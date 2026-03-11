Modna stilistica Alma savjetuje: Krizmana kuma na modnom zadatku!

Danas ti kao žena ženi dajem savjete kako se snaći u mnoštvu želja, planova i trendova tinejdžerice, ali i njezine mame, te kako ostati u ljepoti svoje uloge i cijelog događaja!

Da si omiljena osoba kćeri svoje prijateljice ili nekog člana obitelji već dobro znaš. Postoji između vas ta neka posebna spona koja gradi prijateljstvo koje će trajati godinama. Kao točka na 'i' vašeg prijateljstva stigla je i pozivnica za kumovanje na krizmi. Prihvati, budi sretna i preuzmi ulogu kume. Ulogu koja će biti između djevojke i njezine mame, a kroz koju ćeš na poseban način ublažiti nerazumijevanje koje ponekad donosi svečanost u kojem djevojčica pokazuje ozbiljnost u donošenju određenih odluka.

Danas ti kao žena ženi dajem savjete kako se snaći u mnoštvu želja, planova i trendova tinejdžerice, ali i njezine mame, te kako ostati u ljepoti svoje uloge i cijelog događaja!

Prvi korak - kao žena sa ženom porazgovarajte o modi jer uz duhovnu pripremu djevojke sve češće pričaju o onome što će odjenuti tog posebnog dana. Koji stil odjenuti za krizmu, kakvu haljinu odabrati, je li moderno ovo ili ono i na kraju - ključno pitanje "hoće li mama dopustiti štikle?". Da si ti na mjestu mame, sigurno bi rekla jasno "ne", ali kuma može malo i popustiti. Upravo zato je potrebno iskoristiti vrijeme pripreme za krizmu i s djevojkom porazgovarati u "četiri oka" i o tome što će odjenuti tog važnog dana. Tada ćeš čuti koji je stil u fokusu, kako sebe djevojka zamišlja na krizmi, ali i saznati odgovor na ključno pitanje "želi li na krizmu u štiklama?".

Reserved - outfit za kumu

Reserved - outfit za kumče

Slušaj i prezentiraj u četiri oka! Ovo je jedan od važnih savjeta za svaku kumu koja će sa svojom malom prijateljicom definirati zajednički modni stil. Prije nego li kupite novu odjeću u kojoj ćete zablistati saznaj sve o željenom stilu odijevanja. Slušajte stoički o uskoj haljini s prorezom, sakou koji se nosi bez topića ili košulje, sandalama s visokom potpeticom kakve nosi njezina omiljena pjevačica ili glumica. Kad su iznesene sve želje, pretvorite ih u stvarnost. Pozovite svoje kumče na žensko druženje i sve ono što je zaželjela stavi u fokus. Kad odjene usku haljinu sa željenim prorezom pokaži joj kako izgleda na fotografiji dok stoji, sjedi ili sudjeluje u dobivanju sakramenta. Isto tako joj pokaži koliko opasnosti može izazvati sako bez ičega ispod tijekom duhovnog događaja u crkvi. Isto tako neka obuje željene štikle u kojima treba napraviti minimalno 50 brzih koraka. U prijateljskom testiranju odjeće koja nije primjerena djevojci od 15-ak godina doći ćete zajedno, uz smijeh i razumijevanje, do puno boljih modnih rješenja prikladnih ovom dnevnom duhovnom događaju. Sigurna sam da će haljina u tom slučaju biti manje izazovna, ispod sakoa od odijela u boji lijepa majica ili košuljica, a štikle će zamijeniti cipele s malom kitten peticom ili popularne tenisice.

Reserved - outfit za kumče

Mohito - haljina za kumu

Budi u skladu, čak i ako to nisi nikad nosila! Nakon što si kao kuma djelovala na bonton odijevanja svog kumčeta, sad je vrijeme da se i ti prilagodiš. Posebno imaš li kumče koje voli tvoj stil odijevanja. Dakle, sad je vrijeme da ti slijediš stil odijevanja ovog dana i da nosiš odjeću koja će biti usklađena s onime što će nositi krizmanica. Njezin je outfit u tom smislu dominantniji, a tvoj stilistički isti, ali mirniji. Primjer bi bila dva proljetna svečana odijela - djevojka u boji fuksije ili žutoj, a ti u tamno plavoj ili sivoj. Isto slijedi i kad je u pitanju haljina ili kombinacija suknje i bluze. U ovakvim trenucima ne smije se čuti "ja to nikad nisam nosila, ne volim boje" i slično. Budi kuma s kojom će se, i modno, djevojka ponositi.

Reserved - haljina za kumu

Zalando - outfit za kumu

Što ti još kao žena ženi savjetujem? Kumovanje na krizmi je jako važan detalj u dugoročnom prijateljstvu, ali i prilika za darivanje. U našoj kulturi sve se češće u ovakvim prigodama daruje novac, ali... Ostavi kao kuma trag i dio novca daruj u obliku poklona kojeg će se djevojka zauvijek sjećati, na primjer personalizirana Biblija, komad nakita, zajednička slika (lokalnom umjetniku proslijedi zajedničku fotografiju kako bi dobila sliku), dukat samo su neki primjeri koji će ostaviti trag na ovaj važan dan.

O čemu ću ti kao žena ženi savjetovati iduće srijede? O modelima štikli i visinama potpetice koje želiš obuti kad želiš u njima plesati cijeli dan i noć!

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!