Smeđe jakne svuda su oko nas, donosimo najljepše iz aktualne ponude

14. listopada 2025.
Jakne su neizostavan dio jesenske garderobe, a ove sezone u središtu pozornosti su modeli u toplim smeđim tonovima koji donose dozu elegancije i lakoće svakoj kombinaciji. Od brušene kože do bomber jakni, smeđa preuzima modnu scenu i dokazuje da je pravi klasik vrijedan ulaganja

Jakne su neizostavan komad svake jesenske garderobe - savršene za prijelazno razdoblje i promjenjive temperature, a ove su sezone trendovi uistinu raznoliki. Tijekom prijelaznog razdoblja idealne su parke koje štite od kiše i vjetra, modeli od brušene kože i bezvremenski bomber krojevi, koji ove sezone dolaze u posebno privlačnim varijantama. Ako je suditi po kolekcijama modnih brendova, kao jedan od it komada jeseni osobito se ističu jakne u smeđim nijansama. 

Upravo je smeđa je jedna od ključnih boja sezone i pojavljuje se u svim mogućim varijantama – od svijetlih tonova pijeska i karamele pa sve do dubokih nijansi čokolade i konjaka. Takvi topli tonovi unose dozu profinjenosti i prirodnosti u svaki outfit, a pritom se lako kombiniraju s gotovo svim bojama – od klasične bijele i sive, do maslinaste ili tamnoplave. Modeli od brušene kože savršeni su za svakodnevne kombinacije, dok bomber jakne u smeđim tonovima unose dašak sportskog, ali šik stila.

Trendi smeđe jakne ove jeseni dolaze u različitim oblicima – od kratkih retro modela koji podsjećaju na ’70-e, do dugačkih verzija koje se nose preko haljina i pletenih kompleta. Vidjeli smo ih i na modnim pistama, na revijama Saint Laurenta i Victorije Beckham. Osim što izgledaju nevjerojatno chic, još jedna prednost smeđih jakni jest i njihova svestranost i lakoća kombiniranja. Za ležeran dnevni look, kombiniraj ih s trapericama, jednostavnom majicom i čizmama u sličnom tonu. Ako želiš profinjeniji izgled, biraj kožnu jaknu od antilopa uz midi suknju i čizme s petom. Sjajno izgledaju i uz traperice i prugaste majice, stvarajući balans između urbanog i elegantnog.

Bilo da preferiraš minimalističku klasiku ili trendi krojeve inspirirane retro estetikom, smeđa jakna je komad koji vrijedi imati u ormaru. Donosimo high street favorite koji spajaju udobnost, kvalitetu i prepoznatljiv jesenski šarm.

Zara - 49,95 €
Zara - 49,95 €

Zara - 59,95 €
Zara - 59,95 €

Zara - 79,95 €
Zara - 79,95 €

Zara - 49,95 €
Zara - 49,95 €

H&M - 44,99 €
H&M - 44,99 €

H&M - 49,99 €
H&M - 49,99 €

Mango - 59,99 €
Mango - 59,99 €

Mango - 89,99 €
Mango - 89,99 €

Mango - 149,99 €
Mango - 149,99 €

Mango - 89,99 €
Mango - 89,99 €

Stradivarius - 39,99 €
Stradivarius - 39,99 € 

Stradivarius - 69,99 €
Stradivarius - 69,99 € 

Stradivarius - 65,99 €
Stradivarius - 65,99 € 

