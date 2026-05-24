Zlatna palma pripala 'Fjordu': Završen 79. Filmski festival u Cannesu u znaku emocija i snažnih poruka

Spuštanjem zastora na 79. izdanje Filmskog festivala u Cannesu, Azurna obala ispratila je dva tjedna vrhunske svjetske kinematografije. Svečana ceremonija u Palais des Festivals donijela je drugu Zlatnu palmu rumunjskom velikanu Cristianu Mungiuu za film "Fjord", no festival će se pamtiti i po rekordnim ovacijama, podijeljenim nagradama te snažnim političkim porukama koje su odjeknule daleko izvan Cannesa.

Mungiuov povratak na tron i nevjerojatan niz distributera

Cristian Mungiu, ključno ime rumunjskog novog vala, devetnaest godina nakon trijumfa s filmom "4 mjeseca, 3 tjedna i 2 dana", ponovno je osvojio najprestižniju filmsku nagradu. Njegov prvi film na engleskom jeziku, "Fjord", potresna je drama o rumunjskim religioznim roditeljima koji se preseljavaju u malo norveško selo gdje se suočavaju s optužbama za zlostavljanje djece zbog fizičkog kažnjavanja. "Moramo pričekati dvadeset godina da ponovno pogledamo ove filmove i vidimo koji su izdržali test vremena", izjavio je Mungiu prilikom preuzimanja nagrade. Njegovom pobjedom nastavlja se i nevjerojatan niz američkog distributera Neon, koji je sedmu godinu zaredom osigurao prava za film ovjenčan Zlatnom palmom.

Hrabri glasovi s pozornice: Zvjagincev uputio apel Putinu

Ovogodišnji festival nije bježao od surove stvarnosti. Najsnažniji politički trenutak večeri dogodio se kada je ruski redatelj u egzilu Andrej Zvjagincev preuzeo Grand Prix, drugu po važnosti nagradu, za svoj film "Minotaur". Film prati direktora koji je prisiljen svoje zaposlenike poslati u rat u Ukrajini dok sumnja u supruginu nevjeru. Zvjagincev je svoj govor iskoristio za izravan apel ruskom predsjedniku. "Jedno je sigurno: masakri moraju konačno prestati, a jedina osoba koja može okončati ovu klaonicu je predsjednik Ruske Federacije", rekao je Zvjagincev. "Okončajte ovaj pokolj, cijeli svijet to čeka." Njegove riječi dočekane su gromoglasnim pljeskom, a uvod u dodjelu nagrade dala je Tilda Swinton, rekavši kako "u svijetu koji postaje sve nasilniji i autoritarniji, ovaj festival teži višem cilju".

Podijeljena priznanja i suze radosnice uz rekordne ovacije

Žiri pod vodstvom južnokorejskog redatelja Park Chan-wooka imao je pune ruke posla, a odluke su rezultirale s čak tri podijeljene nagrade u glavnim kategorijama. Nagradu za najbolju režiju podijelili su Paweł Pawlikowski za dramu "Fatherland" i španjolski redateljski dvojac Javier Calvo i Javier Ambrossi za queer ep "La bola negra". Njihov zajednički izlazak na pozornicu izazvao je manju zbunjenost jer su imali samo jedan trofej, što je Pawlikowski duhovito komentirao. Glumačke nagrade također su otišle u ruke parova. Najboljim glumcima proglašeni su debitanti Emmanuel Macchia i Valentin Campagne za uloge u ratnoj drami "Coward" o queer ljubavi u rovovima. Priznanje za najbolje glumice podijelile su Francuskinja Virginie Efira i Japanka Tao Okamoto za suradnju u emotivnoj drami "All of a Sudden". Obje su glumice u suzama primile nagradu. No, festival će se možda najviše pamtiti po iznimno dugim ovacijama. Apsolutni pobjednik u toj kategoriji bio je španjolski film "La bola negra" s Penélope Cruz, koji je ispraćen s gotovo dvadeset minuta neprekidnog pljeska, rasplakavši glumicu. Duge i emotivne ovacije dobili su i "All of a Sudden" te "Coward".

Počast legendama i priznanje za budućnost kinematografije

Festival je odao počast i američkoj ikoni Barbri Streisand, koja je primila počasnu Zlatnu palmu. Iako nije mogla prisustvovati zbog ozljede, obratila se publici putem video poruke. "Film ima magičnu sposobnost da nas ujedini i otvori naša srca i umove. To je ono što slavimo u Cannesu", poručila je. U njezino ime, dirljiv govor održala je Isabelle Huppert. Priznanje za nove snage, nagrada Camera d'Or za najbolji debitantski film, otišla je u ruke redateljice Marie-Clémentine Dusabejambo iz Ruande za film "Ben'Imana", koji se bavi posljedicama genocida. To je bio prvi film jednog redatelja iz Ruande u službenoj selekciji. Ovogodišnji Cannes tako je ponovno potvrdio svoju ulogu slavljenja provjerenih autorskih velikana i otkrivanja novih, hrabrih glasova, uz jasan podsjetnik na neraskidivu vezu umjetnosti i svijeta u kojem živimo.