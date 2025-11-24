Petra Meštrić za Žena.hr: Sve što trebate znati o žučnim kamencima

Žučni kamenci mogu postojati godinama bez ikakvih znakova. Najčešće se otkriju slučajno na ultrazvuku, a činjenica je da žene češće obolijevaju od muškaraca

Žučni kamenci su jedna od onih dijagnoza koje rijetko kome zvuče dramatično. Uglavnom većina ljudi kaže "ma to su samo kamenci u žući", sve dok ne dođe pravi napad.

U ambulantama i bolnicama često čujemo iste rečenice: “Mislila sam da sam pojela nešto teško”, “Bila sam uvjerena da je želudac”, “Nisam pojma imala da je žuč”. I stvarno, simptomi žučnih kamenaca mogu biti podmukli, zamaskirani, miješati se s probavnim tegobama, sve dok jednoga dana ne postanu toliko jaki da više nema ignoriranja.

Da bi vam približila zašto nastaju žučni kamenci, moramo prvo razumjeti što je žuč.

Žuč je gusta tekućina koju stvara jetra, a pohranjuje ju žučni mjehur. To je mala vrećica smještena ispod desnog rebrenog luka. Kada pojedemo obrok, pogotovo onaj bogat mastima, žučni mjehur se steže i žuč se putem tankih kanala izljeva u tanko crijevo, gdje pomaže razgradnju masti.

Ona se sastoji od vode, žučnih soli, kolesterola, bilirubina (pigment koji nastaje razgradnjom crvenih krvnih stanica) i ostalih tvari. Kada je taj sastav ravnoteži, žuč ostaje tekuća. Ali ako iz nekog razloga postane prezasićena kolesterolom ili se mjehur nedovoljno prazni, nastaju mali kristalići koji se s vremenom mogu spojiti u veće kamence.

Postoji jedna stara memotehnika, na engleskom jeziku, pomoću koje smo mi, još na fakultetu pamtili koje osobe češće pate od žučnih kamenaca.

Female - žensko

Fat - sklonost debljanju

Fertile - fertilna dob

Forty - oko 40 godina

Iako je puno kompliciranije od toga, činjenica je da žene češće obolijevaju od muškaraca. Uvelike je to povezano s hormonima. Estrogen povećava izlučivanje kolesterola u žuč. Kolesterol se može kristalizirati. Progesteron usporava pražnjenje žučnog mjehura. Kad se mjehur sporo prazni, žuč dulje stoji i lakše se zgusne. Tako nastaju kamenci. Češći su kod žena koje uzimaju hormonsku nadomjesnu terapiju, kontracepcijske pilule, u trudnoći, kad je prisutan višak kilograma.

Postoji i obiteljska sklonost, pa način života (u prehrani zasićene masti, sjedilački način života, neredoviti obroci, naglo mršavljenje i debljanje.)

Žučni kamenci mogu postojati godinama bez ikakvih znakova. Najčešće se otkriju slučajno na ultrazvuku koji je rađen zbog nečeg drugog. Ako ne stvaraju tegobe najčešće se samo prate.

Napad žučnih kamenaca ili bilijarna kolika je ono zbog čega pacijenti najčešće završe na hitnoj. To je situacija u kojoj se kamen pomakne iz žučnog mjehura i zaglavi u izlaznom dijelu ili u žučnom kanalu. Žuč ne može slobodno otjecati, mjehur se grči, a to izaziva jaku bol.

Kako je prepoznati -bol počinje naglo a ponekad se i postupno pojačava. Obično oko sat vremena nakon masnog i teškog obroka. Lokalizirana je u gornjem djelu trbuha, s desne strane a može se i širiti. Vrlo je jaka i osobu ometa u svakodnevnom funkcioniranju. Često je prati mučnina, povraćanje, podrigivanje…

Nekad ostaje "samo" na boli, a nekad može voditi do drugih ozbiljnijih stanja, koja zahtijevaju hitnu intervenciju.

Upala žučnog mjehura nastaje kada se kamen zaglavi i blokira izlaz žući, a u mjehuru se nakuplja upalna tekućina. Uz stalnu bol u desnom gornjem dijelu trbuha, javljaju se i povišena temperatura, zimica, opća slabost. Trbuh postaje osjetljiv na dodir, posebno u području ispod desnog rebra. To je stanje zbog kojeg pacijent vrlo često završi u bolnici i zahtijeva liječenje antibioticima, infuzijom, a nerijetko i operaciju.

Ako kamen ode u zajednički žučni kanal i potpuno ga začepi dolazi do zastoja žuči. Žuč ne može otjecati u crijevo, nego se vraća prema jetri i u krv. Tada koža i bjeloočnice mogu požutjeti, urin postaje tamniji, a stolica svjetlija.

Upala gušterače je jedna od najopasnijih komplikacija. Gušterača i žuč dijele zajednički izlaz u crijevo, a mali kamenčići koji se tu zaglave mogu iritirati gušteraču. To dovodi do jake boli u gornjem dijelu trbuha koja se može širiti prema leđima, uz mučninu, povraćanje i vrlo teško opće stanje.

Bol koja ne prolazi, simptomi poput temperature, treskavice, žutice i pogoršanje općeg stanja razlog su za hitan posjet liječniku.

Najvažnija pretraga je ultrazvuk abdomena. Ultrazvukom se može vidjeti postoje li kamenci u žučnom mjehuru, njihova veličina i broj, ima li znakova zastoja žuči u kanalima.

Liječnik će često zatražiti i laboratorijske nalaze: jetrene enzime, bilirubin, markere upale (CRP, leukociti)…

Pitanje koje pacijenti najčešće postavljaju je "Moram li operirati žuč?"

Odgovor nije jednostavan i isti za svakog pojedinca. Ako su kamenci pronađeni slučajno i ne daju nikakve simptome, najčešće se samo prate. Ako izazivaju ponavljane napade boli, mučninu, nelagodu nakon obroka najbolje je kirurško uklanjanje žučnog mjehura. To se danas većinom radi laparoskopskim putem.

Prehrana ima važnu ulogu zbog kontroliranja simptoma i smanjenja rizika od napada.

Trebalo bi: izbjegavati obilne, masne obroke (pržena hrana, masno meso, suhomesnati proizvodi). Bolje je imati više manjih obroka tijekom dana. Ograničiti unos jako začinjene, dimljene i industrijski prerađene hrane. Povećati unos vlakana (povrće, voće, integralne žitarice) jer doprinose boljoj probavi, piti dovoljno tekućine tijekom dana.

Brze dijete također nisu preporučljive za žuč.

Kako izgleda život nakon operacije žučnog mjehura?

Tijelo se vrlo dobro prilagođava životu bez žučnog mjehura. Jetra nastavlja stvarati žuč kao i do tada, samo se ona više ne pohranjuje u mjehur, već kontinuirano otječe u crijevo.

U prvim tjednima nakon operacije savjetuje se laganija prehrana: kuhano, pečeno, manje masno, bez prženih jela. S vremenom, većina ljudi može jesti skoro sve, ali treba opet paziti na pravilnu prehranu, redukciju masnog, dovoljan unos vlakana, tekućine.

Za mnoge žene najveća promjena nakon operacije je olakšanje. Više se ne boje hoće li nakon napada završiti na hitnoj, ne moraju toliko strogo izbjegavati određenu hranu, nema više onog stalnog osjećaja težine.

O žući ne treba razmišljati kad nema nikakvih simptoma, ali kad se oni jave, vrijeme je za medicinsku obradu.