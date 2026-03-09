403 Forbidden

Moda
MODNI VODIČ

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke

Žena.hr
9. ožujka 2026.
Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
Zara
Kardigani su jedan od onih komada koji se svake sezone iznova potvrđuju kao neizostavan dio proljetne garderobe. Praktični su za slojevito odijevanje, lako se kombiniraju i nikada ne izlaze iz mode

Kardigani su već desetljećima nezaobilazan dio proljetne garderobe, a njihova popularnost ne jenjava. Praktični, udobni i iznimno zahvalni za slojevito odijevanje, savršeno odgovaraju promjenjivim proljetnim temperaturama. Lako se prebacuju preko košulje, majice ili haljine, a pritom dodaju dozu stila i elegancije svakodnevnim kombinacijama. Upravo zbog svoje funkcionalnosti i bezvremenskog dizajna, kardigani nikada ne izlaze iz mode, već se iz sezone u sezonu reinterpretiraju kroz nove boje, krojeve i teksture.

Posljednjih godina u fokusu su bili minimalistički modeli u neutralnim tonovima poput bež, sive, bijele i crne. Takvi kardigani savršeno su se uklapali u trend tihog luksuza i jednostavne estetike, postajući baza gotovo svake garderobe. I ovog proljeća neutralni komadi ostaju važan temelj stiliziranja, no modna scena donosi osvježavajući zaokret. U prvi plan dolaze vedrije boje, razigrani uzorci i statement modeli koji unose optimizam i energiju u proljetne outfite.

Novi kardigani ističu se nijansama poput pastelno ružičaste, svijetloplave, maslac žute i zelene, ali i prugama, cvjetnim motivima te retro uzorcima inspiriranim sedamdesetima i devedesetima. Takvi modeli više nisu samo praktičan sloj, već postaju ključan modni detalj koji može nositi cijelu kombinaciju. 

Kada je riječ o stiliziranju, mogućnosti su brojne i prilagodljive različitim prilikama. Kardigan u jarkoj boji može se nositi uz jednostavne traperice i bijelu majicu, čime se postiže balans između ležernog i trendi izgleda. Za ženstveniji dojam, odlično funkcionira preko lagane proljetne haljine, dok modeli s uzorcima mogu zamijeniti jaknu i postati središnji komad cijelog outfita. U poslovnijim kombinacijama, kardigan se može nositi uz klasične hlače i košulju, čime se strožim komadima daje mekša i modernija nota.

Posebno su popularni kraći kardigani koji naglašavaju struk, ali i oversized modeli koji pružaju osjećaj udobnosti i opuštenosti. Bez obzira biraš li jednostavan ili upečatljiv dizajn, važno je da kardigan bude izrađen od laganih i ugodnih materijala poput pamuka, kašmira ili fine vune, kako bi bio savršen za prijelazno razdoblje.

Iako će neutralni kardigani uvijek ostati siguran izbor i temelj svake garderobe, ovog proljeća vrijedi dati priliku i modelima u vedrim bojama i s uzorcima. Oni unose optimizam, svježinu i razigranost u svakodnevne kombinacije te čine i najjednostavniji outfit zanimljivijim. 

U nastavku donosimo favorite iz novih kolekcija koji savršeno utjelovljuju ovaj proljetni trend.

 

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
COS - 99 €

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
COS - 89 €

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
COS - 99 €

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
H&M - 39,99 €

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
H&M - 29,99 €

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
H&M - 14,99 €

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
& Other Stories - 79 €

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
& Other Stories - 89 €

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
& Other Stories - 99 €

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
Zara - 35,95 €

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
Zara - 25,95 €

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
Zara - 27,95 €

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
Zara - 27,95 €

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
Zara - 29,95 €

Kardigani su opet u fokusu: Ovog proljeća nosimo boje i uzorke
Zara - 25,95 €
KardiganiProljetne KombinacijeHigh Street PonudaModni Trendovi Za Proljeće
