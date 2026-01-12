Petra Meštrić za Žena. hr: Koliko često treba prati lice? Znanost i beauty mitovi s društvenih mreža

U eri društvenih mreža pranje lica postalo je skoro kao natjecanje, tko će duže, više, temeljitije... No naša koža ne voli ekstreme. S druge strane, neredovito pranje može pogoršati akne, začepiti pore i izazvati iritacije

Postoji jedna rečenica koje se uvijek sjetim kad je riječ o koži: Koža nije pod koji ribamo. Koža je organ, iako vrlo otporan, isto tako je i osjetljiv. I baš zato se pitanje, “Koliko često treba prati lice?“ - ne može svesti na jedan broj koji vrijedi za sve.

U eri društvenih mreža i 'rutine od 12 koraka' pranje je postalo skoro kao natjecanje, tko će duže, više, temeljitije... No naša koža ne voli ekstreme. Prečesto pranje, agresivni gelovi, previše vruća voda mogu oštetiti kožnu barijeru, učiniti kožu osjetljivijom, perutavom, pojačati crvenilo...

S druge strane, neredovito pranje, neskidanje šminke, SPF-a, znoja može pogoršati akne, začepiti pore, izazvati iritacije...

Lice peremo da bismo uklonili višak masnoće tj sebuma, ostatke šminke, ostatke SPF-a, znoj, prašinu i ostale čestice iz okoliša, bakterije.

Osnovno pravilo, prati 2 puta dnevno i nakon jačeg znojenja.

Ovo je najjednostavniji odgovor koji vrijedi za većinu ljudi. Dva puta dnevno tj. ujutro i navečer te nakon jačeg znojenja (trening, ljeto, sauna, nošenje maske...)

Koliko često prati lice prema tipu kože:

1. Normalna koža

Ovdje vrijedi pravilo 2 puta dnevno, ujutro i navečer. Time se ujutro skida znoj nakon noći, a navečer šminka, SPF i nečistoće.

2. Masna koža te koža sklona aknama

Dva puta dnevno te obavezno nakon znojenja. Važno je akne ne nužno povezivati s prljavom kožom. Pretjerano pranje može pogoršati simptome. Prema smjernicama ne treba prati zahvaćena područja više od dva puta dnevno jer učestalo pranje iritira kožu i može pogoršati postojeće stanje. Prečesto pranje 4-5 puta dnevno vodi često u začarani krug iritacije kože, narušavanja kožne barijere, više upale, više akni...

3. Suha koža

Ovdje vrijedi navečer obavezno, ujutro prema potrebi. Obavezno ujutro prati mlakom vodom i jako nježnim sredstvom.

4. Osjetljiva koža te specifična stanja poput dermatitisa, rozaceje

Kod ovih stanja najvažnija stvar je kožna barijera. Oštećenje barijere povećava gubitak vode, suhoću i osjetljivost na iritanse, zato rutina mora biti nježna. To je obavezno navečer, ujutro po potrebi uz izbjegavanje agresivnih umivalica i grubih pilinga.

Neophodno je prati lice navečer kako bi uklonili nečistoće, šminku i SPF. Nakon znojenja, treninga, nakon boravka u zadimljenom prostoru ili prostoru s više prašine.

Privatna arhiva

Kako znati da prečesto ili preagresivno perete kožu

Neki znakovi da radite ove pogreške su zatezanje lica odmah nakon pranja, perutanje, tzv. ljuskice na koži, crvenilo kože, peckanje, koža koja se natrag jače masti (zaštitni mehanizam).

Svi ovi znaci mogu upućivati da ste oštetili kožnu barijeru. Tad je rješenje nježnije čišćenje, hidratacija i ne korištenje aktivnih sastojaka dok se situacija ne smiri.

Pravilna tehnika pranja kože

Koristite mlaku vodu. Perite kožu nježno, bez jakog ribanja. Kod brisanja treba nježno tapkati ručnikom, izbjegavati trljanje.

Kod jačeg make upa i jačeg SPF-a važno je napraviti double cleansing. Tad se prvo stavlja uljni čistač za 'otapanje' šminke, pa nakon njega blagi gel.

Najčešće greške koje ljudi rade

Peru kožu 4+ puta dnevno, posebno kod masne kože. Peru lice prevrućom vodom. Često koriste agresivne pilinge, stalno mijenjaju proizvode. Rijetko peru ručnike, te agresivno brišu kožu.

Ako vam vaša koža šalje znakove možda nešto ne radite dobro. Krenite od svoje rutine čišćenja, a u slučajevima dugotrajnih akni, dugotrajnog crvenila, peckanja, osipa ili pucanja kože posjetite dermatologa. Tad pranje kože nije samo higijena već i dio terapije.