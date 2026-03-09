403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
JEDVA ČEKAMO

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine

Žena.hr
9. ožujka 2026.
Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Zara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
U high street trgovinama već možete pronaći kupaćim kostimima koji obećavaju udobnost i visoku kvalitetu, s posebnim naglaskom na ekološke materijale, koji su postali ključni za održivost u industriji mode

Ljeto 2026. prema kalendaru još je daleko, ali high street trgovine već su nas počele razveseljavati prvim modelima kupaćih kostima! Ove godine, dizajneri donose svježinu i inovacije, s naglaskom na udobnost, održivost i moderne krojeve. Bilo da ste ljubitelj klasičnih modela ili volite eksperimentirati s odvažnim bojama i uzorcima, nova sezona donosi brojne opcije koje će zadovoljiti sve stilove.

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Zara

Najveći trendovi uključuju minimalističke modele u neutralnim tonovima, ali i vibrantne boje koje podižu energiju svakog ljetnog dana. Povratak retro krojeva, poput visokog struka i vintage printova, također je prisutan, a nezaobilazne su i varijante s točkicama i detaljima.

U high street trgovinama već možete pronaći kupaćim kostimima koji obećavaju udobnost i visoku kvalitetu, s posebnim naglaskom na ekološke materijale, koji su postali ključni za održivost u industriji mode. Uživajte u najnovijim modnim trendovima i počnite planirati svoje ljetne avanture – jer ljeto 2026. definitivno počinje sada!

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Bershka - gornji dio 15,99 €, donji dio 12,99 €

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Mango - gornji dio 22,99 €, donji dio - 22,99 €

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Mango, kupaći kostim - 45,99 €

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Mango - gornji dio 22,99 €, donji dio - 22,99 €

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Mango - gornji dio 39,99 €, donji dio - 25,99 €

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Mango - gornji dio 22,99 €, donji dio - 22,99 €

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Reserved, kupaći kostim - 35,99 €

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Zara, kupaći kostim - 29,95 €

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Zara, crni kupaći kostim - 29,95 €

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Zara, bandeau kupaći kostim - 35,95 €

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Zara, kupaći kostim s tilom - 29,95 €

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Zara, kupaći kostim - 29,95 €

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Zara - gornji dio 19,95 €, donji dio 19,95 €

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Reserved, jednodijelni kostim - 35,99 €

Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine
Zara - gornji dio 22,95 €, donji dio 22,95 €
Pročitajte još o:
ModaKupaći Kostim
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JEDVA ČEKAMO
Prvi kupaći kostimi za ljeto 2026. već su stigli u high street trgovine