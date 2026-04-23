Umoran pogled? Evo kako pravilno njegovati kožu oko očiju

Koža oko očiju najosjetljiviji je dio lica i često prva otkriva znakove umora, stresa i starenja. Upravo zato zaslužuje posebnu pažnju i pažljivo odabranu njegu. Uz prave proizvode i nekoliko jednostavnih navika, moguće je ublažiti podočnjake, smanjiti natečenost i vratiti pogledu svježinu i odmoran izgled

Koža oko očiju znatno je tanja od ostatka lica, ima manje lojnih žlijezda, a uz to je stalno u pokretu zbog treptanja i mimike. Zato ne čudi da upravo tu prvo primijetimo znakove umora, stresa i starenja. Tamni podočnjaci, natečenost i sitne bore problemi su s kojima se mnoge susreću, ali dobra vijest je da se uz pravilnu i ciljanu njegu njihov izgled može itekako ublažiti, a pogled ponovno učiniti svježijim i odmornijim.

Dosljednost je ključna, napominju stručnjaci, a njega kože oko očiju trebala bi nam biti jednako važna kao i ostatak lica. Treba imati na umu da rezultati poput ublaženih finih linija i manje izraženih podočnjaka ne dolaze preko noći, već najčešće nakon četiri do osam tjedana redovite upotrebe odgovarajućih proizvoda. No uz nekoliko pametnih koraka i odabir pravih sastojaka, koža oko očiju može izgledati zdravo i njegova.

Pexels

Kreme za područje oko očiju

Iako se može činiti kao nepotreban korak, korištenje kreme za područje oko očiju trebao bi biti neophodan korak u skincare rutini. Ove kreme sadrže aktivne sastojke u koncentracijama prilagođenima osjetljivoj koži te ciljano djeluju na specifične probleme. Prilikom odabira, obratite pozornost na sastojke koji odgovaraju vašim potrebama.

Hijaluronska kiselina moćan je humektant koji privlači vlagu u kožu, čime je hidratizira, popunjava sitne bore i čini je glatkom. Kofein je, s druge strane, idealan saveznik u borbi protiv natečenosti jer sužava krvne žile i smanjuje zadržavanje tekućine. Za posvjetljivanje tamnih podočnjaka tražite vitamin C, dok peptidi pomažu u jačanju kože i poboljšanju njezine čvrstoće poticanjem proizvodnje kolagena.

Pexels

RoC Retinol Correxion Line Smoothing

Dermatolozi često preporučuju ovu kremu kao jednu od najučinkovitijih opcija s retinolom. Pomaže u poticanju proizvodnje kolagena, zaglađivanju bora i ublažavanju tamnih podočnjaka, a dovoljno je nježna za svakodnevnu upotrebu. (Cijena: oko 29 €)

Promo

The INKEY List Caffeine Eye Cream

Dokaz da učinkovitost ne mora biti skupa, ova krema je favorit za smanjenje natečenosti. Glavni sastojak je kofein, a lagana formula se brzo upija i dobro funkcionira ispod šminke. Za dodatni umirujući učinak, kremu možete držati u hladnjaku. (Cijena: oko 12 €)

Promo

CAUDALIE Resveratol Lift Firming Eye Gel Cream

Caudalie Resveratrol-Lift Firming Eye Gel Cream čini sve što može da smanji bilo kakve nepravilnosti oko područja očiju i učini kapke čvršćima i glađima. Obogaćena je ekstraktom kvinoje, biopolimerima i lifting peptidima, a gel krema osigurava odmorni, svježi izgled. (Cijena: oko 40 €)

Promo

Mario Badescu Hyaluronic Eye Cream

Krema za područje oko očiju prožeta biljnim sastojcima koji vole kožu i koji umanjuju izgled sitnih linija, uklanjaju natečenost i posvjetljuju podočnjake. Snažan trio hijaluronske kiseline, aloe vere i ekstrakta vidca svojom posebnom teksturom neprimjetno se upija u kožu. (Cijena: oko 25 €)

Promo

Retinol oko očiju: moćan sastojak koji traži oprez

Retinol, derivat vitamina A, zlatni je standard u borbi protiv starenja kože i jedan od najpopularnijih sastojaka u beauty industriji u posljednje vrijeme. Potiče izmjenu stanica i proizvodnju kolagena, što rezultira glađom i sjajnijom kožom. Međutim, s obzirom na to da je iznimno snažan, retinol treba koristiti s dozom opreza, posebno kad je u pitanju osjetljivo područje oko očiju.

Ako ste novi u korištenju retinola, ključno je početi polako. Koristite proizvod namijenjen isključivo za područje oko očiju, i to u početku samo dva puta tjedno. Nakon dva tjedna, ako ne primijetite iritaciju, možete povećati upotrebu na svaku drugu večer, a tek kasnije na svaku večer. Za osjetljivu kožu preporučuje se takozvana "sendvič" metoda: nanesite sloj hidratantne kreme, zatim kremu s retinolom, pa završite s još jednim slojem hidratantne kreme kako biste smanjili potencijalnu iritaciju. Budući da retinol čini kožu osjetljivijom na sunce, svakodnevno nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom je obavezno.

Brza pomoć za umorne oči: maske i masaža

Ponekad oči pokazuju znakove umora zbog stresa na poslu ili neprospavane noći pa nam je potrebno brzo rješenje. Tu na scenu stupaju maske za oči i masaže za otekline oko očiju. Jastučići za oči, poznatiji kao eye patch maske, natopljeni su koncentriranim serumima koji u samo nekoliko minuta mogu hidratizirati, osvježiti i smanjiti natečenost.

Wander Beauty Baggage Claim Gold Eye Masks

Ove popularne maske ističu se po jedinstvenom dizajnu sa slojem folije koji sprječava isparavanje seruma i pomaže sastojcima da dublje prodru u kožu. Učinkovito posvjetljuju podočnjake i pružaju osjećaj osvježenja. (Cijena: oko 30 €)

Promo

Balea Hidrogel maska za oči s vodom kaktusa i hijaluronom

Ova maska s hijaluronom i kaktusovom vodom intenzivno hidratizira, ublažava podočnjake i daje blistav izgled umornim očima. Djelotvorna kombinacija hijalurona i kokosove vode brza je pomoć za umorne oči. (Cijena: oko 1 €)

Promo

Osim maski, nježna masaža područja oko očiju može potaknuti limfnu drenažu i smanjiti nakupljanje tekućine koja uzrokuje podbuhlost. Nanesite nekoliko kapi seruma ili ulja, a zatim prstenjakom lagano tapkajte i klizite od unutarnjeg kuta oka prema van, prema sljepoočnicama. Ponavljajte pokrete nekoliko minuta. Za dodatni efekt hlađenja, možete koristiti metalni masažer ili ohlađenu žlicu.

Treba istaknuti da su, uz redovitu i pravilnu njegu, za očuvanje zdravlja i ljepote osjetljive kože oko očiju jednako važne i zdrave životne navike poput kvalitetnog sna i dovoljnog unosa vode.