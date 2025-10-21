Ljepota
Povratak beauty giganta u Hrvatsku: Sve što trebate znati o Sephori

Ana Ivančić
21. listopada 2025.
Robert W/alamy/profimedia
Prva nova trgovina trebala bi biti otvorena tijekom 2026. godine u splitskom trgovačkom centru Mall of Split, a nagađa se i o mogućim budućim lokacijama u Zagrebu i Rijeci

Nakon više od desetljeća iščekivanja, vijest o povratku Sephore odjeknula je beauty zajednicom u Hrvatskoj. Ovaj francuski multinacionalni lanac, poznat po revolucionarnom pristupu prodaji kozmetike, planira ponovno otvoriti svoja vrata domaćim kupcima, donoseći sa sobom dašak svjetskih trendova i brendove koji su dosad bili dostupni samo online. Povratak Sephore nije samo otvaranje trgovine, već potvrda zrelosti i dinamičnosti hrvatskog tržišta ljepote.

Od skromnih početaka do globalne sile

Priča o Sephori započinje 1969. godine u francuskom gradu Limogesu, gdje je Dominique Mandonnaud osnovao tvrtku s vizijom stvaranja jedinstvenog prodajnog iskustva. Prva trgovina otvorena je u Parizu 1970. godine, a ime "Sephora" nastalo je spajanjem grčke riječi sephos (ljepota) i imena Sefora (Zipporah), Mojsijeve supruge poznate po iznimnoj ljepoti.

Profimedia

Mandonnaud je uveo koncept "potpomognute samoposluge", koji je kupcima omogućio da slobodno istražuju i, što je najvažnije, isprobavaju proizvode prije kupnje. Ovaj pristup, koji je poticao iskustvo i igru umjesto pritiska na kupnju, zauvijek je promijenio maloprodaju kozmetike. Ključni trenutak u globalnoj ekspanziji dogodio se 1997. godine kada je Sephoru preuzeo luksuzni konglomerat LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton). Pod novim vlasništvom, Sephora je otvorila prvu američku trgovinu u New Yorku 1998. godine i započela svoj put prema globalnoj dominaciji. Danas posluje u 35 zemalja s više od 2.700 trgovina diljem svijeta.

Veliki povratak na hrvatsko tržište

Sephora je u Hrvatskoj već poslovala u razdoblju od 2007. do 2012. godine s dvije lokacije u Zagrebu. Međutim, unatoč početnom entuzijazmu, povukla se s tržišta jer Hrvatska nije bila spremna za ovog beauty diva.

Profimedia

Danas je situacija bitno drugačija. Hrvatski potrošači aktivno prate globalne trendove, educirani su o sastojcima i traže inovativne proizvode, stvarajući idealno okruženje za povratak Sephore. Prva nova trgovina trebala bi biti otvorena tijekom 2026. godine u splitskom trgovačkom centru Mall of Split, a nagađa se i o mogućim budućim lokacijama u Zagrebu i Rijeci.

Kultni brendovi napokon na policama

Jedan od glavnih razloga uzbuđenja oko povratka Sephore jest dolazak brendova koji do sada nisu bili fizički dostupni u Hrvatskoj. Sephora je poznata po svom "house of brands" modelu, nudeći širok asortiman od gotovo 340 brendova, uz svoju popularnu i pristupačnu privatnu marku, Sephora Collection.

Hrvatski kupci s vremenom će tako konačno moći isprobati i kupiti proizvode nekih od najtraženijih svjetskih imena, kao što su: Fenty Beauty by RihannaRare Beauty by Selena GomezHuda BeautyCharlotte Tilbury, Glow Recipe, Rhode by Hailey Bieber.

Osim ovih celebrity i "it" brendova, na policama će se naći i globalno popularni brendovi poput Sol de Janeiro, The Ordinary i Amika, čime će se ponuda na domaćem tržištu značajno obogatiti.

Povratak Sephore označava novo poglavlje za beauty scenu u Hrvatskoj. Dolazak globalnog lidera donosi ne samo nove proizvode, već i jedinstveno iskustvo kupovine koje slavi individualnost, kreativnost i ljubav prema ljepoti. 

