Ranunkule - proljetna ljepotica slojevitih latica

Osim estetske privlačnosti, ranunkule su cijenjene i zbog prilagodljivosti – uspijevaju na punom suncu i u polusjeni – te impresivne trajnosti u vazi

Omiljena među cvjetnim dizajnerima i vrtlaricama, ranunkula (lat. Ranunculus), često nazivana i "perzijski ljutić" ili "proljetna ruža", osvojila je svijet svojim šarmom. S raskošnim, slojevitim laticama nalik papiru i širokom paletom boja, ovi cvjetovi pravi su vizualni užitak u svakom okruženju, od vrtnih gredica do raskošnih vjenčanih buketa. Njihova svestranost, ljepota i bogata povijest čine ih nezaobilaznim dijelom proljetnog krajolika i cvjetnih aranžmana.

Podrijetlo i povijest

Rod Ranunculus pripada porodici žabnjaka (Ranunculaceae) i obuhvaća preko 1500 vrsta. Ime potječe od latinskih riječi "rana" (žaba) i "unculus" (mali), vjerojatno zato što neke divlje vrste rastu u vlažnim područjima, blizu vode. Najpoznatija kultivirana vrsta, Ranunculus asiaticus, potječe iz jugozapadne Azije i istočnog Mediterana. U Europu je stigla u 16. stoljeću, za vrijeme vladavine kraljice Elizabete I., i brzo stekla popularnost. Kroz povijest, ranunkule su utkane u razne priče i legende, od perzijske priče o nesretno zaljubljenom princu pretvorenom u cvijet do priča sjevernoameričkih Indijanaca koji su ih nazivali "kojotovim očima".

Čar ranunkula

Ono što ranunkule čini posebnima su njihove brojne, nježne latice, kojih može biti i do 130 po cvijetu, često otkrivajući tamnije središte. Cvjetovi dolaze u gotovo svim zamislivim bojama – od bijele, žute, narančaste, ružičaste, crvene do ljubičaste, pa čak i dvobojnih varijanti. Njihova tekstura i forma podsjećaju na ruže ili božure, zbog čega su i dobile nadimak "proljetna ruža". Osim estetske privlačnosti, cijenjene su i zbog prilagodljivosti – uspijevaju na punom suncu i u polusjeni – te impresivne trajnosti u vazi, koja često prelazi 10 dana.

Shutterstock

Popularne sorte

Svijet ranunkula izuzetno je raznolik. Kultivari vrste Ranunculus asiaticus dominiraju tržištem rezanog cvijeća. Neke od istaknutih grupa i sorti uključuju:

Standardni hibridi: Serije poput 'Aviv', 'Elegance' ili 'La Belle' nude širok spektar boja i pouzdan rast. Popularne boje uključuju 'Telecote Red' (crvena), 'Merlot' (crveno-ljubičasta), 'Cafe' (brončana).

Cloni (ili Clooney): Poznate po izuzetno velikim, gustim cvjetovima s mnogo latica. Sorta 'Cloni Success Hanoi' vrlo je popularna u cvjetnim aranžmanima. Često se ime pogrešno piše kao 'Cloni'.

Butterfly (Leptir): Jedinstvene po svojim nježnim, gotovo prozirnim laticama s bisernim sjajem. Često imaju više cvjetova po stabljici i lagani ombre efekt. Primjer je sorta 'Ariadne'.

Picotee: Ove sorte imaju latice obrubljene drugom bojom, što stvara lijep kontrast i teksturu.

Pon Pon: Karakteriziraju ih veliki, "čupavi" cvjetovi s resastim laticama i često zelenim središtem.

Regionalne sorte: Talijanske ranunkule poznate su po otpornosti i dvostrukim cvjetovima, francuske sorte 'Amandine' (npr. 'Marshmallow') nude divne mikseve, a nizozemske serije poput 'Aazur' također su cijenjene.

Uzgoj ranunkula

Iako se ponekad nazivaju lukovicama, ranunkule rastu iz gomolja (corms) specifičnog izgleda, nalik na osušene hobotnice ili lignje. Uzgoj zahtijeva malo pažnje, ali rezultat je vrijedan tvog truda.

