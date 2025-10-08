Tamne nijanse pristaju dugim i kratkim noktima, samo odaberite najljepše za sebe

Inspirirana nijansama vina, bordo se pojavljuje svuda, od modnih pista do odabira boje za nokte, potvrđujući svoj status klasika koji nikada ne izlazi iz mode

Jesen je sezona bogatih, toplih tonova, a ove godine na samom vrhu trendova nalazi se bordo – bezvremenska boja koja odiše elegancijom i snagom. Edukatori centra Arimeda savjetuju da je bordo idealan izbor za sve koji žele istaknuti moćan, sofisticiran i ženstven look. Inspirirana nijansama vina, bordo se pojavljuje svuda, od modnih pista do odabira boje za nokte, potvrđujući svoj status klasika koji nikada ne izlazi iz mode.

Za one koji ipak preferiraju suptilniji stil, tople nude nijanse bit će savršen odabir za svakodnevni izgled. Ove jeseni, bilo da birate dramatični bordo ili nježne nude tonove, trend je jasan – njegovani i elegantni nokti ključni su modni dodatak svake žene.

