Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za četvrtak: Ovnovi će zablistati na poslu, lavovi opet pobjeđuju

Žena.hr
11. ožujka 2026.
Horoskop za četvrtak: Ovnovi će zablistati na poslu, lavovi opet pobjeđuju
Profimedia
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Danas ćete biti posebno inventivni. Mogući su brzi i neočekivani potezi koji će drugu stranu ili oduševiti ili uznemiriti. POSAO: Neki će zaista zablistati na poslu jer će njihove zamisliti toliko zaintrigirati druge, da im neće moći odoljeti. ZDRAVLJE&SAVJET: Netko bi vas mogao proglasiti genijem.

Bik

LJUBAV: Otvorenost za druge i privlačnost bit će vaše sigurne dobitne kombinacije u ljubavnom životu. POSAO: Mjerit će se vaša postignuća, pa se potrudite da vas primijete. Ako nešto nije jasno, objasnite. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite kome treba.

Blizanci

LJUBAV: Zabavljanje je izvjesno, no osobni odnosi bit će ili na površnoj razini, ili na distanci. Izdržat ćete. POSAO: Da bi razvili posao, svjesni ste da vama trebaju mlade snage. Danas ćete povući konkretne poteze u tom pravcu. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite redovni u rekreaciji.

Rak

LJUBAV: Distancu u osobnim odnosima danas ćete pokušati nadomjestiti većim angažmanom u seksu. POSAO: Zapamtite da ne vrijedi nikog na ništa nagovarati, jer je to samo napor za vas, a mučenje za druge. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte intuiciju.

Lav

LJUBAV: Oni koji su još sami neka obrate pažnju na osobe iz svoje radne sredine jer bi tu moglo zaiskriti. POSAO: Zatvarat ćete jedno poglavlje da bi otvorili novo. Ono što je pred vama nosi u sebi više nego što mislite. ZDRAVLJE&SAVJET: Opet pobjeđujete.

Djevica

LJUBAV: Bit će još malo natezanja dok pametniji ne popusti. Onda ćete oboje shvatiti da vam to nije ni trebalo. POSAO: Vaši šefovi danas bi mogli izaći novim prijedlogom koji vam neće sjesti. O njihovim zahtjevima tek ćete promisliti. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite zreliji.

Vaga

LJUBAV: Možda vam je malo teško, no ako pogledate dokle ste zajedno stigli, vidjet ćete da vrijedi izdržati ove prolazne nesuglasice. POSAO: Unatoč vašim dobrim namjerama da poboljšate posao, morat ćete prihvatiti određene zahtjeve druge strane s kojim se ne slažete. ZDRAVLJE&SAVJET: Svako zlo za neko dobro.

Škorpion

LJUBAV: Emotivnost i potreba da dijelite bit će jake. Mnogi će se približiti voljenoj osobi više nego inače. POSAO: Oni koji rade glavom danas će biti na dobitku. Rješavat će zagonetke bolje od svih ostalih. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerni ste sebi, a to je dobro.

Strijelac

LJUBAV: Male obiteljske peripetije uzet će vam vremena i energije, tako da će za druženje udvoje ostati malo prostora. POSAO: Vama ne nedostaje discipline, nego naprotiv. Zato ćete i današnje zahtjeve prihvatiti kao izazov. ZDRAVLJE&SAVJET: Birajte sport po želji.

Jarac

LJUBAV: Doći će do malog nadmudrivanja između vas i voljene osobe. Nije strašno, ali je dovoljno da vam malo zagorča dan. POSAO: Nekima će njihov šef zaista ići na živce, ali morat će prihvatiti ono što jest. Najbolje je usredotočiti se na posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Vodenjak

LJUBAV: Pred vama je dan u kom se nećete najbolje razumjeti s voljenom osobom. Pokušajte biti tolerantni. POSAO: Od vas će se i dalje tražiti prilagođavanje i spremnost da prihvatite nešto od onoga što niste očekivali. ZDRAVLJE&SAVJET: Mirujte.

Ribe

LJUBAV: Ništa ne biste prepustili slučaju, ali baš ćete tako morati postupiti. Na vama je da postanete zreliji i da više poštujte druge. POSAO: Mogli bi se upustiti u financijske kombinacije koje obećavaju, ali se prilično ekscentrične. Provjerite legalitete. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite pošteni prema sebi i prema drugima.

Horoskop za četvrtak: Ovnovi će zablistati na poslu, lavovi opet pobjeđuju