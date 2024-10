Margot Robbie očarala u novoj reklami za kultni parfem

Holivudska zvijezda Margot Robbie postala je novo lice kultnog parfema Chanel No. 5, oduševivši obožavatelje diljem svijeta svojom elegancijom i šarmom u novoj reklamnoj kampanji. Australska glumica, koja je već duže vrijeme ambasadorica modne kuće Chanel, preuzela je ovu prestižnu ulogu od francuske glumice Marion Cotillard.

Chanel je objavio kampanju s Margot Robbie i sada je jasno da je ova suradnja nešto posebno. Robbie, poznata po svojim ulogama u filmovima poput "Barbie", "Vuk s Wall Streeta" i "Bilo jednom u... Hollywoodu", donosi svježu energiju i moderan pristup ovom legendarnom mirisu.

Impresivna linija ambasadorica

Margot Robbie pridružila se impresivnom nizu žena koje su predstavljale Chanel No. 5 tijekom godina. Među njima su bile ikone poput Nicole Kidman, Catherine Deneuve, pa čak i same Marilyn Monroe, koja je famozno izjavila da u krevet odlazi noseći samo nekoliko kapi Chanela No. 5. "Mislim da je Chanel No. 5 jedan od najikoničnijih mirisa na svijetu. Nevjerojatno je biti dio toga. Postoji tako impresivna linija žena koje su bile povezane s ovim mirisom tijekom godina. Vrlo sam počašćena što se pridružujem tom dugom popisu nevjerojatnih talenata", izjavila je Robbie o svojoj novoj ulozi.

Nova reklamna kampanja

Chanel je za novu kampanju angažirao talijanskog redatelja Lucu Guadagnina, poznatog po filmovima "Zovi me svojim imenom" i "Suspiria". Guadagnino je snimio kratki film pod nazivom "See You at Five" u kojem, uz Margot Robbie, glumi i Jacob Elordi, zvijezda serije "Euphoria".

Film je snimljen u Kaliforniji i prikazuje Robbie i Elordija u romantičnoj igri mačke i miša. Priča prati njihov pokušaj sastanka u pet sati, pri čemu dolazi do nesporazuma oko lokacije. Robbie na kraju završava skokom u ocean, ostavljajući gledatelje u neizvjesnosti hoće li se par ikada sresti.

Za Chanel, ova nova kampanja predstavlja važan korak u osvježavanju imidža jednog od njihovih najvažnijih proizvoda. Chanel No. 5 je oduvijek bio više od parfema - on je simbol luksuza i francuske elegancije. S Margot Robbie kao novim licem, Chanel cilja na održavanje relevantnosti ovog klasika u 21. stoljeću.

Financijski izvještaji pokazuju da je Chanelov odjel za mirise i kozmetiku doživio snažan rast u posljednjih nekoliko godina. Očekuje se da će nova kampanja s Robbie dodatno potaknuti prodaju, posebno među mlađom demografskom skupinom.