Ne znaju s novcem: Slavni koji su proglasili osobni bankrot

Iako njihove živote zamišljamo savršenima, a to između ostalog znači i da im nije problem platiti svoje račune, poneke zvijezde našle su se na stramputici jer nisu znale dobro upravljati svojim imetkom.

Bilo da se radi o pokretanju nerealnih poslovnih projekta, ne baš mudrim ulaganjima ili jednostavno pretjeranoj rastrošnosti, neke slavne face, od Kim Basinger do repera znakovita naziva 50 Cent, bile su prisiljene proglasiti osobni bankrot i krenuti od nule – ili čak od debelog minusa. Evo 7 zvijezda kojima financijsko planiranje nije jača strana:

POGLEDAJ VIDEO: Joga za aktivaciju i jačanje cijelog tijela

La Toya Jackson

Starija sestra pokojnog Michaela Jacksona, La Toya Jackson, morala je proglasiti bankrot 1995. nakon što ju je poznati pariški klub Moulin Rouge tužio za iznos od 650 tisuća dolara jer pjevačica nije ostala raditi koliko je trebala prema potpisanom ugovoru. Naime, 3 godine ranije pop zvijezda je dobila ulogu u showu Formidable i iako je predstava bila vrlo uspješna, a njezin je honorar bio više nego dobar, članica Jackson obitelji odlučila je prestati nastupati čak 6 mjeseci prije isteka ugovora.

MC Hammer

Slavni glazbenik čije je pravo ime Stanley Burrell bio je na vrhuncu slave krajem 80-tih i početkom 90-tih godina prošlog stoljeća. No, 1996. reper je proglasio bankrot. Njegova je imovina tada bila procijenjena na milijun dolara, dok su njegovi dugovi ukupno iznosili čak 10 milijuna dolara.

Nakon toga se reper koji se proslavio hitom 'Can’t Touch This' odlučio posvetiti religiji te je počeo raditi kao kršćanski propovjednik. Tada je bio izjavio kako slova MC u njegovom umjetničkom imenu po novome znače Man of Christ (Kristov čovjek).

Anna Nicole Smith

Manekenka Anna Nicole Smith (rođena kao Vickie Hogan) se 1994. godine bila udala za milijardera J. Howarda Marshalla. Kontroverzno u ovom braku bilo je to što je mladenka imala 26, a mladoženja čak 89 godina. Annin je suprug preminuo samo godinu dana kasnije, ali u svoju oporuku nije uključio svoju novu suprugu. Tako je Anna 1996. proglasila bankrot.

Zaredali su se sudski sporovi oko nasljedstva između Marshallove djece i Anne koji su trajali sve do njezine smrti od predoziranja, 2007. godine.

Kim Basinger

Glumica koja se proslavila ulogom u erotskoj drami 'Devet i pol tjedana' kupila je veliko zemljište u Braseltonu, u Georgiji, za 20 milijuna dolara s namjerom da ga pretvori u turistički grad. Ipak, projekt nije bio uspješan. Osim toga, 1993. godine glumačka je zvijezda bila odustala od svog angažmana u filmu 'Helenina kutija'. Kasnije je objasnila kako joj se scenarij za triler najprije svidio, no kad su ga pročitali ljudi kojima vjeruje, oni su je odgovorili od uloge Helene. Producenti su ovu nepromišljenost dobro naplatili - uspješno su tužili glumicu iz Georgie za visokih 8,1 milijun dolara.

69-godišnja je glumica iste godine podnijela zahtjev za bankrot iz kojeg je izašla 1995.

Meat Loaf

Michael Aday, poznatiji pod umjetničkim imenom Meat Loaf, 70-tih je godina bio na vrhuncu svoje karijere. Ali 1983. morao je podnijeti zahtjev za osobni bankrot koji je uslijedio nakon više godina lošeg upravljanja novcem i zbog tužbi bivših menadžera. Kako bi otplatio svoje dugove, glazbenik je čak bio prisiljen prodati autorska prava na svu svoju glazbu.

Rock glazbenik preminuo je u siječnju 2022, u 74. godini života.

Cyndi Lauper

Prije nego što je započela svoju uspješnu solo karijeru, Cyndi Lauper je bila članica benda Blue Angels. Godine 1980, menadžer benda, Steve Massarsky, tužio je pjevačicu za 80 tisuća dolara pa je ona bila prisiljena podnijeti zahtjev za bankrot. Ipak, glazbenica koja se proslavila hitovima kao što su 'Time after time' i 'Girls just wanne have fun' uspjela se izvući iz financijskih problema zahvaljujući hit albumu 'She's so unusual' koji je izašao 1983. godine.

50 Cent

Curtis Jackson, općepoznat pod umjetničkim imenom 50 Cent, proslavio se albumom 'Get Rich or Die Tryin'. Reperu je definitivno uspjelo da se obogati, ali u srpnju 2015. podnio je zahtjev za osobni bankrot zbog dugova koji su iznosili između 10 i 50 milijuna dolara.

No, već godinu dana nakon toga 48-godišnji je glazbenik uspješno isplivao iz ove nezavidne situacije i isplatio sva svoja dugovanja - te se vratio bogaćenju.