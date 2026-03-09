Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine

U high street trgovinama već možete pronaći kupaćim kostimima koji obećavaju udobnost i visoku kvalitetu, s posebnim naglaskom na ekološke materijale, koji su postali ključni za održivost u industriji mode

Ljeto 2026. prema kalendaru još je daleko, ali high street trgovine već su nas počele razveseljavati prvim modelima kupaćih kostima! Ove godine, dizajneri donose svježinu i inovacije, s naglaskom na udobnost, održivost i moderne krojeve. Bilo da ste ljubitelj klasičnih modela ili volite eksperimentirati s odvažnim bojama i uzorcima, nova sezona donosi brojne opcije koje će zadovoljiti sve stilove.

Zara

Najveći trendovi uključuju minimalističke modele u neutralnim tonovima, ali i vibrantne boje koje podižu energiju svakog ljetnog dana. Povratak retro krojeva, poput visokog struka i vintage printova, također je prisutan, a nezaobilazne su i varijante s točkicama i detaljima.

U high street trgovinama već možete pronaći kupaćim kostimima koji obećavaju udobnost i visoku kvalitetu, s posebnim naglaskom na ekološke materijale, koji su postali ključni za održivost u industriji mode. Uživajte u najnovijim modnim trendovima i počnite planirati svoje ljetne avanture – jer ljeto 2026. definitivno počinje sada!

Bershka - gornji dio 15,99 €, donji dio 12,99 €

Mango - gornji dio 22,99 €, donji dio - 22,99 €

Mango, kupaći kostim - 45,99 €

Mango - gornji dio 22,99 €, donji dio - 22,99 €

Mango - gornji dio 39,99 €, donji dio - 25,99 €

Mango - gornji dio 22,99 €, donji dio - 22,99 €

Reserved, kupaći kostim - 35,99 €

Zara, kupaći kostim - 29,95 €

Zara, crni kupaći kostim - 29,95 €

Zara, bandeau kupaći kostim - 35,95 €

Zara, kupaći kostim s tilom - 29,95 €

Zara, kupaći kostim - 29,95 €

Zara - gornji dio 19,95 €, donji dio 19,95 €

Reserved, jednodijelni kostim - 35,99 €