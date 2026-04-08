Modna stilistica Alma: Treba li za krizmu djevojka odjenuti toaletu, a mladić prvo odijelo?

Počela je sezona obiteljskih svečanosti - krštenja, prvih pričesti i krizmi koje su u ovom nizu modno najzahtjevnije. Tinejdžeri koji na ovaj način ulaze u duhovni svijet odraslih, a svoj total look osmišljavaju u skladu s globalnim modnim trendovima i modnim diktatom društva. Ne želim zvučati previše klasično, ali je li primjereno da djevojka na krizmu ide u raskošnoj dugoj haljini s dekolteom, uskoj haljini na jedno rame, je li prikladno da hvata ravnotežu u previsokim štiklama i da prilikom obreda centrira šal na sredinu ramena kako bi sakrila gola ramena i leđa.

Reserved

Je li ovo vrijeme kad mladić treba kupiti svoje prvo odijelo koje će zapravo nositi samo za vrijeme obreda, mijenjajući sputavajući sako i klasične hlače trapericama i košuljom već za vrijeme ručka? Je li krizma vrijeme kad ćete popustiti pod pritiskom svoje tinejdžerice ili ćete njezin stil pokušati usmjeriti prema odjeći koju će nositi i nakon ovog dnevnog događaja, a raskošnu haljinu, vrtoglave potpetice i brendiranu torbicu ostaviti za vrijeme maturalnog plesa i njezinog 18. rođendana? Danas ti kao žena ženi odgovaram baš na ova pitanja pokušavajući pronaći modno rješenje u kojem će se tinejdžeri osjećati ugodno i nesputano, moderno i elegantno, pristojno i u skladu s duhovnom prigodom i ovim dnevnim eventom. Danas savjetujem kako ćeš u ponudi omiljenih street style brendova tvoje kćeri naći ono što je prikladno, moderno i povoljnije od cijena koje drže butici s ponudom svečanih haljina.

Na koga se 'uvrglo' ovo dijete?

Ma koliko puta si se to pitala, nikad, ali baš nikad ne izgovaraj ovo pitanje na glas. Stoički podnesi sve slike koje se nalaze u mobitelu tvoje tinejdžerice, ne komentiraj nego na mudar način potraži zamjensko rješenje. Izbjegni ono "kad sam ja išla na krizmu nosila sam traperice i bijelu košulju", ali i komentiranje preizazovnih haljina i visokih peta. Umjesto rasprave potraži brendove koji u svojoj ponudi ovog proljeća imaju capsule party kolekcije i krenite zajedno analizirati ponudu.

Reserved

Online kupovina je brža i jednostavnija, ali odlazak u trgovinu, isprobavanje i stvaranje konkretnog total looka može na brži i jednostavniji način maknuti fokus s onoga što je tvoja kći stavila na listu svojih modnih želja. Sigurno je drukčije kad se određena haljina, raskošna suknja i bluza ili lijepo proljetno odijelo odjene te uskladi s primjerenim sandalicama, jednostavnim komadima nakita. Pogodiš li savršen total look (uvijek me možeš angažirati za privatni shopping), koji će biti ovjekovječen fotografijom poslanom u grupu, odobren od strane prijateljica, na brz i jednostavan način ste našle total look u kojem će djevojka zablistati, biti u skladu s bontonom, ali i nositi odjeću koju će moći nositi na tulumu za kraj školske godine, kombinirati za prve izlaske, tulume..

Reserved

Dečki se lakše odjenu! Zapamti to kad počneš tražiti rješenje u čemu će tvoj sin na krizmu. Većini mladića u ovoj dobi je važna ugodnost odjeće, trendovi koji se odnose na traper i ugodne tenisice, pa ne forsiraj odijelo. Za mnoge "oklop" u kojem će sudjelovati u obredu ostavite za maturalni ples, a za krizmu zajednički kombinirajte nešto puno jednostavnije i ugodnije. Kvalitetne chino hlače koje u svom sastavu imaju i elastina, a koje svojim krojem podržavaju tenisice baza su za stvaranje casual svečanog total looka - primjerenog za ovu prigodu. Na ovakve hlače kombiniraj košulje i jednostavne modne detalje poput kravate, prsluka, vestice... Svi ti komadi mogu se odjenuti i kad svečanost prođe, što znači da, za razliku od odijela neće stajati u mraku ormara.

Reserved

Reserved

Postoje capsule kolekcije za svečane prigode

Globalni trendovi i stilizacija za posebnu prigodu! Spomenula sam kako u ponudi mnogih street style brendova koje nose tinejdžeri postoje capsule kolekcije za svečane prigode. Fokusiraj se na njih jer ćeš upravo tu pronaći moderne krojeve, ali i stilistička rješenja koja su prikladna za svečanosti. Da pojasnim, ovog proljeća su u trendu odijela koja u capsule kolekciji mogu biti napravljena od finih tkanina i u bojama koje će odrediti stil krizme. Uz takva odijela nisu nužne vrtoglave potpetice niti nakit koji je neprimjeren za djevojku od nepunih 15 godina. Isto tako u trendu su suknje A-kroja koje se lijepo kombiniraju uz elegantne bluze, balerinke i retro torbu. Koji stil haljine odjenuti? Kad je o haljinama riječ pokušaj fokus staviti na haljinu koja je nosiva još koji put nakon krizme.

Reserved

Reserved

Oprezno sa štiklama

Oprezno s modnim detaljima posebno kad je riječ o štiklama! Kad je o prvim štiklama riječ, kao žena ženi ti savjetujem sljedeće - potpetica bi trebala biti maksimalno pet centimetara, stabilna i centrirana na sredini pete kako bi dala potrebnu stabilnost. Prilikom odabira cipela dobro prouči trendove i barataj tim znanjem tijekom donošenja odluke u kojim cipelama krenuti na krizmu. Imaš sreće - ovog se proljeća vratila kitten potpetica koja pruža eleganciju, ali i stabilnost prilikom hodanja. Ako su tvojoj tinejdžerici "za oko zapele" brendirane tenisice, pristani investirati u ovaj par. Bit će to modna uspomena na krizmu, ali i za tebe, investicija uz koju nisi bacila novac.

Reserved

U skladu s time kombiniraj i ostale modne detalje pazeći da nakit, remenje, torbica budu u skladu s prigodom. Točku na "i" outfita za krizmu stavit će i lijepa frizura i make up. Prilikom profesionalnog šminkanja, ako je to ono na što si pristala, svakako naglasi da make up bude dnevni, bez predimenzioniranih umjetnih trepavice i preagresivnog laka na noktima.

Savjeti kako odjenuti krizmanike su tu, a iduću srijedu je u fokusu tema kako svojim poklonom ostaviti trag. Koliko novca darovati, kako novac pretvoriti u dar i kako zamijeniti tradicionalne komade zlatnog nakita s onim što je modernije i što će djevojka ili mladić i nositi tijekom svog odrastanja!

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!