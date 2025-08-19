Ljepota
Parfemi koji neće izazvati glavobolju: Što nositi ako patiš od migrena

19. kolovoza 2025.
Ako patiš od migrena, odabir parfema može biti izazov. Intenzivni ili previše slatki mirisi često izazivaju glavobolju, dok lagani, prozračni parfemi s citrusnim i biljnim notama obično ne stvaraju probleme. Donosimo ti savjete i popis mirisa koji su sigurni za svakodnevno nošenje

Ako patiš od migrena, parfemi mogu biti neočekivani okidač glavobolje. Intenzivni, slatki ili složeni mirisi ponekad previše stimuliraju osjetilne živce i sinuse, uzrokujući neugodne simptome. Neki od poznatih parfema koji kod mnogih mogu izazvati glavobolju su Mugler Angel, YSL Black Opium i Tom Ford Violet Orchid – svi su intenzivni, slatki i snažno prisutni, pa ih je bolje izbjegavati ako znaš da si osjetljiva.

Zašto neki parfemi izazivaju migrene?

Neki mirisi mogu aktivirati trigeminalni živac, povezan s očima, nosom i ustima. Intenzivni ili koncentrirani mirisi, sintetizirani sastojci poput vanilina ili složeni “gourmand” mirisi često su problematični. Također, osjetljivost može varirati ovisno o hormonima, stresu i individualnim predispozicijama.

Kako pronaći siguran parfem

  • Biraj lagane, prozračne mirise umjesto kompleksnih, jako slatkih ili vrlo intenzivnih parfema.
  • Probaj pojedinačne note prije nego složene kompozicije, npr. citrusne ili biljne.
  • Nemoj nanositi parfem preblizu nosa – bolja mjesta su iza uha, na kosu ili dlanove.
  • Verzije parfemskih ulja često su blaže od eau de parfum ili eau de toilette.

Općenito, biraj parfeme koji su lagani, svježi i prozračni, te izbjegavaj intenzivne, slatke i jako prisutne mirise. Tako ćeš moći uživati u parfemima bez rizika od glavobolje.

Mirisi koji su obično sigurni za osobe s migrenama

Preporučuju se mirisi koji imaju umirujući učinak ili se temelje na aromaterapiji:

  • Citrusi: naranča, limun, grejp, limunska trava
  • Bilje: lavanda, kamilica, ružmarin, timijan
  • Menta: pepermint, spearmint

U nastavku navodimo nekoliko laganih, nježnih i prozračnih parfema koji su često dobro podnošljivi i ne izazivaju glavobolju.

Escentric Molecules Molecule 01 - 140 €

Minimalistički miris, vrlo lagan i prozračan.

Byredo Gypsy Water - 165 €

Svjež i drvenasto-citrusan miris.

Diptyque Eau Duelle - 146 €

Blag orijentalni ton s vanilijom, ali nježan.

Le Labo Another 13 - 205 €

Suptilan i nepretenciozan, idealan za osjetljive.

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt - 79,79 €

Lagan, biljni i osjetno umirujući.

Marc Jacobs Daisy - 74 €

Cvjetni i prozračan, nenapadan.

Maison Margiela Whispers in the Library - 79,59 €

Mekan, drvenasto-cvjetni miris s umirujućim tonovima.

