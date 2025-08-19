Parfemi koji neće izazvati glavobolju: Što nositi ako patiš od migrena
Ako patiš od migrena, parfemi mogu biti neočekivani okidač glavobolje. Intenzivni, slatki ili složeni mirisi ponekad previše stimuliraju osjetilne živce i sinuse, uzrokujući neugodne simptome. Neki od poznatih parfema koji kod mnogih mogu izazvati glavobolju su Mugler Angel, YSL Black Opium i Tom Ford Violet Orchid – svi su intenzivni, slatki i snažno prisutni, pa ih je bolje izbjegavati ako znaš da si osjetljiva.
Zašto neki parfemi izazivaju migrene?
Neki mirisi mogu aktivirati trigeminalni živac, povezan s očima, nosom i ustima. Intenzivni ili koncentrirani mirisi, sintetizirani sastojci poput vanilina ili složeni “gourmand” mirisi često su problematični. Također, osjetljivost može varirati ovisno o hormonima, stresu i individualnim predispozicijama.
Kako pronaći siguran parfem
- Biraj lagane, prozračne mirise umjesto kompleksnih, jako slatkih ili vrlo intenzivnih parfema.
- Probaj pojedinačne note prije nego složene kompozicije, npr. citrusne ili biljne.
- Nemoj nanositi parfem preblizu nosa – bolja mjesta su iza uha, na kosu ili dlanove.
- Verzije parfemskih ulja često su blaže od eau de parfum ili eau de toilette.
Općenito, biraj parfeme koji su lagani, svježi i prozračni, te izbjegavaj intenzivne, slatke i jako prisutne mirise. Tako ćeš moći uživati u parfemima bez rizika od glavobolje.
Mirisi koji su obično sigurni za osobe s migrenama
Preporučuju se mirisi koji imaju umirujući učinak ili se temelje na aromaterapiji:
- Citrusi: naranča, limun, grejp, limunska trava
- Bilje: lavanda, kamilica, ružmarin, timijan
- Menta: pepermint, spearmint
U nastavku navodimo nekoliko laganih, nježnih i prozračnih parfema koji su često dobro podnošljivi i ne izazivaju glavobolju.
Escentric Molecules Molecule 01 - 140 €
Minimalistički miris, vrlo lagan i prozračan.
Byredo Gypsy Water - 165 €
Svjež i drvenasto-citrusan miris.
Diptyque Eau Duelle - 146 €
Blag orijentalni ton s vanilijom, ali nježan.
Le Labo Another 13 - 205 €
Suptilan i nepretenciozan, idealan za osjetljive.
Jo Malone Wood Sage & Sea Salt - 79,79 €
Lagan, biljni i osjetno umirujući.
Marc Jacobs Daisy - 74 €
Cvjetni i prozračan, nenapadan.
Maison Margiela Whispers in the Library - 79,59 €
Mekan, drvenasto-cvjetni miris s umirujućim tonovima.