zvjezdica, hotel Ambasador, dio lanca Liburnia Hotels & Villas, postavlja visoke standarde luksuza. Smješten uz samo more, nudi izravan pristup privatnoj, novouređenoj plaži na kojoj gosti mogu besplatno koristiti ležaljke i suncobrane. Njegov Premium Wellness i Spa centar prostire se na impresivnih 1300 četvornih metara, nudeći finsku i tursku saunu, tuševe, ledenu fontanu i prostranu relax zonu. Unutarnji i vanjski bazeni s morskom vodom zaokružuju priču o opuštanju i revitalizaciji u srcu Opatije.

Hotel Kvarner Palace, Crikvenica

S tradicijom dugom više od 130 godina, Hotel Kvarner Palace u Crikvenici spomenik je hotelske arhitekture i gostoprimstva. Smješten u velikom mediteranskom parku, samo dvjestotinjak metara od plaže, ovaj hotel spaja carsku arhitekturu s modernim udobnostima. Gostima su na raspolaganju vanjski i unutarnji bazen, wellness zona te dva teniska terena. Restoran hotela ponosi se mediteranskom i regionalnom kuhinjom, a atmosfera odiše mirom i elegancijom prošlih vremena, pružajući jedinstven doživljaj odmora.

Hotel Bristol, Opatija

Luksuzno obnovljen hotel Bristol, smješten u samom centru Opatije, svjedoči o zlatnom dobu rivijere. Njegova austrougarska arhitektura i elegantno uređene sobe vraćaju goste u vrijeme raskoši i stila. Poseban šarm hotelu daje bečka kavana u kojoj se može uživati u kavi i kolačima, dok restoran poslužuje lokalne i međunarodne specijalitete. Iako se parking dodatno naplaćuje, blizina gradske plaže Slatina i šetnice Lungomare čine ga savršenim izborom za one koji žele osjetiti puls grada.

Aminess Younique Narrivi Hotel, Crikvenica

Za one koji traže moderniji pristup luksuzu, Aminess Younique Narrivi Hotel u Crikvenici predstavlja novu generaciju hotela na Kvarneru. Hoteli lanca Aminess poznati su po visokoj kvaliteti usluge, suvremenom dizajnu i bogatim sadržajima koji redovito uključuju vrhunske wellness centre i inovativnu gastronomsku ponudu. Iako je riječ o novijem objektu, već se nametnuo kao sinonim za ekskluzivan i personaliziran odmor.

Hotel Vinotel Gospoja, Vrbnik (Krk)

Smješten na litici iznad mora u slikovitom Vrbniku, Hotel Vinotel Gospoja jedinstven je spoj vinske tradicije i modernog dizajna. Ovaj obiteljski hotel posvećen je autohtonoj sorti, vrbničkoj žlahtini, što se osjeti u svakom kutku, od uređenja interijera do gastronomske ponude. Osim uživanja u vrhunskim vinima, gosti se mogu opustiti u modernom wellness centru s unutarnjim bazenom, saunama i bogatom ponudom tretmana. Sobe s pogledom na more pružaju nezaboravna jutra, čineći ovaj hotel idealnim izborom za romantičan i hedonistički bijeg.

Imperial Valamar Collection Hotel, Rab

U srcu grada Raba, okružen egzotičnim mediteranskim parkom, smjestio se Imperial Valamar Collection Hotel. Izgrađen davne 1927. godine, ovaj "adults only" hotel savršeno spaja povijesni šarm s modernom udobnošću. Nakon sveobuhvatne obnove, hotel nudi elegantno uređene sobe, vanjski bazen, profinjeni restoran i wellness centar za potpuno opuštanje. Blizina očaravajuće stare gradske jezgre Raba i mirno okruženje čine ga savršenom bazom za istraživanje otoka i uživanje u potpunom miru.

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