Legendarne frizure Oscara: Ikonični beauty trenuci koji su ušli u povijest

Dodjela Oscara oduvijek je bila više od proslave filmske umjetnosti. To je pozornica na kojoj se stvaraju legende, ne samo one glumačke, već i modne. Crveni tepih Akademijinih nagrada desetljećima služi kao ultimativna inspiracija, a frizure koje su zvijezde ondje prošetale često postanu jednako slavne kao i filmovi zbog kojih su nominirane. One nisu samo trend, već kulturni pečat, odraz duha vremena i osobne izjave koje se pamte godinama. Od klasičnog glamura do hrabrih iskoraka, ovo su frizure koje su zauvijek obilježile povijest Oscara.

Audrey Hepburn: Pixie koji je redefinirao ženstvenost

Dugo se smatralo da crvenim tepihom dominira duga, glamurozna kosa, no nekoliko je glumica dokazalo suprotno. Audrey Hepburn je 1954. godine, primajući Oscara za 'Praznik u Rimu', redefinirala pojam ženstvenosti svojom legendarnom kratkom pixie frizurom s mikro šiškama. Njezin odvažan, a opet elegantan izgled postao je simbol nove ere i dokaz da kratka kosa može biti ultimativni izraz ženstvenosti.

Halle Berry: Simbol moderne, samouvjerene žene

Gotovo pola stoljeća nakon Audrey, 2002. godine, Halle Berry je ispisala povijest ne samo kao prva Afroamerikanka koja je osvojila nagradu za najbolju glumicu, već i sa svojim razbarušenim, teksturiranim pixie rezom. Ta frizura postala je sinonim za modernu, samouvjerenu ženu, a njezin utjecaj i status jednog od najistaknutijih beauty trenutaka osjeća se i danas.

Grace Kelly: Bajkoviti trenutak s ružama u kosi

Kao jedan od klasičnih bajkovitih trenutaka u povijesti Oscara često se navodi onaj iz 1955. godine, kada je Grace Kelly primila svoju nagradu. Nosila je romantičnu, elegantnu punđu ukrašenu nježnim ružama, stvarajući izgled koji je bio utjelovljenje bezvremenske filmske čarolije i glamura.

Winona Ryder: Retro šarm Marcel valova

Inspiraciju u prošlim vremenima pronašla je i Winona Ryder, koja je 1996. godine na crveni tepih donijela dašak dvadesetih godina. Njezini flapper-inspirirani Marcel valovi, savršeno oblikovani i sjajni, predstavljali su sofisticiran i pomalo nostalgičan odabir koji je ostao zapamćen po svojoj eleganciji.

Angelina Jolie: Sanjivi glamur koji se ne zaboravlja

Postoji razlog zašto se valovi u stilu starog Hollywooda uvijek vraćaju. Malo tko je to demonstrirao bolje od Angeline Jolie 2009. godine. Njezina polupodignuta kosa s raskošnim volumenom i krupnim, mekim valovima postala je jedna od najtraženijih frizura u povijesti Oscara. Taj sanjivi, ikonični izgled generirao je milijune pretraga na internetu, potvrđujući svoj legendarni status.

Emma Stone: Moderni zaokret na klasične valove

Moderni zaokret klasičnom stilu Hollywooda dala je Emma Stone 2017. godine, kada je svog Oscara preuzela s dubokim razdjeljkom sa strane i profinjenim kestenjastim valovima koji su savršeno nadopunili njezin retro glamur i pokazali kako klasika može izgledati svježe i suvremeno.

Julia Roberts: Arhitektonsko remek-djelo u punđi

Podignuta kosa na Oscarima je umjetnost za sebe. Julia Roberts je 2001. godine, u noći svoje velike pobjede, nosila visoku, skulpturalnu punđu koja je bila jednako pamtljiva kao i njezina crno-bijela Valentino haljina. Bio je to dokaz da punđa ne mora biti jednostavna, već može biti pravo arhitektonsko remek-djelo.

Lupita Nyong'o: Od kraljevskog rajfa do kraljevske punđe

Detalji su ti koji često čine razliku. Lupita Nyong'o je 2014. godine pokazala kako jednostavan, tanki zlatni rajf može kratkoj prirodnoj kosi dati kraljevsku notu, postavši simbolom moderne elegancije. Godinama kasnije, 2022. godine, ponovno je oduševila složenom, modernom punđom u stilu princeze, dokazavši svoju svestranost i status ikone crvenog tepiha.

Zendaya: Dredovi kao snažna poruka

Neke frizure nisu tu samo da bi bile lijepe, već da bi poslale poruku. Zendaya je 2015. godine izazvala lavinu komentara pojavivši se s dugim dredovima. Njezin odabir bio je snažan istup i važan trenutak za reprezentaciju na crvenom tepihu, a glumica je kasnije izjavila: "Nosila sam dredove na Oscarima kako bih ih prikazala u pozitivnom svjetlu i podsjetila ljude druge boje kože da je naša kosa dovoljno dobra."

Cher i trenutak koji nadilazi pojam frizure

Kada se govori o ekstravaganciji, nitko ne može nadmašiti Cher. Njezin golemi pernati ukras za glavu iz 1986. godine, koji je dizajnirao Bob Mackie, tehnički nije frizura, ali je ostao najupečatljiviji i najhrabriji "beauty" trenutak u povijesti Oscara, simbol prkosa i ultimativne scenske pojave.