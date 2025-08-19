Moda
OSVAJA U OSAMDESETOJ

Ružičasta suknja ili bijele elegantne hlače? Ne znamo što Helen Mirren bolje nosi

Žena.hr
19. kolovoza 2025.
Ružičasta suknja ili bijele elegantne hlače? Ne znamo što Helen Mirren bolje nosi
Profimedia
Glumica je dokaz da stil s godinama postaje samo bolji

Slavna britanska glumica Helen Mirren pojavila se na crvenom tepihu u New Yorku, povodom premijere novog filma. Oskarovka je blistala u elegantnom izdanju koje ističe njezinu profinjenost i istančan stil. 80-godišnjakinja je poznata po tome što krši modna pravila i ne boji se eksperimentirati, a opet uvijek izgleda elegantno. 

Za ovu je prigodu odabrala monokromatski look, odabravši usku bijelu dolčevitu rebrastog uzorka, ukrasila je srebrnom statement ogrlicom i decentnim nakitom. Široke hlače visokog struka u bijeloj boji s plisiranim detaljem učinile su upečatljivim cijeli outfit. Ispod širokih hlača provirivale su cipele na visoku blok petu. Outfit je upotpunila elegantnom sjajnom clutch torbicom, a njegovana bob frizura i jednostavna šminka obogatili su jednostavan outfit.  

Ružičasta suknja ili bijele elegantne hlače? Ne znamo što Helen Mirren bolje nosi
Profimedia
Ružičasta suknja ili bijele elegantne hlače? Ne znamo što Helen Mirren bolje nosi
Profimedia

Očito je da Helen voli nježne i pastelne boje, a nedavno se pojavila na gostovanju u "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" i ponovno zasjala u pastelnoj kombinaciji. Odjenula je uski nježno ružičasti džemper koji je na ovratniku imao šljokičastu aplikaciju koja je djelovala kao ogrlica. Uz džemper odjenula je dugačku suknju A kroja u identičnoj nijansi.

Ružičasta suknja ili bijele elegantne hlače? Ne znamo što Helen Mirren bolje nosi
Profimedia

I u ovom outfitu istaknuli su se detalji poput bijele torbice s pletenim ručkama, a baršunaste cipele na blok petu uklopile su se u cjelokupan outfit. 

Ružičasta suknja ili bijele elegantne hlače? Ne znamo što Helen Mirren bolje nosi
Profimedia
Pročitajte još o:
Helen MirrenModa
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OSVAJA U OSAMDESETOJ
Ružičasta suknja ili bijele elegantne hlače? Ne znamo što Helen Mirren bolje nosi