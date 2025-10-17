Severina oduševila hit frizurom ove jeseni: Obožavateljice poludjele za njenom bojom kose

Pjevačica je pokazala kako se priprema za koncerte u Zagrebu i Splitu te oduševila modnim odabirom, ali i frizurom

Severina je oduvijek poznata po tome što voli modu i prati trendove, zbog čega je inspiracija mnogim ženama, a osim što trendove prati, ona ih često i postavlja.

Slavna pjevačica trenutačno se priprema za velike koncerte u Areni Zagreb (7. i 8. studenoga) te na splitskim Gripama (24. listopada), a na Instagramu je pokazala kako izgleda proba.

Iako je riječ o poslu za koji je odabrala casual kombinaciju, Seve izgleda odlično. Obične zvonolike traperice i crna majica s neobičnim dekolteom odišu jednostavnošću, a lakirane slingback sandale na nisku potpeticu kombinaciju podižu na višu razinu. Severina je look upotpunila modernom oversized kožnom jaknom u smeđoj boji koja je hit ove jeseni, posebice modeli poput njezinog, koji je premazan slojem posebnog voska.

No, iako je njena modna kombinacija izvrsna, to nije ono za čime su poludjele njezine obožavateljice, već - kosa.

"Koju žena kosu ima, a tek boju", komentirala je jedna Severinina pratiteljica, dok je druga dodala da se i njoj jako sviđa. Naime, Severina trenutačno nosi dugačku kosu s prepoznatljivim valovima, koju boji u smeđu nijansu s najmodernijim pramenovima ove sezone - onima boje karamele i meda. Time je postigla efekt osunčanih pramenova i razigrala svoju tamnu kosu. Valovi koje Severina voli nositi pružaju dodatni volumen njenoj kosi, koju najviše voli jednostavno - razbarušiti rukama.