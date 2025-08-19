Parfemi koji neće izazvati glavobolju: Što nositi ako patiš od migrena

Ako patiš od migrena, odabir parfema može biti izazov. Intenzivni ili previše slatki mirisi često izazivaju glavobolju, dok lagani, prozračni parfemi s citrusnim i biljnim notama obično ne stvaraju probleme. Donosimo ti savjete i popis mirisa koji su sigurni za svakodnevno nošenje

Ako patiš od migrena, parfemi mogu biti neočekivani okidač glavobolje. Intenzivni, slatki ili složeni mirisi ponekad previše stimuliraju osjetilne živce i sinuse, uzrokujući neugodne simptome. Neki od poznatih parfema koji kod mnogih mogu izazvati glavobolju su Mugler Angel, YSL Black Opium i Tom Ford Violet Orchid – svi su intenzivni, slatki i snažno prisutni, pa ih je bolje izbjegavati ako znaš da si osjetljiva.

Zašto neki parfemi izazivaju migrene?

Neki mirisi mogu aktivirati trigeminalni živac, povezan s očima, nosom i ustima. Intenzivni ili koncentrirani mirisi, sintetizirani sastojci poput vanilina ili složeni “gourmand” mirisi često su problematični. Također, osjetljivost može varirati ovisno o hormonima, stresu i individualnim predispozicijama.

Kako pronaći siguran parfem

Biraj lagane, prozračne mirise umjesto kompleksnih, jako slatkih ili vrlo intenzivnih parfema.

Probaj pojedinačne note prije nego složene kompozicije, npr. citrusne ili biljne.

Nemoj nanositi parfem preblizu nosa – bolja mjesta su iza uha, na kosu ili dlanove.

Verzije parfemskih ulja često su blaže od eau de parfum ili eau de toilette.

Općenito, biraj parfeme koji su lagani, svježi i prozračni, te izbjegavaj intenzivne, slatke i jako prisutne mirise. Tako ćeš moći uživati u parfemima bez rizika od glavobolje.

Mirisi koji su obično sigurni za osobe s migrenama

Preporučuju se mirisi koji imaju umirujući učinak ili se temelje na aromaterapiji:

Citrusi: naranča, limun, grejp, limunska trava

Bilje: lavanda, kamilica, ružmarin, timijan

Menta: pepermint, spearmint

U nastavku navodimo nekoliko laganih, nježnih i prozračnih parfema koji su često dobro podnošljivi i ne izazivaju glavobolju.

Escentric Molecules Molecule 01 - 140 €

Minimalistički miris, vrlo lagan i prozračan.

Byredo Gypsy Water - 165 €

Svjež i drvenasto-citrusan miris.

Diptyque Eau Duelle - 146 €

Blag orijentalni ton s vanilijom, ali nježan.

Le Labo Another 13 - 205 €

Suptilan i nepretenciozan, idealan za osjetljive.

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt - 79,79 €

Lagan, biljni i osjetno umirujući.

Marc Jacobs Daisy - 74 €

Cvjetni i prozračan, nenapadan.

Maison Margiela Whispers in the Library - 79,59 €

Mekan, drvenasto-cvjetni miris s umirujućim tonovima.