Petra Meštrić za Žena.hr: Kako smanjiti šećer u prehrani? Ovo su najbolje alternative

Važno je zapamtiti da je i kod zdrave zamjene važna umjerena količina

Ako postoji jedna tema oko koje se svi možemo složiti, to je da se šećer potkrada baš svugdje.

Ne samo u slasticama. U umacima, u „fit“ kolačima, u sokovima, jogurtima, pahuljicama, u gotovoj hrani…I onda se dogodi nešto što je svojstveno većini ljudi, kad želimo smanjiti šećer, najprije izbacimo desert, a onda shvatimo da desert uopće nije bio najveći problem. Deserti su sentimentalna kategorija. Vežu se uz uspomene, uz blagdane, rođendane, obiteljska druženja, to su oni recepti koji se godinama čuvaju u obitelji, recepti naših mama. I zato pacijenti ne pitaju „Smijem li jesti kolač“, nego: „Što da stavim umjesto šećera, a da i dalje ima okus kao onaj stari kolač?“

Tu ulazimo u temu gdje se medicina, nutricionizam i kulinarstvo isprepliću. Kao liječnica, moj fokus je na zdravlje. Regulacija šećera u krvi i prevencija dijabetesa, probava, nutritivni unos, hormonska ravnoteža. Ali kao osoba koja voli jesti i koja zna da se život ne svodi na kuhanje brokule na pari, uvijek savjetujem ljudima da se drže opcije koja je realno primjenjiva i dugoročno održiva.

Prirodne zamjene za šećer

Ove opcije imaju kalorije, ali se metaboliziraju sporije te imaju niži glikemijski indeks.

Med

Okus mu je specifičan, netko ga voli netko ne. U hrani, prilikom termičke obrade daje vlažnost te kolači postaju mekši. On i dalje povisuje glukozu, te nije idealna opcija za ljude sa dijabetesom.

Datulje

Bogate su vlaknima, sadrže kalij i antioksidanse, sporije podižu šećer u krvi. Odlično se uklapaju u sirove slastice.

Javorov sirup

Okus mu je nježan, karamelast. Daje lijepu boju, ali i dalje povisuje glikemijski indeks.

Kokosov šećer

Niži mu je glikemijski indeks od bijelog šećera. Kod termičke obrade ponaša se isto kao i bijeli šećer.

Šećerni alkoholi

Šećerni alkoholi su ugljikohidrati koji dijele kemijske karakteristike i sa šećerima i s alkoholima. Ipak, nisu alkoholi u smislu žestokih pića. Zamjena su za šećer, vrsta niskokaloričnog zaslađivača koji pomaže u smanjenju kalorijskog unosa i unosa šećera, a često se koriste u kulinarstvu.

Eritrol

Sadrži 0 kcal, ne povisuje glukozu, dobar je za osobe s dijabetesom. Okusom je vrlo sličan šećeru.

Ksilitol ili brezin šećer

Ima oko 40% manje kalorija od običnog šećera. Ne diže naglo šećer u krvi, u termičkoj obradi ponaša se vrlo slično običnom šećeru. U većim količinama može uzrokovati probavne smetnje poput nadutosti i proljeva.

Niskokalorični zaslađivači

Koriste se u vrlo malim količinama jer su oko 100 puta slađi od šećera.

Stevija

Prirodan izvor je list biljke Stevia. Bez kalorija je, ne utječe na glikemiju. Treba paziti da se ne pretjera u količini, jako dobro se ponaša u smoothijima i sirovim desertima.

Sukraloza

600 puta jače slatkoće od šećera. Minimalno utječe na skok glukoze. Koristi se u mnogim zero proizvodima.

Voće koje djeluje kao zaslađivač

Banana

Često se stavlja kao pire. Daje puno vlage, idealna je za banana bread, muffine, palačinke…Ima visoki prirodni udio šećera, pa bi trebale pripaziti osobe sa dijabetesom.

Jabuka

Isto se stavlja kao pire. Daje mekoću. Na tržištu postoji zaista mnogo recepata sa zdravim alternativama šećeru, koji su isprobani te bi dobro istražiti koja opcija vama najbolje odgovara.

Meni se pokazala za biskvite, muffine i slično najbolja opcija banana, eritrol i kokosov šećer. U kreme stavim eritrol, u sirove kolače datulje i med. Za prhko tijesto dobra opcija je kokosov šećer, kao dodatak čokoladi stavim javorov sirup ili kokosov šećer.

Ako gledamo medicinski za specifična zdravstvena stanja najbolje je odabrati individualne konzultacije s nutricionistom. Ipak važno je zapamtiti da je i kod zdrave zamjene važna umjerena količina. Vjerujem da zdrava prehrana ne treba biti kazna već pametniji odabir.