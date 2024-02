Trikovi uz koje će cvijeće u vazi ostati dulje svježe

Većina ljudi voli dobiti buket cvijeća. Mali je to znak pažnje koji rado darujemo za rođendane, promocije i krizme. No kada buket ili cvijet držiš u vazi za nekoliko dana se počne sušiti. Nažalost, to se događa jako brzo i pitanje je možemo li nekako produljiti životni vijek našeg buketa. Jednostavnije – kako da cvijeće izdrži što duže u vazi.

Prvo, najvažnije je da cvijeće držiš u mlakoj vodi koju treba mijenjati svaka dva dana. Pritom dobro operi vazu, a kućni recept za to je mješavina vode, octa i soli. Čim dobiješ buket ukloni listove sa stabljiki jer se onda hranjivi sastojci neće trošiti i na lišće. Cvjećari predlažu i da svakih četiri do pet dana odrežeš po jedan centimetar stabljike kako bi tvoj buket dobio više vode.

Uz to dobro je znati da cvijeće ne treba stavljati blizu voća i povrća jer oni u fazi sazrijevanja proizvodi plin zbog koji se cvijeće (buket) brže suši. Uz pomoć zanimljivih i jednostavnih trikova tvoj buket može izdržati malo duže. Sve što ti je potrebno već imaš kod kuće. Pa, što učiniti?

Ocat ili votka čine čuda

Ocat je sjajan saveznik u čišćenju i održavanju kućanstva. Možda nisi znala, ali ocat djeluje antibakterijski – a trajanje buketa produžit ćeš spriječiš li razvoj bakterija. Stvar je jednostavna: imaš li u vazi litru vode, u nju dodaj dvije žlice alkoholnog octa. Nakon toga dodaj dvije žlice šećera jer će šećer nahraniti biljku – a to je važno za njen životni vijek.

Pomoći ti može i votka pa portal Reader's Digest piše da u vodu u vazi slobodno dodaš par kapi votke. I ona, naravno, eliminira razvoj bakterija. U kombinaciji s votkom, dodaj jednu žlicu šećera koji će dodatno nahraniti biljku. Dakle, nadohvat ruke imaš dvije opcije.

I izbjeljivač je koristan

Pa ako tražiš alternativu votki ili octu, životni vijek omiljenog buketa možeš produžiti pomoću izbjeljivača. Većina cvjećara slaže se da će nekoliko kapi izbjeljivača u vodi sobne temperature za produljiti vijek trajanja cvijeta. Naravno, pod uvjetom da ga držiš u mlakoj vodi, da si podrezala centimetar stabljike svakih nekoliko dana te da redovito mijenjaš vodu.

Foto: Pexels

Pomoći mogu i citrusi

Malo gaziranog piša s dodatkom limuna i limete može produžiti cvjetnu svježinu. Citrusno voće u tom su slučaju kiselina koja pozitivno utječe na Ph vode. Ako si za Valentinovo dobila ili sama sebi kupila ružu (jer zašto ne?), u vazu s vodom stavi malo limunovog soka i šećera. Ili pak isprobaj varijantu s gaziranim pićem s dodatkom limete i limuna imaš li ga pri ruci. Neki čak kažu da kad je riječ o šećeru, treba staviti kocku šećera.

Buket ili cvijet drži na prohladnom mjestu

Osim ako nisu debeli minusi, odrezano cvijeće duže će trajati na prohladnom hodniku ili balkonu. Zato ga slobodno drži na nešto nižim temperaturama. Blizina radijatora brzo će ga isušiti. Da bi trajao duže, buket možeš pošpricati i s malo laka za kosu s donje strane cvijeta.

Foto: Unsplash

Znamo da ni uz ove trikove omiljeni buket ili ruža od drage osobe neće trajati vječno, no vrijedi probati. Napola uvenuli buket pak možeš probati oživjeti tako da stabljiku kratko uroniš u vruću vodu.

A kad se već i posuši, fora ga je jedno vrijeme držati na polici ili u vazi – za uspomenu.