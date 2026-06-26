Velike vrućine mogu nauditi vašim ljubimcima, evo kako im možete pomoći

Ljeto može i treba biti radosno razdoblje za vas i vaše ljubimce. Uz malo planiranja, opreza i prilagodbe svakodnevne rutine, možete im osigurati sigurno i ugodno ljeto bez opasnosti koje vrebaju s porastom temperature

Ljeto donosi duže dane i više prilika za boravak na otvorenom, no velike vrućine sa sobom nose i ozbiljne rizike za naše četveronožne članove obitelji. Za razliku od ljudi koji se znojenjem učinkovito hlade, psi i mačke imaju znatno ograničenije mehanizme termoregulacije. Psi se primarno oslanjaju na dahtanje, dok mačke traže hlad i mirovanje, što ih u uvjetima visokih temperatura i vlage čini iznimno podložnima pregrijavanju, dehidraciji i opasnom toplinskom udaru. Razumijevanje opasnosti i prepoznavanje ranih znakova upozorenja ključno je za sigurnost i dobrobit životinja tijekom najtoplijeg dijela godine.

Prepoznavanje znakova za uzbunu

Toplinski udar je hitno medicinsko stanje koje nastaje kada tijelo životinje više ne može kontrolirati svoju temperaturu. Rano uočavanje simptoma može doslovno spasiti život. Vlasnici bi trebali obratiti pozornost na pojačano, ubrzano dahtanje koje zvuči panično, kao i na prekomjerno slinjenje. Desni mogu postati jarko crvene ili, u kasnijim fazama, vrlo blijede. Životinja može pokazivati znakove slabosti, letargije, zbunjenosti i dezorijentacije, a nerijetko se javljaju povraćanje ili proljev. U najtežim slučajevima dolazi do teturanja, kolapsa, napadaja ili gubitka svijesti. Čim primijetite bilo koji od ovih simptoma, reakcija mora biti trenutna jer svaka minuta je presudna.

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Kako zaštititi životinju

Daleko je lakše spriječiti pregrijavanje nego ga liječiti. Osnovne, ali vitalne mjere opreza čine veliku razliku. Postoji nekoliko učinkovitih načina za prevenciju toplinskog udara kod kućnih ljubimaca, a sve počinje osiguravanjem temeljnih uvjeta za život.

Ljubimac u svakom trenutku mora imati pristup svježoj i hladnoj vodi. Tijekom vrućina, preporučuje se mijenjati vodu više puta dnevno i postaviti posude na nekoliko mjesta u domu. Dodavanje kocke leda u vodu može dodatno rashladiti i potaknuti životinju na pijenje. Jednako je važno osigurati im hladno i sjenovito mjesto za odmor. U zatvorenom prostoru to podrazumijeva klimatizaciju ili ventilator, dok vani treba osigurati zaklon od direktnog sunca. Apsolutno nikada, ni na najkraće vrijeme, ne ostavljajte ljubimca samog u parkiranom automobilu. Unutrašnjost vozila se čak i s otvorenim prozorima zagrijava nevjerojatnom brzinom te za samo nekoliko minuta može postati smrtonosna zamka.

Pazite na njihove šape!

Jedna od često zanemarenih opasnosti je vreli asfalt. Površine poput asfalta, betona ili pijeska mogu doseći ekstremno visoke temperature i uzrokovati teške opekline na šapama. Jednostavan test od pet sekundi može spriječiti bolne ozljede: prislonite dlan na podlogu. Ako je prevruće da ga držite pet sekundi, prevruće je i za šape vašeg psa. Zbog toga šetnje treba planirati isključivo u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima, kada su temperature niže. Birajte travnate i sjenovite staze, a za dodatnu zaštitu mogu se koristiti i posebne čizmice za pse ili zaštitni vosak za šape.

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Najosjetljivije pasmine

Iako su sve životinje u opasnosti, neke pasmine i kategorije ljubimaca podložnije su pregrijavanju. Poseban oprez potreban je kod brahicefaličnih pasmina, onih sa skraćenim i spljoštenim njuškama, poput mopsova, francuskih i engleskih buldoga, boksera i shih tzua. Njihovi suženi dišni putevi otežavaju im disanje, a time i hlađenje dahtanjem. U velikom su riziku i pasmine s gustom, dvostrukom dlakom koja služi kao izolacija, poput sibirskih haskija, bernardinaca i Chow Chowa. Dodatno, stariji ljubimci, štenci i mačići te životinje s prekomjernom tjelesnom težinom ili postojećim zdravstvenim problemima, osobito srčanim i dišnim bolestima, teže reguliraju tjelesnu temperaturu i zahtijevaju stalni nadzor.

Što učiniti u hitnom slučaju

Ako sumnjate da vaš ljubimac doživljava toplinski udar, odmah ga premjestite u hladan ili klimatiziran prostor. Započnite s postepenim rashlađivanjem tijela. Koristite mlaku, nikako ledenu vodu, jer bi nagli šok mogao pogoršati stanje. Namočite ručnike i stavite ih na tijelo životinje ili je polijevajte, fokusirajući se na šape, trbuh, vrat i prepone. Ponudite joj male količine svježe vode, ali je nemojte prisiljavati da pije. Čak i ako se čini da se stanje ljubimca poboljšava, nužno je hitno potražiti veterinarsku pomoć. Toplinski udar može uzrokovati ozbiljna unutarnja oštećenja koja nisu odmah vidljiva.