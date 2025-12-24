Venus Williams udala se za talijanskog glumca, fotografije s vjenčanja oduševile društvene mreže

Par je svoju ljubav okrunio ne jednom, već na dvije čarobne ceremonije, slaveći svoju vezu najprije u romantičnoj Italiji, a potom i na raskošnom, višednevnom događaju u Palm Beachu na Floridi

Jedna od najvećih tenisačica svih vremena, Venus Williams (45), uplovila je u bračnu luku s talijanskim glumcem i producentom Andreom Pretijem (37). Par je svoju ljubav okrunio ne jednom, već na dvije čarobne ceremonije, slaveći svoju vezu najprije u romantičnoj Italiji, a potom i na raskošnom, višednevnom događaju u Palm Beachu na Floridi. Njihova vjenčanja, prepuna osobnih detalja i emotivnih trenutaka, pokazala su kako se tradicija i moderni pristup mogu savršeno ispreplesti.

Sudbonosni susret u Milanu

Ljubavna priča Venus i Andree započela je gotovo filmski, na Tjednu mode u Milanu 2024. godine, na događaju na kojem se nitko od njih dvoje nije planirao pojaviti. "Upoznali smo se na Guccijevoj reviji", otkrila je Venus za Vogue. "Bila sam na sestrinskom putovanju na jezeru Como kad sam u zadnji tren dobila poziv i odlučila otići, a Andrea je bio umoran i nije mu se išlo."

Nakon revije, Andrea je prišao tenisačici i uputio joj kompliment na talijanskom, što je Venus odmah osvojilo. Ubrzo nakon toga, njezina sestra Lyn prišla je Andrei i predložila razmjenu brojeva, primijetivši da se njezina sestra doima zainteresiranom. Uslijedili su prvi spojevi u Londonu, gdje je Venus odmah upoznala Andreu sa svojom obitelji. "Prošla sam fazu skrivanja. Nakon šest godina samoće, tražila sam nešto jednostavno i iskreno", izjavila je. Andrea se, kako kaže, sjajno snašao za stolom okružen moćnim ženama obitelji Williams. "Nakon naših spojeva u Londonu, jednostavno sam znala da ću se udati za njega. Ljudi uvijek kažu da jednostavno znaju, a ja sam znala."

Njihovu vezu dodatno je učvrstio težak period koji je uslijedio. Samo deset dana nakon što su se upoznali, Venus je dijagnosticirana adenomioma. Andrea joj je bio bezrezervna podrška, organiziravši joj pregled kod liječnika u Italiji, gdje je kasnije i operirana. Šest mjeseci kasnije, 31. siječnja 2025., zaručili su se u Toskani.

Dva vjenčanja za jednu ljubav

Par je oduvijek sanjao o vjenčanju u Italiji, no zbog komplicirane papirologije za strance, koja može potrajati i do osam mjeseci, odlučili su se za dva slavlja. Prva, intimna ceremonija održana je 18. rujna na slikovitom talijanskom otoku Ischia.

Drugo, službeno vjenčanje organizirano je na Floridi, gdje Venus ima korijene. Slavlje je trajalo cijeli tjedan, a započelo je u ponedjeljak zabavom na luksuznoj jahti, koju je paru poklonila Serena. "Kažu da vjenčanja prolete, i to je istina", rekla je Venus. "Okupili smo desetak najbližih članova obitelji i prijatelja, pjevali smo, plesali i jednostavno uživali jedni u drugima."

Tjedan je bio ispunjen druženjima uz bazen u njihovom domu, spajajući talijanske i američke goste. Građanski obred održan je 19. prosinca, a Andrea ga je opisao kao "jedinstven, emotivan i dubok" te "drugi najbolji dan u mom životu". Glavna ceremonija bila je ispunjena dirljivim trenucima; Andrea je koračao do oltara s majkom uz pjesmu "I’ll Be There" grupe The Jackson 5, dok je Venus odabrala pjesmu "Ovunque Sarai" talijanskog pjevača Irame, koja je podsjeća na baku preminulu tijekom pandemije. Nakon što su razmijenili zavjete koje su sami napisali, slavlje se nastavilo uz večeru inspiriranu napuljskom kuhinjom i after-party do dugo u noć.

Vjenčanice koje su oduševile

Kao prava modna ikona, Venus je tijekom slavlja zablistala u nekoliko vjenčanica. Za glavnu ceremoniju odabrala je bajkovitu, pripijenu haljinu od čipke s dubokim dekolteom i prozirnim detaljima, koju potpisuje dizajner Georges Hobeika. "Željela sam nositi haljinu za koju sam mislila da će se Andrei svidjeti i koja je bila čarobna i savršena za vjenčanje na Floridi", pojasnila je.

Za građanski obred u vijećnici odabrala je elegantnu haljinu brenda Morilee New York. Tijekom višednevnog slavlja nosila je i skulpturalnu balsku haljinu sa strukturiranim korzetom, kao i elegantnu usku haljinu te lepršavu haljinu halter ovratnika.

Sestre u bijelom kao simbol zajedništva

Jedan od najupečatljivijih detalja vjenčanja bio je modni odabir za sestre Williams, koje su, baš poput mladenke, nosile bijele haljine. Ova nekonvencionalna odluka stvorila je snažan osjećaj jedinstva i zajedništva, umjesto tradicionalne hijerarhije. Time je naglašen obiteljski fokus cijele proslave i ponuđen moderan pristup vjenčanom stilu koji je djelovao prirodno i iskreno, a ne nametnuto.