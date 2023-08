Ona biljka koja ti prva zapne za oko otkriva tvoju dominantnu crtu ličnosti

Imaš li djecu ili si odrasla u velikoj obitelji, sigurno si primijetila koliko se svatko od nas karakterno razlikuje. Vjerojatno ih učiš istim stvarima ili koristiš provjerene odgojne metode, no mališani su čista suprotnost. Ljudi se karakterno razlikuju i to nije nikakva novost. Neki vole biti među ljudima i susretljivi su, drugi su zatvoreni i brižni, treći nevjerojatno tvrdoglavi. Iako nam karakter čini niz osobina, ipak je moguće odrediti dominantnu osobinu. Jesi li ikada razmišljala o vlastitoj dominantnoj crti ličnosti – i jesi li je spremna prihvatiti?

Ako si jedna od onih kojima je teško odrediti dominantnu crtu ličnosti, ovaj vizualni test mogao bi ti biti zanimljiv. Nakon njega možda ćeš moći reći da je test potvrdio ono što su ti drugi govorili ili čega si i sama svjesna.

Uglavnom, pred tobom je jedan fora zadatak. U nastavku ćeš vidjeti niz od šest biljaka u dva reda. Ona koja ti prva zapne za oko otkriva tvoju dominantnu crtu, a možda ćeš saznati neke detalje o svom karakteru. Krećemo s lijeva nadesno. Dakle, tri u prvom redu su jedan, dva i tri, dok su četiri pet i šest u donjem redu – također s lijeva na desno.

Kratko ih pogledaj, izaberi biljnog favorita i otkrij nešto novo o sebi! Pa krenimo…

Najljepša ti je biljka broj 1 (gornji red slijeva)

Prava si sretnica. Ako ti se najviše dojmila biljka slijeva u gornjem redu, odgovorna si i kul osoba. To je kod tebe dominantno, a drugi to uviđaju. Pouzdana si i većinu stvari prihvaćaš s osmijehom. Ne voliš sukobe nego nastojiš pomoći svakome kome možeš. To ti pruža unutarnji mir i zadovoljstvo. Vječni si idealist i vjeruješ u ljudsku dobrotu.

Najljepša ti je biljka broj 2

Tobom dominiraju susretljivost i pažljivost. Jednostavno znaš s ljudima, imaš izbrušene komunikacijske vještine i nije ti teško upoznavati nove osobe. Društvena si i strpljiva pa si drugima često rame za plakanje. Najčešće potrebe drugih stavljaš ispred svojih potreba što je dobro koliko i loše jer bi poneki to mogli iskorištavati.

Najljepša ti je biljka broj 3

Dominantna crta ličnosti ti je darežljivost, a 'osvajaš' i intelektom. Barataš raznim informacijama, znatiželjna si i uvijek nastojiš učiti. Nekad ti se čini da si nekoliko koraka iznad ostalih, a uz to dobro predviđaš situacije. Zato te ljude vole imati pored sebe.

Najljepša ti je biljka broj 4 (donji red slijeva)

Tobom dominiraju kreativnost i osjetljivost. Zbog umjetničkog duha i idealističkog pristupa svijetu, ističeš se u masi i ljudi ti često kažu da si posebna i jedinstvena. Kreativnost te pokreće, hrani i osnažuje. Voliš vizualnu umjetnost, a ni pisanje ti nije strano. Istovremeno, izuzetno si osjetljiva na nepravdu i ono loše što se događa u svijetu. Stoga nastojiš biti kotačić promjene i povezati se s ljudima na dubljoj razini.

Najljepša ti je biljka broj 5

Kod tebe je dominantna radišnost. Cijeniš posao i nećeš stati dok ga ne završiš kako treba. Učinkovita si i marljiva i zbog toga ti se ljudi dive. Sjajno je nešto stvoriti i biti strastven oko posla, no ne zaboravi uzeti pauze i načiniti balans između privatnog i poslovnog.

Najljepša ti je biljka broj 6 (donji red, zadnja s desna)

Možda će ti zvučati neobično, no ako si prvo zapazila zadnju biljku s desna u drugom redu, tobom 'vlada' jedinstvenost. Ne slijediš masu ljudi nego uvijek biraš drugačiji put. Katkada svjesno biraš teži put. Ne zamaraš se normama nego živiš život onako želiš. Uvijek ćeš postupiti po svom. Naravno da nekada i pogriješiš, ali je to sve dio učenja.