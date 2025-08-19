Ružičasta suknja ili bijele elegantne hlače? Ne znamo što Helen Mirren bolje nosi

Glumica je dokaz da stil s godinama postaje samo bolji

Slavna britanska glumica Helen Mirren pojavila se na crvenom tepihu u New Yorku, povodom premijere novog filma. Oskarovka je blistala u elegantnom izdanju koje ističe njezinu profinjenost i istančan stil. 80-godišnjakinja je poznata po tome što krši modna pravila i ne boji se eksperimentirati, a opet uvijek izgleda elegantno.

Za ovu je prigodu odabrala monokromatski look, odabravši usku bijelu dolčevitu rebrastog uzorka, ukrasila je srebrnom statement ogrlicom i decentnim nakitom. Široke hlače visokog struka u bijeloj boji s plisiranim detaljem učinile su upečatljivim cijeli outfit. Ispod širokih hlača provirivale su cipele na visoku blok petu. Outfit je upotpunila elegantnom sjajnom clutch torbicom, a njegovana bob frizura i jednostavna šminka obogatili su jednostavan outfit.

Očito je da Helen voli nježne i pastelne boje, a nedavno se pojavila na gostovanju u "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" i ponovno zasjala u pastelnoj kombinaciji. Odjenula je uski nježno ružičasti džemper koji je na ovratniku imao šljokičastu aplikaciju koja je djelovala kao ogrlica. Uz džemper odjenula je dugačku suknju A kroja u identičnoj nijansi.

I u ovom outfitu istaknuli su se detalji poput bijele torbice s pletenim ručkama, a baršunaste cipele na blok petu uklopile su se u cjelokupan outfit.