Brontë blush je novi make-up trend: Otkrijte sve o rumenilu inspiriranom vjetrovitim visoravnima

Brontë blush nudi osvježavajući povratak prirodnosti i pripovijedanju kroz ljepotu. To je podsjetnik da najljepši izgled često nije onaj najprecizniji, već onaj koji odražava život koji pulsira ispod površine

Dok je Margot Robbie na crvenim tepisima diljem svijeta promovirala dugoočekivani film "Orkanski visovi", dogodilo se nešto neočekivano. Uz raskošne toalete inspirirane mračnom romantikom, u prvom se planu našao jedan naizgled jednostavan detalj: njezino rumenilo. Bilo je drugačije od svega što smo navikli viđati. Nije bilo tu da podigne jagodice ili konturira lice, već da ispriča priču. Priču o strasti, vjetru i emocijama koje ključaju ispod površine. Tako je rođen "Brontë blush", novi makeup trend koji je osvojio društvene mreže i srca zaljubljenica u ljepotu, dokazujući da šminka može biti puno više od pukog uljepšavanja.

Što je zapravo Brontë blush?

Nazvan prema Emily Brontë, autorici kultnog romana "Orkanski visovi", ovaj trend crpi inspiraciju iz sirove, neukroćene ljepote engleskih vriština. Zamislite duge šetnje po hladnom, vjetrovitom danu, obraze koji prirodno rumene od naleta zraka i unutarnjeg žara. Upravo to je estetika koju "Brontë blush" pokušava uhvatiti. Kako je opisala jedna novinarka, to je izgled koji poručuje: "Cijeli dan sam provela na sjevernom vjetru i potpuno sam van sebe jer sam zaljubljena u pogrešnog čovjeka."

Ovaj stil dio je šireg trenda "mračne romantike" koji već neko vrijeme dominira modom, s korzetima, teškim tkaninama i zagasitim tonovima crvene i crne boje. Sada se ta estetika preselila i na naša lica, a Brontë blush je najjednostavniji način da se postigne. Za razliku od preciznog nanošenja rumenila na vrh jagodica s ciljem postizanja "lifting" efekta, ovdje je cilj postići difuzan, topao i pomalo melankoličan sjaj koji izgleda kao da dolazi iznutra. Siân Miller, glavna vizažistica na setu filma "Orkanski visovi", otkrila je kako je rumenilo korišteno kao alat za prikazivanje emocija likova, od nervoze i tjeskobe do uzbuđenja.

Kako postići izgled koji je proslavila Margot Robbie

Iza izgleda Margot Robbie stoji njezina dugogodišnja vizažistica Pati Dubroff, koja je na svom Instagramu velikodušno podijelila sve korake za postizanje ovog "vjetrom nanesenog" izgleda. Tajna leži u dvije ključne stvari: neuobičajenoj poziciji i slojevitom nanošenju različitih tekstura.

Prvi korak je besprijekorna, ali prozračna podloga. Koža treba izgledati ujednačeno i svježe, bez teškog sloja pudera. Ostatak šminke, poput sjenila i ruža, trebao bi biti minimalistički kako bi obrazi ostali u centru pažnje.

Ključan trenutak je nanošenje kremastog rumenila. Dubroff je za Margot pomiješala dvije nijanse Chanelovog N°1 de Chanel Lip and Cheek Balma: Red Camellia i Berry Boost. Smjesu je nanijela na same jagodice i, što je najvažnije, malo ispod njih, blendajući boju prema van i lagano prema dolje, u smjeru kutova usana. Ovaj nekonvencionalan položaj stvara prirodniji i autentičniji dojam zajapurenosti. Kako bi se izbjegli oštri rubovi, ključno je sve dobro izblendati čistim kistom za tekući puder ili prstima dok se proizvod potpuno ne stopi s kožom.

Nakon kremaste podloge, slijedi tehnika fiksiranja. Dubroff preko rumenila nanosi "najtanji mogući sloj" prozirnog pudera u prahu. To stvara podlogu za sljedeći korak: rumenilo u prahu. Kistom, koristeći "kratke, lagane pokrete", nanosi rumenilo u prahu slične nijanse direktno preko kremastog sloja. Ovim slojevitim pristupom postiže se dubina i dugotrajnost boje koja izgleda višedimenzionalno. Za kraj, na sam vrh jagodica može se dodati kap ružičastog, kremastog highlightera bez šljokica, poput Chanel Baume Essentiel, kako bi se koži dao suptilan, vlažan sjaj.

Više od trenda, manje od savršenstva

Popularnost Brontë blusha leži u njegovom odmaku od strogih pravila i savršeno isklesanih lica koja su dominirala posljednjih godina. Ovaj trend slavi nesavršenost i emociju. To je izgled koji ne pokušava sakriti, već naglasiti osjećaje. On priziva duh viktorijanskih heroina, njihovu unutarnju vatru, strast i tugu.