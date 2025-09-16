Rhode: Kako je brend Hailey Bieber osvojio svijet ljepote

Hailey Bieber je u svijetu ljepote napravila ono što rijetkima uspije – u kratkom je vremenu stvorila brend koji je postao globalna senzacija

U svijetu ljepote zasićenom brendovima slavnih osoba, malo koji je postigao tako strelovit i značajan uspjeh kao Rhode. Osnovan od strane modela i poduzetnice Hailey Bieber u lipnju 2022. godine, Rhode je u samo tri godine postao globalni fenomen, dosegnuvši vrijednost od milijardu dolara i stvorivši kult sljedbenika. Ovo nije samo priča o još jednom celebrity brendu; ovo je masterclass iz modernog marketinga, autentičnosti i stvaranja proizvoda koji istinski rezoniraju s publikom.

Vizija jednostavnosti i autentičnosti

Utemeljen na osobnoj strasti Hailey Bieber prema njezi kože, Rhode je nastao iz vizije stvaranja minimalističke, ali iznimno učinkovite linije proizvoda. Umjesto da bude samo lice kampanje, Bieber je od samog početka bila duboko uključena u svaki aspekt razvoja – od testiranja formula do dizajna pakiranja. Njezina filozofija, koju je opisala kao "jedan od svega, ali da je zaista dobar", odrazila se u lansiranju s tek nekoliko ključnih proizvoda.

Ovaj pristup "kvaliteta iznad kvantitete" rezonirao je s potrošačima umornim od prekompliciranih rutina i beskonačnih izbora. Rhode je ponudio rješenje: probranu kolekciju esencijalnih proizvoda formuliranih s znanstveno dokazanim sastojcima poput peptida, niacinamida i hijaluronske kiseline, a sve po pristupačnoj cijeni, uglavnom ispod 30 €. Time je brend uspješno demokratizirao osjećaj luksuzne njege.

"Glazed Donut" estetika kao marketinška genijalnost

Pravi uspjeh brenda leži u njegovoj sposobnosti da uhvati pravi trenutak. Hailey Bieber je popularizirala termin "glazed donut skin" (koža sjajna poput glazirane krafne), opisujući izgled izrazito hidratizirane, blistave i zdrave kože. Taj je izraz postao viralan, a Rhode proizvodi postali su alat za postizanje upravo te estetike.

Marketinška strategija oslanjala se na autentičnost i organski rast. Koristeći svoju ogromnu platformu na Instagramu i TikToku, Hailey je izravno komunicirala s publikom, dijeleći svoje rutine i stvarajući osjećaj zajednice. Ograničene serije proizvoda i strateške obnove zaliha stvorile su osjećaj ekskluzivnosti i hitnosti, pretvarajući svako novo lansiranje u događaj. Inovacije poput viralne maskice za mobitel s držačem za balzam za usne dodatno su učvrstile status brenda kao predvodnika trendova.

Zvijezde asortimana: Proizvodi koji su stvorili kult

Iako je cijela linija hvaljena, nekoliko proizvoda se istaknulo kao apsolutni favoriti koji su se rasprodali u nekoliko minuta.

Peptide Lip Treatment & Tints

Daleko najpopularniji proizvodi brenda su tretmani za usne. Bilo da se radi o originalnom prozirnom balzamu ili obojenim verzijama (Tints), ovi proizvodi postali su nezaobilazni u torbici svake "it" djevojke. Njihova bogata, sjajna formula s peptidima, shea maslacem i babassu uljem pruža intenzivnu hidrataciju i vizualno puniji izgled usana, stvarajući savršen "glazirani" finiš.

Peptide Glazing Fluid

Ovaj lagani gel-serum srce je "glazed donut" filozofije. Dizajniran je da koži pruži trenutačni sjaj i hidrataciju, istovremeno jačajući njezinu barijeru. Postao je kultni proizvod zbog svoje svestranosti – može se koristiti samostalno, kao podloga za šminku ili pomiješan s tekućim puderom za dodatnu blistavost.

Budućnost vrijedna milijardu dolara

U svibnju 2025., uspjeh brenda kulminirao je akvizicijom od strane kozmetičkog diva e.l.f. Beauty u poslu vrijednom milijardu dolara. Ovaj strateški potez osigurava Rhodeu resurse za daljnju globalnu ekspanziju i širu dostupnost u maloprodajnim lancima. Hailey Bieber ostaje ključna figura kao glavna kreativna direktorica, osiguravajući da autentična vizija s kojom je brend započeo nastavi voditi njegovu budućnost.

Rhode je dokazao da je u današnjem prezasićenom tržištu autentičnost najvrjednija valuta. Spojem iskrene strasti osnivačice, visokokvalitetnih proizvoda i pametnog marketinga usmjerenog na zajednicu, stvoren je brend koji nije samo trend, već pokret koji definira modernu njegu kože.