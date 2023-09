Jedva smo ih prepoznali – slavne face koje s naočalama izgledaju potpuno drugačije

Kako im ne bi smetale u poslu ili smanjile šansu da dobiju željenu ulogu, mnogi holivudski glumci vješto skrivaju to da nemaju savršen vid. Neki su pobornici optičkih leća, a ima i onih koji su se odlučili na dugoročno rješenje - lasersku korekciju vida. No, neki celebovi svoj su nedostatak odlučili pretvoriti u prednost. Kad već moraju nositi naočale, mnoge su zvijezde odabrale da one, osim što su dioptrijsko pomagalo, budu i skupocjeni modni dodatak – naravno, s drizajnerskim potpisom. Među onima koji su poznati po tome da uvijek biraju trendi naočale definitivno je i mega slavna Oprah Winfrey.

Neke slavne osobe poput Jennifer Lopez i Jay-Z-a viđamo s uočljivim naočalima velikih okvira, dok drugi preferiraju klasičnu, sofisticiraniju varijantu pa biraju tanke, pravokutne okvire, poput, na primjer, princa Williama.

Bez obzira na to kakve su okvire odabrali te nose li ih samo za 'po doma' ili čak i na crvenom tepihu, ova slavna lica izgledaju poputno drugačije s naočalama na nosu – a neke od njih jedva smo prepoznali:

