Slavne šefice iz pakla: Ove slavne dame tužili su njihovi zaposlenici

Kažu kako velika moć dolazi u paketu s velikom odgovornošću – a čini se kako zvijezde ponekad toga nisu svjesne. Uz svoje zvjezdane obaveze slavne face u nekim situacijama zaborave da su neprestano okružene ljudima i iako se može činiti da su sve to ljudi od povjerenja – mnogi od njih nisu njihovi prijatelji – nego prije svega zaposlenici. A iako im šefovi i šefice imaju zvjezdani status, sve te kuharice, osobni treneri, dadilje i zaštitari očekuju da im se iskaže poštovanje kakvo zaslužuju i isplate plaće koje su zaradili.

Ako nešto u tom odnosu pođe po zlu, članovi osoblja nerijetko se odlučuju podići tužbu, a onda na vidjelo krene izlaziti 'prljavo rublje' koje i najvjernije obožavatelje ostavlja bez riječi. Tada i mi obični smrtnici uvidimo kako biti u službi kod zvijezda baš i nije uvijek tako glamurozno kako zvuči. Podsjetimo se na holivudske skandale u kojima su zvijezde bile izvedene pred sud zbog optužbi nekoga iz njihovih vlastitih redova:

POGLEDAJ VIDEO: Bušimo mitove: Žene šefice

Sharon Stone

Bivša domaćica zaposlena kod Sharon Stone, Angelica Castillo, odlučila je tužiti slavnu glumicu prije 10 godina jer je navodno bila nezakonito otpuštena nakon što se ozlijedila na radnom mjestu. Prema liječničkom nalazu, Castillo je dobila preporuku da ne diže teške stvari kako joj se ne bi pogoršala ozljeda, no 65-godišnja je zvijezda poznata po ulogama fatalnih žena navodno ignorirala pritužbe svoje kućanice te ju je vrijeđala, nezadovoljna brzinom kojom Castillo obavlja svoj svakodnevni posao.

Inače,ovo nije prvi put da je zvijezda 'Sirovih strasti' završila na sudu radi nekog svog zaposlenika -naime, godinu dana ranije za nezakonito prekidanje ugovora o radu tužila ju je njena tadašnja dadilja, Erlinda Elemen. Navela je da ju je Sharon otpustila jer je imala problem s njezinim religijskim uvjerenjima.

Kim Kardashian

Prije 2 godine čak 7 članova osoblja tužilo je reality zvijezdu zbog niza razloga. Slavna je Kardashianka dobila cijelu listu pritužbi od nezadovoljnih zaposlenika prema kojoj se čini da je doista riječ o šefici iz pakla:

“Tužitelji nikada nisu primili platne čekove, nisu dobivali redovite uplate, nisu im bili osigurani obroci ni potrebne pauze za odmor, nije im osiguran način za bilježenje radnih sati, nisu im plaćeni svi radni sati, nisu im vraćena sredstva za troškove na radu, nisu im isplaćene plaće za prekovremeni rad i nisu im isplaćene plaće koje su im još bile pripadale po prestanku radnog odnosa”, stoji u sudskim spisima do kojih je došao NBC News.

Britney Spears

Prije pet godina bivša se pop princeza uspjela nagoditi nakon sudskog spora koji je trajao dvije godine. Spears je tužio njezin bivši tjelohranitelj Fernando Flores – i to za seksualno uznemiravanje. U tužbi se navodi kako ga je slavna pjevačica pozvala u svoju spavaću sobu dok je bila gola, a tužbi stoji kako je bila pod utjecajem nekoliko vrsta droge.

Mariah Carey

Bivša dadilja slavne glazbenice podigla je tužbu u 2019. godini, zbog nezakonitog načina na koji je dobila otkaz. Dadilja Maria Burgues u tužbi je navela kako ju je pjevačica koju je proslavio božićni hit 'All I Want for Christmas Is You', otpustila nakon što se Burgues usudila požaliti na visinu svoje plaće, ali i na na uvjete rada. Spominje se i kako nije dobila ispravne obračune svoje plaće. Burgues je osim za ove nepravilnosti Carey tužila i za pretrpljenu emocionalnu bol.

No, čini se kako je pjevačica nastavila sa svojim lošim šefovanjem jer ju je prošle godine tužila i druga domaćica, Maria Salazar, tvrdeći da nije bila adekvatno plaćena za svoj rad.

Lady Gaga

Slavnu je pjevačicu još 2011. godine tužila njezina bivša osobna asistentica, Jennifer O'Neill. Do prekida odnosa je došlo zbog novca – O'Neill je tužila 37-godišnju glazbenu zvijezdu jer nije bila plaćena za prekovremene sate koje je odradila u njezinoj službi. Ipak, dvije godine kasnije, dvije su se dame uspjele nagoditi i to samo mjesec dana prije no što su trebale izaći pred sud.

Naomi Campbell

Bivša manekenka koja je nekad žarila i palila modnim pistama skupila je solidan broj tužbi protiv sebe tijekom godina – čini se kako Campbell svojim zaposlenicima baš i nije bila dobra šefica, naprotiv, neke od njih je i zlostavljala.

Tako je, na primjer, 2006. godine supermodel Naomi tužila bivša asistentica, Amanda Brack i to za napad, zlostavljanje, lažno zatvaranje i nanošenje emocionalne boli. Ranije te iste godine bivša domaćica Ana Scolavino tužila je manekenku jer ju je gađala mobitelom zbog nestalih traperica.

Alanis Morissette

Prije 10 godina slavnu je pjevačicu tužila njezina bivša 'noćna dadilja', Bianca Cambeiro. U tužbi se navodi kako dadilji nije bio isplaćen prekovremeni rad niti je imala pravo na pauze tijekom svojih radnih sati. Osim toga, navodno joj nije bilo dopušteno napuštati spavaću sobu djeteta, Alanisinog sina Evera Imrea, kojeg je čuvala noću, sve dok ne stigne druga dadilja ili netko od roditelja.

Osim toga, bivša dadilja navela da je pretrpjela fizičke, mentalne i emocionalne povrede te je radi toga imala dodatne zdravstvene troškove.