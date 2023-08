Odvažna modna izdanja: Slavne žene iznad 50 koje su na crvenom tepihu ukrale svu pažnju

Godine su samo broj

Od žena se očekuje da se odijevaju u skladu sa svojim godinama, no taj koncept u današnjem modernom društvu zvuči pomalo zastarjelo, posebice kada govorimo o poznatim osobama. Brojne slavne dame hrabro prkose nametnutim modnim pravilima te biraju odvažne modne kombinacije kada se pojavljuju na crvenom tepihu. One, unatoč godinama, i dalje vole eksperimentirati s odjećom, prihvaćajući jarke boje, neobične uzorke i upečatljive krojeve. Bez obzira na to što nose, radi svoje snažne karizme i samopouzdanja uvijek izgledaju fantastično. Svojim hrabrim modnim izborima više su puta dokazale kako su godine samo broj te da bi svaka žena trebala nositi ono u čemu se osjeća dobro i privlačno. U nastavku smo izdvojile neke od slavnih ljepotica iznad 50 koje za crveni tepih često biraju odvažne modne kombinacije. Prava su nam inspiracija!