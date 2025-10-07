Kvadratni nokti su opet hit – donosimo ideje kako ih nositi ove jeseni

Inspiriran estetikom ranih 2000-ih, kvadratni oblik ponovno osvaja zaljubljenice u manikure i donosi savršeni spoj nostalgije, elegancije i modernog šarma. Donosimo inspiraciju kako ih nositi ove jeseni

Nakon godina vladavine ovalnih i badem noktiju, čini se da se vraća jedan dobro poznat trend s početka 2000-ih – kvadratni nokti. Ovaj retro stil, nekoć simbol elegancije i profinjenosti, ponovno se probija na beauty scenu, a povratak možemo zahvaliti sve većem utjecaju Y2K estetike i nostalgičnom duhu koji vlada svijetom mode i ljepote posljednjih sezona.

Povratak Y2K klasika

Devedesete i rane 2000-e ponovno su u fokusu modnih i beauty trendova – od niskih traperica i sjajnih ruževa do kvadratnih noktiju. “Kvadratni nokti trenutačno su veliki trend,” kaže poznata manikuristica Michelle Humphrey. “Kako su brendovi poput Miu Miu i Blumarine vratili nostalgiju tog razdoblja, logično je da se i manikure prilagođavaju tom retro duhu.” Ovaj oblik noktiju obožavaju zvijezde poput Due Lipe, Kylie Jenner, Selene Gomez i Taylor Swift, a sve više ga viđamo i na Instagram profilima poznatih manikurista.

Zašto su kvadratni nokti ponovno popularni

Dok su ovalni i bademasti oblici noktiju dugo bili sinonim za prirodan, elegantan izgled, kvadratni nokti donose nešto oštriji, odvažniji i statement izgled. Njihova ravna, čista linija pruža dojam urednosti, ali i karaktera – osobito kada se kombinira s francuskom manikurom ili modernim detaljima poput metalik akcenata, srebrnih linija i sjajnih točkica. “Kvadratni oblik odgovara svim duljinama noktiju, no trenutačno su najpopularniji srednje dugi do duži nokti,” otkriva Humphrey.

Kako ih nositi ove jeseni?

Kvadratni nokti idealna su baza za jesenske tonove i trendove. Ako voliš klasične i elegantne manikure, odaberi francuski stil s bijelim ili bež vrhom, ili modernu američku verziju s mekšim, prirodnijim prijelazom. Za one koje vole nešto odvažnije, tu su “cherry mocha” nijanse, bogate smeđe boje i metalik sjaj koji savršeno pristaju uz tople jesenske outfite. Posebno su popularni i motivi poput diskretnih točkica, uzoraka životinjske kože i sjajnih detalja koji podsjećaju na nail art s početka milenija.

Savjeti za održavanje

Budući da kvadratni nokti imaju oštre rubove, važno ih je redovito turpijati i nositi odgovarajuću jačinu laka ili gela, osobito ako su duži. Humphrey savjetuje korištenje akrila, čvrstog gela ili Polygela, a za dodatnu praktičnost spominje i Gel X sustav koji nudi različite duljine i oblike noktiju. “Najvažnije je da rubovi ostanu oštri i precizni – zato uvijek imajte turpijicu pri ruci,” dodaje ona.

Kvadratni nokti možda su nekoć bili obilježje 2000-ih, ali njihov povratak u 2025. dokazuje da se klasici nikad ne zaboravljaju – samo se reinterpretiraju. Ovaj oblik savršeno spaja eleganciju i nostalgičan šarm s modernim detaljima, pa ako razmišljaš o promjeni manikure, jesen je idealno vrijeme za povratak ovom nostalgičnom trendu.