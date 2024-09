Tko je Jacob Elordi? Nova zvijezda glumit će uz Margot Robbie u 'Orkanskim visovima'

Jacob Elordi jedno je od najzvučnijih imena među mladim glumcima u Hollywoodu, poznat po svojoj karizmi, talentu i impresivnoj pojavi. Ovaj australski glumac ubrzano osvaja srca publike diljem svijeta, a njegova sljedeća uloga, uz holivudsku zvijezdu Margot Robbie, bit će adaptacija klasičnog romana "Orkanski visovi" pod redateljskom palicom oskarovke Emerald Fennell.

"Orkanski visovi" (Wuthering Heights) je jedini roman britanske autorice Emily Brontë, prvi put objavljen 1847. godine pod pseudonimom Ellis Bell. Iako je u početku naišao na podijeljene kritike zbog svoje mračne atmosfere i složenih likova, danas je ovo djelo jedno od najvažnijih u engleskoj književnosti. Radnja romana smještena je u udaljeni dio Engleske, na izolirano imanje po imenu Orkanski visovi. Priča se fokusira na strastvenu i turbulentnu ljubavnu vezu između Heathcliffa i Catherine Earnshaw, dvoje protagonista čija opsesivna ljubav uništava njih same i sve oko njih. Elordi će u filmu glumiti Heathcliffa, dok će Robbie glumiti Catherine Earnshaw.

Foto: Profimedia

Ovaj viktorijanski roman doživio je mnoge filmske adaptacije, a među najpoznatijima su one iz 1939. u kojem glume Laurence Olivier i Merle Oberon te iz 1992. s Ralphom Fiennesom i Juliette Binoche. Hoće li Robbie i Elordi u ovim ulogama uspjeti nadmašiti svoje prethodnike, tek ćemo vidjeti.

Foto: Profimedia

Tko je Jacob Elordi?

Elordi je rođen 1997. godine u Brisbaneu, Australiji. Prvu značajniju pažnju privukao je ulogom u Netflixovom hitu "The Kissing Booth" (2018), tinejdžerskoj romantičnoj komediji koja je brzo postala globalni fenomen. No, njegova uloga u HBO-ovoj seriji "Euphoria" (2019) donijela mu je još veću prepoznatljivost i ozbiljnije priznanje u svijetu glume. U Euphoriji tumači Natea Jacobsa, kompleksnog i problematičnog lika, što je pokazalo njegovu sposobnost da igra složene, emotivno teške uloge.

Foto: Profimedia

Uloga Heathcliffa u "Orkanskim visovima"

Elordi će u novoj adaptaciji Orkanskih visova preuzeti ulogu Heathcliffa, jednog od najpoznatijih i najzagonetnijih likova u svjetskoj književnosti. Heathcliff je emocionalno nabijen, strastven i mračan lik, a Elordi svojim talentom i fizičkom pojavom ima potencijal unijeti novu energiju u ovu klasičnu ulogu. Njegova sposobnost da prenese intenzivne emocije na ekran čini ga idealnim za ovu zahtjevnu ulogu.

Suradnja s Margot Robbie

Uz Elordija, u ovoj adaptaciji će glumiti i Margot Robbie, koja će tumačiti lik Catherine Earnshaw, Heathcliffove velike, ali tragične ljubavi. Njihova suradnja mogla bi donijeti dinamičnu kemiju na ekran, jer oboje glumaca imaju impresivne karijere i iznimnu posvećenost svojim ulogama. Margot Robbie, poznata po filmovima poput "I,Tonya" i "Once Upon a Time in Hollywood", već je etablirana zvijezda, pa bi Elordiju ova suradnja mogla biti još jedan korak prema učvršćivanju njegove pozicije u svijetu visokobudžetnih produkcija.

Budući projekti

Uz Orkanske visove, Jacob Elordi ima niz nadolazećih projekata koji će ga dodatno afirmirati kao jednog od najtraženijih mladih glumaca. Njegova karijera tek je na početku, a s obzirom na njegovu sposobnost da bira raznolike uloge, nesumnjivo je da ćemo ga gledati u mnogim velikim projektima u godinama koje dolaze.

Posve je jasno da 27-godišnji Jacob Elordi postaje sinonim za suvremenu verziju holivudske zvijezde, a njegova uloga u Orkanskim visovima zasigurno će dodatno pojačati njegovu popularnost i afirmirati ga kao glumca pred kojim je impresivna karijera.