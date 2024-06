6 trikova uz koje ćeš izgledati svježe usred najvećih ljetnih vrućina

Ljeto nam je sve bliže. Iako se svi veselimo dugim ljetnim danima koji su pred nama, visoke ljetne temperature i vrućine često nam kvare raspoloženje. Naime, prilično je teško izgledati svježe i dotjerano u takvim vremenskim uvjetima.

Toplina u kombinaciji s vlagom ne djeluje baš najbolje na naš izgled. Radi visokih temperature šminka lako 'sklizne' s lica, a kosa može izgledati beživotno i bez sjaja. Na sreću, postoji mnoštvo sjajnih trikova i savjeta o tome kako zadržati svjež izgled čak i tijekom najvećih vrućina, a neke od njih otkrivamo u nastavku.

Izbjegavaj jaku šminku

Visoke temperature nisu najbolji prijatelj make-upu jer radi vrućine šminka se brzo otapa i lako sklizne s lica, ostavljajući kožu sjajnom i masnom. Možda ćeš htjeti napudrati lice više puta u danu kako bi sakrila neželjeni sjaj, no to baš i nije najsretnije rješenje. Naime, nanošenje pudera na prljavu kože može začepiti pore i tako uzrokovati nered na licu. Puno bolja opcija su papirići za upijanje masnoće odnosno matiranje kože koje možeš upotrijebiti svaki put kada ti se koža zamasti tijekom dana.

Nemoj preskakati piling

Tijekom visokih temperatura svi se više znojimo, a pojačano znojenje ponekad dovodi do nakupljanja nečistoća na koži koje mogu začepiti pore. U ljetnim mjesecima češće upotrebljavamo i kreme sa zaštitnim faktorom koje su neophodne, ali i one na koži mogu djelovati teško i doprinijeti začepljenju pora. Upravo radi toga, ključno je redovito čistiti svoju kožu od šminke i drugih nečistoća koje se na njoj nakupljaju tijekom dana. Uz to, redovita eksfolijacija kože lica, ali i tijela, korak je koji tijekom ljeta ne bismo trebali zanemarivati.

Pobrini se za svoju kožu iznutra

Iako kvalitetna kozmetika pridonosi lijepom izgledu kože, njega kože i prava ljepota počinju iznutra. Zdrava prehrana obogaćena voćem i povrćem te redovita hidratacija ključni su za dobro zdravlje, ali i lijep i zdrav izgled kože.

Zaštiti usne od sunca

Svjesniji smo nego ikad koliko je važno zaštititi svoju kožu od štetnog djelovanja sunčevih zraka, no neki dijelovi tijela još uvijek ne dobivaju dovoljno pažnje. Mnogi ne znaju da usne mogu lako izgorjeti na suncu, baš kao i ostali dijelovi tijela. Nanošenje SPF-a na usne pomaže u zaštiti od oštećenja, a danas se u trgovinama mogu pronaći specijalizirani balzami za usne sa zaštitnim faktorom koji se lako i jednostavno koriste. Osim usana, važno je zaštititi i vlasište i kosu pa su sprejevi za kosu sa SPF-om ili nošenje šešira uvijek dobar izbor kada smo izloženi suncu.

Manje je više

Kao što smo već spomenuli, šminka ljeti ima tendenciju skliznuti s lica pa je najbolji način da se to izbjegne nositi što manje šminke. Umjesto teških pudera, puno bolji izbor su laganije tonirane kreme koje prekivaju sitne nedostatke i hidratiziraju kože bez da je otežavaju. Ako ne možeš bez šminke, razmisli o tome da uložiš u vodootporne proizvode poput maskare koja se neće razmazati.

Foto: Pexels

Pokreni se

Tijekom ljeta dani su puno dulji pa je to idealna prilika za fizičku aktivnost. Svakodnevne šetnje, trčanje ili vožnja biciklom samo su neke od mnogobrojnih aktivnosti u kojima tijekom ljeta možemo uživati. Redovita tjelovježba nije važna samo za naše opće blagostanje, već potiče i cirkulaciju i pomaže nam da se osjećamo bolje. To dovodi do povećanja količine kisika i nutrijenata koji dolaze do stanica kože, pomažući im da ostanu zdrave.