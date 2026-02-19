Top 8 drogerijskih korektora za besprijekornu kožu svaki dan

Za kvalitetan korektor više nije potrebno izdvajati veliki iznos jer drogerijske police nude sve bolji izbor formula koje pariraju luksuznim brendovima. Donosimo pregled najboljih drogerijskih korektora koji se ističu postojanošću, teksturom i prirodnim finišem

Korektor je vjerojatno jedan od najvažnijih proizvoda u svakoj kozmetičkoj torbici. Taj mali, ali moćni saveznik ima sposobnost da u trenu izbriše znakove neprospavane noći, prekrije tvrdoglave nepravilnosti i posvijetli lice ondje gdje je to najpotrebnije. Dok su nekada luksuzni brendovi bili jedini izbor za vrhunsku kvalitetu, drogerijska ponuda danas je toliko napredovala da nudi formule koje ne samo da pariraju, već često i nadmašuju svoje skuplje konkurente. Od laganih seruma obogaćenih sastojcima za njegu kože do vodootpornih formula s potpunim prekrivanjem, na policama drogerija krije se pravo blago.

Na što obratiti pozornost pri odabiru korektora

Prije nego što se upustite u kupovinu, važno je znati što tražite. Kako savjetuju brojni vizažisti, ključ je u definiranju cilja. Želite li prekriti tamne podočnjake, sakriti crvenilo i prištiće ili samo posvijetliti određene dijelove lica? Za područje ispod očiju, gdje je koža iznimno tanka i sklona isušivanju, idealne su hidratantne i kremaste formule koje se neće nakupljati u sitnim borama. S druge strane, za prekrivanje akni ili hiperpigmentacijskih mrlja trebat će vam gušći, dugotrajniji korektor s mat završnicom koji se neće pomaknuti tijekom dana.

Odabir prave nijanse jednako je presudan. Zlatno je pravilo da za posvjetljivanje podočnjaka odaberete nijansu koja je za jedan do dva tona svjetlija od vaše boje puti, s ružičastim ili breskvastim podtonom koji će neutralizirati plave i ljubičaste tonove. Za prekrivanje nepravilnosti na ostatku lica, nijansa korektora mora se savršeno stopiti s vašim tekućim puderom. Uzmite u obzir i svoj podton kože, je li on hladan, topao ili neutralan, kako biste izbjegli da korektor na licu izgleda pepeljasto ili narančasto.

Najbolji drogerijski korektori koji vas neće razočarati

Sastavili smo popis provjerenih favorita koji su stekli povjerenje korisnika diljem svijeta zbog svoje učinkovitosti, postojanosti i, naravno, pristupačne cijene.

Maybelline Instant Anti-Age Eraser

Ovaj je korektor s razlogom stekao kultni status. Njegov jedinstveni spužvasti aplikator omogućuje precizno i jednostavno nanošenje, a formula obogaćena goji bobicama i haloksilom ne samo da savršeno prekriva tamne podočnjake, već i djeluje na smanjenje njihove vidljivosti s vremenom. Lagan je, ne uvlači se u bore i daje svjež, odmoran izgled, što ga čini idealnim izborom za osjetljivo područje oko očiju i zrelu kožu. Cijena: oko 11 €

e.l.f. Cosmetics 16HR Camo Concealer

Ako tražite potpuno prekrivanje koje traje cijeli dan, e.l.f. Camo Concealer je pravi izbor. Ova visokopigmentirana formula može sakriti sve, od crvenila i ožiljaka do najtamnijih podočnjaka. Iako je tekstura gušća, na koži se ne osjeća teško i pruža besprijekornu mat završnicu. Jedini trik je u brzini, jer se brzo suši, pa ga je potrebno izblendati odmah nakon nanošenja. Zbog svoje moći prekrivanja, dovoljna je zaista mala količina proizvoda. Cijena: oko 11 €

NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum

Savršen spoj njege kože i šminke, ovaj korektor u obliku seruma pruža srednje prekrivanje i intenzivnu hidrataciju. Formula s ekstraktom gljive tremella i centelom azijatikom (cica) umiruje kožu i daje joj zdrav, blistav sjaj. Idealan je za osobe sa suhom ili dehidriranom kožom koje žele prirodan izgled bez osjećaja težine. Lako se nadograđuje i stapa s kožom za svjež i sočan finiš. Cijena: oko 12 €

L'Oréal Paris Infallible More Than Concealer

S velikim XXL aplikatorom i formulom koja nudi potpuno prekrivanje, ovaj je korektor pravi multitasker. Visoka koncentracija pigmenata omogućuje mu da s lakoćom prekrije sve nepravilnosti, a može se koristiti i na cijelom licu umjesto tekućeg pudera. Unatoč snažnoj prekrivnoj moći, elastična formula se lako blenda i pruža prirodan mat završetak koji traje satima. Cijena: oko 12 €

Makeup Revolution Conceal & Define

Ovaj korektor postao je viralan kao pristupačna zamjena za znatno skuplje luksuzne proizvode, i to s dobrim razlogom. Nudi laganu, ali iznimno pigmentiranu formulu koja se ne nakuplja u porama i borama. Dostupan je u impresivnom rasponu nijansi, što olakšava pronalazak savršenog podtona. Pruža mat finiš i idealan je za sve tipove kože. Cijena: oko 6 €

Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer

Ovaj je korektor prava drogerijska legenda, često uspoređivan s mnogo skupljim proizvodima visokog cjenovnog ranga. Njegova visokopigmentirana, vodootporna formula nudi potpuno prekrivanje koje traje satima. Učinkovito skriva tamne podočnjake, crvenilo, pa čak i tetovaže, bez osjećaja težine na koži. Ima mat završnicu i brzo se suši, stoga ga je potrebno izblendati odmah nakon nanošenja. Cijena: oko 4 €

Essence Camouflage+ Matt Concealer

Brend Essence poznat je po nevjerojatno pristupačnim cijenama, a ovaj korektor dokazuje da kvaliteta ne mora biti skupa. Pruža visoku moć prekrivanja s mat završnicom, što ga čini savršenim za skrivanje prištića i podočnjaka. Formula je dugotrajna i vodootporna, osiguravajući da vaša šminka ostane besprijekorna tijekom cijelog dana. Zbog iznimne pigmentacije, dovoljna je vrlo mala količina za postizanje željenog efekta. Cijena: oko 3 €

Maybelline Fit Me! Concealer

Još jedan klasik iz Maybellinea, Fit Me! korektor voljen je zbog svoje lagane formule bez ulja koja dopušta koži da diše. Pruža prirodno prekrivanje koje izgleda kao druga koža, savršeno za svakodnevnu upotrebu i "no-makeup makeup" izgled. Učinkovito prekriva crvenilo i manje nepravilnosti bez stvaranja efekta maske. Cijena: oko 7 €

Svijet drogerijskih korektora nikada nije bio uzbudljiviji. Današnje formule nude visoku učinkovitost, inovativne sastojke i širok raspon nijansi, dokazujući da za besprijekoran izgled nije potrebno izdvojiti bogatstvo.