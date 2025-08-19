Horoskop za srijedu: Lavovi samo oprezno, ovnovi budite skromni

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Malo zabave, pa malo nadmudrivanja i malo provokacije. To je način na koji ćete udvarati ili voljeti. POSAO: Preuveličavanje vaših zasluga u poslu nije rijetkost. Pokušajte se spustiti na zemlju i biti skromniji i realniji. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte.

Bik

LJUBAV: Taktizirat ćete kako bi pridobili drugu stranu. Bit ćete više manje uspješni, no ne zanosite se previše. POSAO: Poradit ćete na povezivanju sa stranim poslovnim partnerima. Takav posao jako mnogo obećava. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uspoređujte se s drugima.

Blizanci

LJUBAV: Još nećete čvrsto stajati na zemlji. Imat ćete uspjeha kod suprotnog spola, ali budite što realniji. POSAO: Pokrenut će se novi kanal za zarađivanje novca. Moguće je da se radi o nečem honorarnom, no izdašnom. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite jasni i nedvosmisleni.

Rak

LJUBAV: Vjerojatno ćete primijetiti da vas dosta ljudi promatra. Bit ćete im privlačni i zavodljivi. Mnogi će padati pod vaš utjecaj. POSAO: Ako je vaš posao povezan s kreativnim izražavanjem, nastojte biti odmjereni i ne pokazivati baš sve. ZDRAVLJE&SAVJET: Jačate i u duhu i u tijelu.

Lav

LJUBAV: Pred vama je pomalo frustrirajući dan kad se o ljubavi radi. Računajte da će vam malo toga ići od ruke. KARIJERA: Vaši poslovni partneri imat će jedne ideje, a vi druge. Trebat će se znati postaviti prema svemu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne činite ništa na svoju ruku.

Djevica

LJUBAV: Neobaveznost, otvorenost, poriv za slobodom čak i kad to može povrijediti druge – to će biti vaše težnje danas. POSAO: Naći ćete načina da povučete novac od drugih ljudi. Formula uspjeha sastojat će se u tome da ćete im se uvući pod kožu. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite objektivni.

Vaga

LJUBAV: Malo je toga što može ugroziti vašu stabilnu i dobro njegovanu vezu. Bez obzira na sve, vi uživate. POSAO: Možete računati na neke male povlastice, ali to ne znači da se možete opustiti i živjeti na staroj slavi. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sjećate se kad ste zadnji put bili bolesni.

Škorpion

LJUBAV: U komunikaciji s osobama suprotnog spola danas biste mogli biti brutalno iskreni, no to će vam pomoći i da nekog pridobijete. POSAO: Danas ćete biti zaokupljeni novcem i pitanjima zarade. Kao da nemate mira dok to ne poboljšate. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste dobro.

Strijelac

LJUBAV: Vaši prijatelji danas će se vjerojatno napiti ili pretjerati u svom ponašanju. Mogli bi vam čak ići i na živce. POSAO: Najradije ćete surađivati s novim kolegama od kojih su neki vrlo mladi. Ostale ćete uglavnom podnositi. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

JARAC

LJUBAV: S partnerom ćete danas biti u stanju razmjenjivati ideje gotovo telepatski. Bit će to posebno iskustvo. POSAO: Osim što ćete biti na usluzi čak i tamo gdje to nije nužno, smatrat ćete da vam pripada više od onog što zarađujete. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Vodenjak

LJUBAV: Manjak razumijevanja dogodit će se zato što vi stalno imate potrebu prigovarati. Tako zatvarate i sebe i partnera. POSAO: Što god da radite, držite se ustanovljenih pravila i pitajte svoje suradnike koji znaju posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje ćete se osjećati ako odredite granice.

Ribe

LJUBAV: Posvećenost idealima pomoći će vam da nadvladate frustracije u osobnim odnosima. Neki se mole Bogu. POSAO: Nalazite se u fazi istraživanja malih stvari koje bi mogle doprinijeti boljem poslovanju. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne svađajte se.