Priprema i sadnja

Nabava gomolja: Gomolji dolaze u različitim veličinama (npr. 3/4 cm, 5/7 cm). Veći gomolji obično daju jače biljke s više cvjetova, što može biti važno u hladnijim klimama. Kvalitetne gomolje možeš pronaći kod specijaliziranih dobavljača.

Vrijeme sadnje: U toplijim krajevima (zona 7/8+) gomolje sadi u jesen za rano proljetno cvjetanje. U hladnijim zonama (ispod zone 7), sadi ih u kasnu zimu ili rano proljeće, nakon što prođe opasnost od jakog mraza. Jesenska sadnja u hladnijim zonama moguća je uz zaštitu (npr. niski tuneli).

Namakanje: Prije sadnje, suhe gomolje trebaš rehidrirati namakanjem u vodi sobne temperature 3-4 sata. Važno je da osiguraš dotok kisika (lagani protok vode ili prozračivanje) kako bi spriječila truljenje.

Predklijanje (opcionalno, ali preporučljivo): Namočene gomolje možeš staviti u plitku posudu s vlažnim supstratom, prekriti tankim slojem zemlje i držati ih na hladnom (oko 10°C) i tamnom mjestu 10-14 dana dok ne puste korijenčiće. Ovo ubrzava rast i smanjuje rizik od propadanja gomolja u tlu.

Sadnja: Sadi ih u dobro drenirano, plodno tlo, blago kisele do neutralne pH vrijednosti (6.0-6.5). Odaberi sunčano mjesto ili polusjenu. Gomolje sadi na dubinu od oko 5 cm, s "kandžama" okrenutim prema dolje, na razmak od 10-20 cm.

Shutterstock

Njega tijekom rasta

Zalijevanje: Održavaj tlo ravnomjerno vlažnim, ali ne mokrim. Izbjegavaj zadržavanje vode oko korijena. Preporučuje se navodnjavanje kapanjem.

Prihrana: Tijekom aktivnog rasta i cvatnje, prihranjuj uravnoteženim tekućim gnojivom svaka dva tjedna. Pazi da ne pretjeraš, jer previše dušika potiče rast lišća na štetu cvjetova.

Temperatura: Ranunkule vole prohladno proljetno vrijeme (idealno 15-20°C). Ne podnose ljetne vrućine; kad temperature prijeđu 20-25°C, biljke prestaju cvjetati i polako ulaze u mirovanje.

Uklanjanje ocvalih cvjetova: Redovito uklanjaj ocvale cvjetove (deadheading) kako bi potaknula stvaranje novih pupova i produžila cvatnju.

Zaštita: Pripazi na uobičajene probleme poput lisnih uši i pepelnice. Dobra cirkulacija zraka (pravilan razmak sadnje) i izbjegavanje zalijevanja po lišću mogu pomoći u prevenciji bolesti. Kod pojave nametnika, možeš koristiti prirodne insekticide. U hladnijim područjima, ako sadiš u jesen, zaštiti biljke od jakog mraza agrotekstilom ili niskim tunelom.

Berba i čuvanje

Za najdužu trajnost u vazi, beri ranunkule ujutro kad su pupoljci još lagano zatvoreni, ali pokazuju boju (osjećaju se mekano poput sljezovog kolačića na dodir). Odmah ih stavi u čistu vodu. U vazi mogu trajati i do 10-12 dana uz redovitu promjenu vode i podrezivanje stabljika. Nakon što biljka završi s cvatnjom i lišće počne žutjeti (obično s dolaskom vrućina), možeš prestati zalijevati. Kad se lišće potpuno osuši, pažljivo iskopaj gomolje, očisti ih od zemlje, osuši na prozračnom mjestu i spremi na suho, tamno i hladno mjesto (npr. u papirnatu vrećicu s malo treseta ili piljevine) do sljedeće sezone sadnje.

Ranunkule su zaista dragulji proljetnog vrta i cvjetnog dizajna. Njihova ljepota, raznolikost boja i oblika te relativno jednostavan uzgoj (uz malo pažnje) čine ih izvrsnim izborom za svaku vrtlaricu koja želi unijeti dašak elegancije u svoj vrt ili dom. Bilo da ih uzgajaš za rez ili kao ukras u gredici, njihovi slojeviti cvjetovi sigurno će te oduševiti. Isprobaj uzgoj ove proljetne ljepotice i uživaj u njenom šarmu!