Ljepota
POVRATAK RETRO TRENDA

Kvadratni nokti su opet hit – donosimo ideje kako ih nositi ove jeseni

Žena.hr
7. listopada 2025.
Kvadratni nokti su opet hit – donosimo ideje kako ih nositi ove jeseni
Unsplash
Inspiriran estetikom ranih 2000-ih, kvadratni oblik ponovno osvaja zaljubljenice u manikure i donosi savršeni spoj nostalgije, elegancije i modernog šarma. Donosimo inspiraciju kako ih nositi ove jeseni

Nakon godina vladavine ovalnih i badem noktiju, čini se da se vraća jedan dobro poznat trend s početka 2000-ih – kvadratni nokti. Ovaj retro stil, nekoć simbol elegancije i profinjenosti, ponovno se probija na beauty scenu, a povratak možemo zahvaliti sve većem utjecaju Y2K estetike i nostalgičnom duhu koji vlada svijetom mode i ljepote posljednjih sezona.

Povratak Y2K klasika

Devedesete i rane 2000-e ponovno su u fokusu modnih i beauty trendova – od niskih traperica i sjajnih ruževa do kvadratnih noktiju. “Kvadratni nokti trenutačno su veliki trend,” kaže poznata manikuristica Michelle Humphrey. “Kako su brendovi poput Miu Miu i Blumarine vratili nostalgiju tog razdoblja, logično je da se i manikure prilagođavaju tom retro duhu.” Ovaj oblik noktiju obožavaju zvijezde poput Due Lipe, Kylie Jenner, Selene Gomez i Taylor Swift, a sve više ga viđamo i na Instagram profilima poznatih manikurista.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli MANI PENY (@mani_peny)

Zašto su kvadratni nokti ponovno popularni

Dok su ovalni i bademasti oblici noktiju dugo bili sinonim za prirodan, elegantan izgled, kvadratni nokti donose nešto oštriji, odvažniji i statement izgled. Njihova ravna, čista linija pruža dojam urednosti, ali i karaktera – osobito kada se kombinira s francuskom manikurom ili modernim detaljima poput metalik akcenata, srebrnih linija i sjajnih točkica. “Kvadratni oblik odgovara svim duljinama noktiju, no trenutačno su najpopularniji srednje dugi do duži nokti,” otkriva Humphrey.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Eliza (@nail_it_em)

Kako ih nositi ove jeseni?

Kvadratni nokti idealna su baza za jesenske tonove i trendove. Ako voliš klasične i elegantne manikure, odaberi francuski stil s bijelim ili bež vrhom, ili modernu američku verziju s mekšim, prirodnijim prijelazom. Za one koje vole nešto odvažnije, tu su “cherry mocha” nijanse, bogate smeđe boje i metalik sjaj koji savršeno pristaju uz tople jesenske outfite. Posebno su popularni i motivi poput diskretnih točkica, uzoraka životinjske kože i sjajnih detalja koji podsjećaju na nail art s početka milenija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli irams.jpeg (@irams.jpeg)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Sarah Alaina (@saruhnails)

Savjeti za održavanje

Budući da kvadratni nokti imaju oštre rubove, važno ih je redovito turpijati i nositi odgovarajuću jačinu laka ili gela, osobito ako su duži. Humphrey savjetuje korištenje akrila, čvrstog gela ili Polygela, a za dodatnu praktičnost spominje i Gel X sustav koji nudi različite duljine i oblike noktiju. “Najvažnije je da rubovi ostanu oštri i precizni – zato uvijek imajte turpijicu pri ruci,” dodaje ona.

Kvadratni nokti možda su nekoć bili obilježje 2000-ih, ali njihov povratak u 2025. dokazuje da se klasici nikad ne zaboravljaju – samo se reinterpretiraju. Ovaj oblik savršeno spaja eleganciju i nostalgičan šarm s modernim detaljima, pa ako razmišljaš o promjeni manikure, jesen je idealno vrijeme za povratak ovom nostalgičnom trendu.

Pročitajte još o:
NoktiTrendi ManikureTrendovi Za JesenManikure Za Jesen
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POVRATAK RETRO TRENDA
Kvadratni nokti su opet hit – donosimo ideje kako ih nositi ove jeseni