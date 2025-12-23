ZLATNI STANDARD U NJEZI KOŽE
GODINA IZA NAS
Tko je modno zablistao? 50 najljepših outfita sa zagrebačke špice 2025.
23. prosinca 2025.
Zagrebačka špica i ove je godine potvrdila status najvažnije modne piste na otvorenom, mjesta na kojem se susreću trendovi, osobni stil i dobra doza samopouzdanja. U moru stylish prolaznika posebno su se izdvojili outfiti koji su privlačili poglede, poticali komentare i jasno pokazali kako se u praksi nose aktualni trendovi 2025. godine. Od promišljenih kombinacija do upečatljivih modnih detalja, špica je još jednom dokazala zašto je nezaobilazna inspiracija svim ljubiteljima mode.
