Božica lova i plemenita: Kakve su osobe imena Dijana?

Prema značenju njihova imena, Dijane su plemenite i čista srca, a 10. lipnja slavimo baš njihov dan

Dijana ili Diana ime je koje u posljednje vrijeme i nije među najpopularnijima, no svakako je jedno od ljepših i posebnijih, a budući da je danas imendan svim Dijanama, odlučile smo istražiti što se krije iza tog imena.

U rimskoj mitologiji Dijana je božica lova, povezana s divljim životinjama i šumama, a također je i vladarica Mjeseca, što je postala nakon Lune, prijašnje božice Mjeseca. Zaštitnica je djevica, jer je i sama jedna od triju božica-djevica, a njezin glavni atribut - djevičanstvo - učinio ju je simbolom čednosti.

U umjetnosti je Dijana uvijek prikazivana sa lukom i strijelama, ponekad u pratnji jelena ili neke druge šumske životinje, a poznata je i po tome što je bila vrlo lijepa. Dijanu su voljeli robovi i siromašni građani, koji su u njenom hramu tražili zaštitu, a žene su ju štovale kao božicu koja štiti djecu i porođaje.

Riječ Dijana dolati od riječi "divios", što odgovara riječima "divus" i "dius", a povezuje se s riječju "deus", što znači "bog". Korijen riječi je "d(e)y(e)w", što znači "danje nebo", "svijetlo nebo" ili "danje svjetlo". Od imena Dijana dolaze i rimska riječ "Zână", što znači "vila", kao i leonska riječ "xana", što znači "vodena nimfa".

Kakve su osobe imena Dijana?

Oprez često sprječava osobe imena Dijana da postignu veći uspjeh. One su često spore u djelovanju i reakcijama, a nerijetko su sumnjičave prirode te imaju malo povjerenja u druge i u sebe. Međutim, osobe koje nose ovo ime uporne su i lojalne, pa se na njih uvijek možeš osloniti.

Prema teoriji o porijeklu imena Dijana, osoba koja nosi ovo ime prije svega je nevina. Ona je oličenje čistoće i poštenja te je plemenita, čista srca i bezgrešna.

Možda najpoznatija Dijana svakako je velška princeza Diana, poznata i kao Lady Di i kao "princeza srca", a na njezinom je sprovodu njezin brat napravio vezu između svoje sestre i Dijane, božice lova, rekavši da je ona bila najviše lovljena osoba modernog doba.

Svim Dijanama želimo sretan imendan!