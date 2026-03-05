Vodič za 98. dodjelu Oscara: Sve što trebate znati o najglamuroznijoj noći u Hollywoodu

Filmska elita okupit će se kako bi proslavila najbolja ostvarenja iz protekle godine, a ceremonija obećava pregršt uzbuđenja, od povijesnih nominacija do povratka omiljenog voditelja i uvođenja potpuno nove kategorije

Svijet filma s nestrpljenjem odbrojava dane do najvažnije večeri u godini. Hollywood se priprema za 98. po redu dodjelu nagrada Oscar, koja će se održati 15. ožujka 2026. godine u legendarnom Dolby Theatreu u Los Angelesu, odnosno, po našem vremenu, u noći s nedjelje na ponedjeljak, 16. ožujka. Sudeći prema rekordnim nominacijama, jakoj konkurenciji i zanimljivim promjenama, pred nama je još jedna nezaboravna noć koja će ispisati nove stranice filmske povijesti.

Ove godine u središtu pozornosti je horor drama "Sinners" redatelja Ryana Cooglera, koja je srušila sve rekorde i postavila nove standarde, no žestoka konkurencija jamči neizvjesnu borbu za zlatne kipiće u ključnim kategorijama.

Conan O'Brien ponovno na čelu spektakla

Nakon što je prošle godine oduševio kritiku i publiku svojim debitantskim vođenjem ceremonije, Akademija je ponovno ukazala povjerenje komičaru i bivšem voditelju talk showa Conanu O'Brienu. Njegov povratak najavljen je samo nekoliko dana nakon uspješno odrađenog posla na 97. dodjeli, a čelnici Akademije Bill Kramer i Janet Yang izjavili su kako je Conan bio "savršen domaćin" koji je vješto vodio večer "s humorom, toplinom i poštovanjem".

Profimedia

O'Brien je vijest jepopratio u svom prepoznatljivom stilu. "Jedini razlog zbog kojeg ću ponovno voditi Oscare jest taj što želim čuti Adriena Brodyja kako završava svoj govor", našalio se komičar, aludirajući na glumčev rekordno dug pobjednički govor od pet minuta s prethodne dodjele.

'Sinners' ulazi u povijest, a konkurencija je žestoka

Glavna priča ovogodišnjih nominacija, koje su 22. siječnja predstavili glumci Danielle Brooks i Lewis Pullman, jest film "Sinners". Ovaj hvaljeni film ušao je u povijest s nevjerojatnih 16 nominacija, čime je nadmašio dosadašnje rekordere "Sve o Evi", "Titanic" i "La La Land", koji su imali po četrnaest. Film je, između ostalog, nominiran u kategorijama za najbolji film, režiju (Ryan Coogler), originalni scenarij i glavnog glumca (Michael B. Jordan).

Profimedia

Odmah iza njega, s 13 nominacija, smjestila se drama "One Battle After Another" redatelja Paula Thomasa Andersona, koja se također natječe za glavne nagrade, uključujući onu za najbolji film i glavnog glumca za Leonarda DiCaprija. U utrci za najprestižniju nagradu večeri, onu za najbolji film, nalazi se ukupno deset ostvarenja. Uz dva glavna favorita, tu su i "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "The Secret Agent", "Sentimental Value" i "Train Dreams".

Utrka u glumačkim kategorijama: Mlade zvijezde i veterani

U kategoriji najboljeg glavnog glumca vodi se zanimljiva bitka. Timothée Chalamet ("Marty Supreme") postao je najmlađi glumac s tri nominacije u ovoj kategoriji još od Marlona Branda.

Konkurenciju mu čine Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Michael B. Jordan ("Sinners"), Ethan Hawke ("Blue Moon") i brazilski glumac Wagner Moura ("The Secret Agent").

Profimedia

Za titulu najbolje glumice bore se Jessie Buckley ("Hamnet"), Emma Stone ("Bugonia"), Kate Hudson ("Song Sung Blue"), norveška glumica Renate Reinsve ("Sentimental Value") i Rose Byrne ("If I Had Legs I'd Kick You").

Kategorije za sporedne uloge također su ispunjene velikim imenima. Amy Madigan ("Weapons") zabilježila je povijesni trenutak s nominacijom koja dolazi čak četrdeset godina nakon njezine prve, što je najduži razmak za jednu glumicu u povijesti Oscara.

Nova kategorija i promjene u glazbenom programu

Ova će dodjela biti upamćena i po uvođenju nove natjecateljske kategorije, prve nakon više od dva desetljeća. Akademija je odlučila odati priznanje ključnom, ali često zanemarenom dijelu filmskog procesa, pa će se po prvi put dodijeliti Oscar za najbolji casting.

Ipak, jedna je odluka izazvala podijeljene reakcije. Od pet nominiranih pjesama u kategoriji najbolje originalne pjesme, na pozornici Dolby Theatrea uživo će biti izvedene samo dvije: "Golden" iz filma "KPop Demon Hunters" i "I Lied to You" iz filma "Sinners". Producenti su pojasnili kako su odabrali pjesme koje su imale "odlučujuću ulogu u globalnom kulturnom utjecaju i povezivanju s publikom". Preostale tri nominirane pjesme bit će predstavljene kroz posebno producirane segmente.