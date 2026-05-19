Završen 60. jubilarni Floraart na Bundeku: Bogat program privukao brojne posjetitelje

Zatvoreno je jubilarno, 60. izdanje međunarodne vrtne izložbe Floraart, koje je ove godine na Bundeku trajalo pet dana, od 14. do 18. svibnja, i još jednom potvrdilo svoje mjesto među najznačajnijim proljetnim događanjima u Zagrebu. Tijekom pet dana ovu je međunarodnu izložbu cvijeća posjetilo više stotina tisuća posjetitelja.

Na više od 300.000 četvornih metara parka Bundek posjetitelji su mogli razgledati 34 cvjetne instalacije te obići izlagačke prostore oko 140 domaćih i stranih izlagača. Ovogodišnje izdanje održano je pod temom „Voda – izvor života”, kojom je dodatno istaknuta važnost očuvanja prirodnih resursa, prilagodbe klimatskim promjenama i promišljenog oblikovanja urbanih zelenih prostora.

Program Floraarta obuhvatio je 13 stručnih predavanja, brojne radionice, florističke prezentacije, glazbene nastupe te sadržaje za djecu i obitelji. Time je i jubilarno izdanje spojilo stručni sadržaj, edukaciju i boravak na otvorenom te ponudilo program namijenjen širokoj publici.

Tijekom manifestacije dodijeljeno je nekoliko važnih priznanja. Prvoga dana proglašeni su pobjednik Hrvatskog kupa florista i pobjednik 20. natjecanja učenika srednjih škola u aranžiranju cvijeća, dok su u završnici predstavljeni najljepši vrtovi Grada Zagreba te su dodijeljene prva, druga i treća nagrada najboljima.

Ovogodišnji Floraart imao je i snažnu međunarodnu sastavnicu. Zemlja partner bila je Italija, a u programu su sudjelovali i predstavnici Češke Republike, čime je dodatno potvrđena otvorenost manifestacije prema međunarodnoj suradnji i razmjeni znanja u području hortikulture i krajobraznog oblikovanja.

Posebnu vrijednost ovogodišnjem Floraartu dao je Zrinjevac, čija je uloga u očuvanju i razvoju zagrebačke hortikulture od iznimne važnosti. Direktorica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović istaknula je da je u posljednjih pet godina posađeno 30.000 novih stabala te da se uređuju nove zelene zone i prostori za odmor, što jasno govori o opsegu i važnosti rada djelatnika Zrinjevca u svakodnevnoj brizi za gradsko zelenilo. Floraart je stoga bio i prilika da se dodatno istaknu znanje, iskustvo i predanost ljudi koji sustavno oblikuju i održavaju hortikulturnu sliku Zagreba.

Zbog promjenjivih vremenskih prilika dio glazbenog programa tijekom vikenda prilagođen je novim okolnostima, no ovogodišnji Floraart posjetiteljima je ukupno ponudio pet dana sadržaja na Bundeku. Time je publici omogućeno više vremena za obilazak izložbenih postava, praćenje programa te kupnju cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja i vrtnog asortimana.

Šezdeseto izdanje Floraarta zaključeno je kao manifestacija koja uspješno povezuje tradiciju, stručnost, edukaciju i javni interes za uređenje zelenih prostora. Bundek je i ovoga proljeća bio mjesto susreta cvijeća, znanja, kreativnosti i zagrebačke hortikulturne baštine.