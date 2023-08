Evo kako danas izgledaju slavne žene koje su nekad bile na listi najljepših na svijetu

Još uvijek blistaju!

Ne može se oporeći tvrdnja da iza brojnih slavnih zvijezda i celebova stoji velik broj stilista, frizera i drugih stručnjaka koji su zaduženi za njihov besprijekorni izgled, a uz to se i mnoge poznate osobe redovito podvrgavaju raznim tretmanima i estetskim operacijama kako bi izgledale što bolje i zadržale svoju mladolikost. Međutim, postoje i one neke zvijezde u Hollywoodu koje su prirodno lijepe i kojima je majka priroda podarila gotovo pa savršen izgled. Tijekom 90-ih i 2000-ih godina ugledni magazin People neke je od slavnih ljepotica uvrstio na svoju listu najljepših ljudi na svijetu, a tko su one i kako izgledaju danas pogledaj u našoj fotogaleriji u nastavku.