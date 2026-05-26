Ljeto u Zagrebu: Grad vrvi događanjima, od ulične hrane do klasike i rocka

Dok se dani produljuju, a večeri postaju toplije, Zagreb pokazuje svoje najživlje lice. Grad nudi bezbroj razloga za izlazak, istraživanje i uživanje, potvrđujući status metropole koja ljeti ne spava, već živi punim plućima. Kalendar je popunjen, pozornice su spremne, a na vama je samo da se prepustite ritmu grada

Dok se grad polako oslobađa proljetnih pljuskova i odijeva u ljetne boje, Zagreb se priprema za mjesece koji će njegove ulice, parkove i trgove pretvoriti u pulsirajuću pozornicu na otvorenom. Kraj svibnja, lipanj i srpanj donose eksploziju događanja koja brišu granice između dana i noći, nudeći program toliko bogat i raznolik da je jedini izazov odabrati kamo poći. Od primamljivih mirisa s gastro festivala i buke gitarskih rifova s velikih pozornica do tišine art kina pod zvijezdama, grad poziva svoje stanovnike i goste da urone u ritam koji ne staje.

Urbana gastronomija kao uvod u ljeto

Sezona događanja na otvorenom tradicionalno započinje slavljem okusa. Evo pregleda najvažnijih gastro postaja:

Beats&Bites (21. - 31. svibnja, Trg Ivana Mažuranića): Festival koji spaja street food zalogaje s koktelima i cjelodnevnim glazbenim programom.

PLACe market (svakog sunčanog petka, tržnica Kvatrić): Autentičan doživljaj gdje lokalni chefovi na licu mjesta pripremaju kreativna jela.

Špica plac (svakog petka navečer, Trešnjevački plac): Opuštena after-work zona s desetak kućica poznatih zagrebačkih restorana, nudeći sve od azijskih specijaliteta do burgera i slastica, uz koktele, craft pivo i glazbenu podlogu DJ-eva.

Food Truck Festival (8. - 13. lipnja, Britanac): Smotra najboljih pokretnih kuhinja iz cijele regije.

Vinski grad (od 13. do 27. lipnja, Trg dr. Franje Tuđmana): Popularna manifestacija koja park pretvara u oazu za ljubitelje vina, gdje se uz kupnju festivalske čaše mogu degustirati stotine etiketa uz bogatu ponudu delicija.

Lipanj i srpanj u znaku glazbene groznice: Od Jaruna do Arene

Ako je svibanj zagrijavanje, ljetni su mjeseci glazbeni maraton koji će testirati izdržljivost i novčanike najvatrenijih fanova. Koncertna 2026. godina, kako su neki kroničari scene primijetili, izgleda kao "kolektivna zavjera protiv kalendara i higijene spavanja".

Sepultura (8. lipnja, Tvornica kulture): Brazilska metal institucija zatrest će Zagreb.

The Offspring (14. lipnja, Velesajam): Američki punk rockeri zauzimaju Velesajam.

Metal dilema (15. lipnja): Iste večeri u gradu nastupaju thrash metal ikone Anthrax u Boogaloou i švedski power metalci Sabaton na Velesajmu.

A Perfect Circle (16. lipnja, ŠRC Šalata): Dugo očekivani nastup na Šalati.

Sting (17. lipnja, Arena Zagreb): Glazbena legenda stiže sa svojom "Sting 3.0" turnejom, nudeći presjek karijere u novim aranžmanima.

INmusic Festival (22. - 24. lipnja, Jarun): Najveći hrvatski open-air festival dovodi divove poput Gorillaz, Kings of Leon i Jacka Whitea.

Black Eyed Peas (26. lipnja, Bundek): Bundek se pretvara u golemi plesni podij uz svjetske hitmakere.

Rundek i Ekipa (11. srpnja, Šalata): Domaće snage predvode ljetni program na omiljenoj gradskoj pozornici.

Marilyn Manson (16. srpnja, Arena): Kontroverzni umjetnik priređuje međunarodni spektakl.

Slaughter to Prevail (21. srpnja, Tvornica kulture): U Zagreb stiže popularna deathcore atrakcija.

Dropkick Murphys (27. srpnja, Tvornica kulture): Celtic punk legende garantiraju energičnu svirku.

Airbourne (28. srpnja, Tvornica kulture): Mjesec završava dvostrukom dozom žestine uz australske hard rockere.

Umjetnost na ulici i platnu

Između glasnih koncerata i gastro užitaka, Zagreb nudi i bogat kulturni program koji grad pretvara u galeriju i pozornicu na otvorenom.

Cest is d’Best (28. - 31. svibnja, centar grada): Jedan od najstarijih festivala uličnih umjetnika ispunjava trgove performerima, glazbenicima i cirkusantima.

Animafest Zagreb (8. - 13. lipnja, više lokacija): Jedan od najvažnijih svjetskih festivala animiranog filma donosi presjek najboljih svjetskih ostvarenja.

Zagreb Classic (od 19. lipnja, Trg kralja Tomislava): Serija besplatnih koncerata klasične glazbe pod zvijezdama u čarobnoj atmosferi.

Fantastic Zagreb Film Festival (25. lipnja - 5. srpnja, Ljetna pozornica Tuškanac): Nezaobilazno iskustvo gledanja kultnih i premijernih naslova fantastike, horora i SF-a pod otvorenim nebom.

Pop Up by the Lake (tijekom lipnja, Bundek): Opušteno druženje uz jezero uz kombinaciju filmova, stand-up komedije i glazbe.

Večeri na Griču (srpanj, Gornji grad): Šarmantna manifestacija koja Gornji grad ispunjava zvucima klasične glazbe.

Dvorišta (sredinom srpnja, Gornji grad): Popularna manifestacija otvara vrata inače skrivenih gornjogradskih palača, nudeći jedinstven spoj glazbe i ambijenta.

Međunarodni festival folklora (srpanj, gradske pozornice): Tradicionalna pjesma i ples iz cijeloga svijeta u srcu Zagreba