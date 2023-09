Vanilija ili čokolada? Evo što omiljeni okus sladoleda otkriva o tvojoj osobnosti

Znaš li nekoga tko ne voli sladoled? Mi ne! Sladoled je mnogima omiljena ljetna poslastica. Doduše, volimo ga tijekom cijele godine, čak i zimi, no obožavamo posegnuti za njim čim temperature pređu 25 stupnjeva. Svatko ima omiljeni okus sladoleda – neki preferiraju voćne opcije, dok drugima sladoled nije sladoled ako nije od čokolade. Ili lješnjaka i vanilije.

Pazi sad ovo – tvoj omiljeni okus sladoleda mogao bi ti otkriti skrivenu crtu ličnosti. Osobnost se sastoji od niza karakteristika, no obično je jedna dominantna. Možda možeš odrediti koja je to u tvom slučaju. Introvertirana si, srdačna ili pak svadljiva? Ako nisi sigurna što u tebi prevladava, to bi ti mogao otkriti omiljeni okus sladoleda.

Do tog je otkrića došao neurolog dr. Alan Hirsch koji redovito provodi standardizirane psihijatrijske testove. Neurolog tvrdi da je isti dio mozga odgovoran i za osobine ličnosti i za preferencije u pogledu hrane. Uz to, izgledno je da omiljeni okus sladoleda izaberemo u djetinjstvu te mu ostajemo vjerni cijeli život.

Ako ti je omiljena vanilija…

Vanilija je sladoledni klasik, no ako najčešće biraš vaniliju, impulzivna si i voliš se oslanjati na intuiciju. Idealist si i u to si ime spremna na rizik. Ljubitelji vanilije cijene bliske odnose i vole ulagati u drage ljude. Empatični su i uvijek spremni pomoći.

Ako ti je omiljena jagoda

Mmm, jagoda. Ovaj okus sjajno se slaže s vanilijom i čokoladom. Ako ti je čista jagoda favorit, mogla bi biti introvert. To nije ništa loše: znači da cijeniš unutarnji mir i voliš biti okružena malim krugom ljudi. Nisi obožavateljica velikih druženja jer te to često iscrpljuje. S druge strane, ljudima koji su ti bliski daješ pažnju i maksimalno se trudiš.

Ako ti je omiljena čokolada

Ljubitelji čokolade zavodljivi su i vole koketirati. Živahni su i vole dominirati društvom. Zbog toga su omiljeni i često su glavni inicijatori druženja. Ipak, lako povjeruju ljudima što im se može obiti o glavu. Šarm im je adut broj jedan!

Ako ti je omiljena pistacija

Oni koji uvijek posežu za pistacijom mogli bi biti dosta tvrdoglavi. Angažirana si osoba i težiš uspjehu – što je pohvalno. S druge strane, u tebi prevladava svadljivost i lako te 'izbaciti iz takta'.

Ako ti je omiljen limun/limeta

Dok jedni vole klasične okuse, ti voliš eksperimentirati. Ako su ti omiljeni kiseli okusi poput limuna (koji je nevjerojatno osvježavajući), tobom dominira pesimizam. Voliš analizirati stvari pa nekad odlaziš u drugu krajnost i zamišljaš najgore scenarije. Pesimizam ti je dominantna crta, no dobra je stvar to što si odlučna.

Ako ti je omiljen okus kave/tiramisua

Ljubitelji kave, tiramisua i ostalih 'gorkih' inačica maksimalno uživaju u životu. Živahni su, dinamični i ništa im ne predstavlja problem. Ne opterećuju se budućnosti nego uživaju u trenutku. Veliki su romantičari i sjajni ljubavnici pa preferiraju ispunjen seksualni život.

Ako ti je omiljen lješnjak ili straciatella

U tebi prevladava velikodušnost i srdačnost. Često druge stavljaš na prvo mjesto te si uvijek spremna pomoći. Rame si za plakanje, a to ljudi manje ili više cijene. Ipak, budi oprezna na koga izdvajaš svoje vrijeme.